A Waymo egyik önvezető járműve frontálisan ütközött egy személyautóval

Egy önvezető autó, amelyet a Waymo üzemeltetett frontális ütközést szenvedett el egy személyautótól Chandler-ben, Arizona államban előző pénteken.

Mint ahogy az a képen is látszik, az önvezető autó jobb eleje sérült meg, míg a vele szembe jövő másik személygépkocsi jóval csúnyábban összegyűrődött. Szerencsére senki sem sérült meg komolyabban, viszont a járművek komoly károkat szenvedtek.

A Chandler-i rendőrség jelentése szerint a Waymo autójában is ült ember a volán mögött, amikor a baleset történt. Ekkor önvezető módban haladt az jármű, viszont ebben a kérdéskörben mindegy is, mert inkább áldozat volt, mint tettes ebben az esetben, ami a következő videóból jobban ki is derül:

“Ma amikor az egyik önvezető autónkat teszteltük Chandlerben Arizona-ban, egy másik személygépjármű egyik pillanatról a másikra áthajtott a szembe jövő sávba, ahol frontálisan ütközött kisbuszunkkal”

– nyilatkozta a Waymo szóvivője

“Csapatunk célja nem más, mint az utak biztonságosabbá tétele, gyakorlatilag ez minden tevékenységünk alapja. Teljes mértékben elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy az utasaink biztonságban legyenek a tesztvezetéseink közben, a balesetet okozó hölgynek pedig mihamarabbi gyógyulást kívánunk!”

– tette hozzá

Mindaddig könnyű és csodálatra méltó témakör az önvezető autók világa, míg valaki meg nem sérül. Személyes véleményem szerint nem szabad feladni, hiszen ebben van a jövő. Sajnos az ilyen technológiai fejlődések áldozatokkal járnak, úgyhogy mindent el kell követni annak érdekében, hogy ezen áldozatok számát a nullához lehető legközelebb tartsuk.