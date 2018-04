Drasztikus súlycsökkentés és extrém hővezetés jellemzi az új autóelektronikai trendeket

Amellett, hogy ez mérsékelheti az autónk energiafogyasztását, az sem utolsó szempont, hogy a károsanyag-kibocsátást is segít visszaszorítani, így a pénztárcánk mellett a bolygónk megkíméléséhez is hozzájárul. A 3M technológiai fejlesztései ebben segítenek az autógyártóknak, de az elektronikában is számos izgalmas innovációval könnyítik meg a dolgunkat.

Az elmúlt évek egyik legégetőbb kérdése a környezetkímélőbb autózásra való ösztönzés: az európai szabályozás szerint a belső égésű motorok károsanyag-kibocsátását 130 grammról 90 gramm / kilométerre kell csökkenteni 2020-ig.Ennek az egyik módja az autók súlyának csökkentése, ami így nemcsak az üzemanyag-fogyasztást, hanem ennek eredményeként a káros szén-dioxid-kibocsátást is mérsékli. A gépjármű-súlycsökkentés 70 milliárd eurós piaca az előrejelzések szerint akár 300 milliárdos üzletté is válhat (8%-os összetett éves növekedési ráta mellett). A 3M a globális trendet követve a levegőben található szén-dioxid csökkentése érdekében azon dolgozik, hogy segítsen mérsékelni a közlekedési eszközök gyártásakor felhasznált anyagok tömegét. Hol lehet lecsípni a súlyból? A 3M könnyű, fa- és fémhelyettesítő formatervezési elemeinek és öntapadó védőfóliáinak köszönhetően az autógyártók egy átlagos, középkategóriás gépjárművet akár 194 kilóval is könnyebbé tehetnek. Számokra lefordítva ez azt jelenti, hogy a kipufogó által kibocsátott szén-dioxid mennyiségét 17%-kal, azaz közel 23 grammal csökkenthetik. Ez első hallásra talán nem tűnik olyan soknak, az autó teljes életciklusát tekintve azonban azt jelenti, hogy több tonna szén-dioxidot spórolhatunk meg. A csavarokat és szegecseket ma már a technológiai újítások segítenek helyettesíteni: ilyenek például az egyre gyakrabban alkalmazott ragasztók és kétoldalú ragasztószalagok. A 3M nem új ezen pályán, hiszen akrilhab ragasztószalagjaikat az autóiparban már több mint 30 éve használják alkatrészek rögzítésére, és egyre több területen alkalmazzák. Öntapadó zaj- és rezgéscsillapító fóliájuk akár 12 kiló feleslegtől is megszabadíthat a motor, a belső burkolat és a tetőszerkezet esetében. A 3M mikroszkopikus üveggyöngyei (3M™ Glass Bubbles) nagy szilárdságú és alacsony sűrűségű üreges mikrogömbök, melyek a műanyag alkatrészek adalékanyagaként alkalmazva jelentős súlycsökkenést eredményeznek. Számos belső és külső járműelem gyártásakor alkalmazhatók, megtartva annak szilárdságát és egyéb kedvező fizikai tulajdonságait. Amellett, hogy a gyártási idő lecsökkenthető a 15-25%-kal rövidebb hűtési idő miatt, az elemek súlya ezen technológiával akár 15%-kal kevesebb lehet. Ilyen módon a 3M üveggyöngy technológia hozzájárul a járművek össztömegének csökkentéséhez, így innovatív és hatékony eszköze az alacsonyabb üzemanyag felhasználásnak, valamint a környezetvédelem fenntarthatóságának. Az autóelektronika új generációja: hővezetés és okoskijelzők A 3M technológiai újításai az elektronika terén is jelentősen megkönnyítik az autógyártók és a vezetők dolgát. Az autóelektronika, illetve az elektromos autók ágazata az egyik legdinamikusabban fejlődő iparág, azonban minél több elektronikát tartalmaznak az autóink, annál több hőt termelnek. A magas hőmérséklet pedig csökkentheti az akkumulátor élettartamát, így az autó megbízhatóságát. Szerencsére a megfelelő eszközök segítségével biztosíthatjuk az ideális hosszú távú teljesítményt: a 3M a lítium-ion-akkumulátortól az okosérzékelőkön át számos hővezető és elektromosan szigetelő megoldás gondoskodik az optimális hűtésről. A 3M autóelektronika megoldásai pedig a világos, informatív LCD és OLED kijelzők létrehozásától az elektronika és az energiaellátás védelméigsegítenek az innovatív dizájn kialakításában és abban, hogy a kényelem mellett a lehető legnagyobb biztonságban érezzük magunkat az utakon.