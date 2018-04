Már nem kell sokat várni, hogy az új VW modellek maguktól parkoljanak be helyettünk

Egy jelenleg egyedülálló technológiát felhasználva a Volkswagen Csoport az autonóm parkolás rendszerét teszteli a Hamburgi repülőtéren. A Volkswagen, az Audi és a Porsche autói itt a parkolóház térképe alapján önállóan navigálják el magukat a megfelelő parkolóhelyre. A többszintes parkolóházban történő tájékozódást mindössze egyszerű képjelek segítik, amelynek előnye, hogy tulajdonképpen bármely parkolóházban ugyanígy alkalmazható. Az első ügyfelek várhatóan a következő évtized elején tehetik próbára ezt a funkciót a megjelölt parkolóházakban.

Johann Jungwirth, a Volkswagen Csoport digitalizációs igazgatója így nyilatkozott a tesztekről:

„Az autonóm parkolás rendszerével sokat tehetünk ügyfeleink kényelmes, stresszmentes közlekedésért. Éppen ezért szeretnénk a technológia demokratizálásával a lehető legtöbb ember számára hozzáférhetővé tenni ezt a lehetőséget.”

A Hamburgban szemléltetett, a nagyközönség számára most először bemutatott autonóm parkolás technológiája már kilépett a kutatólaboratóriumok falai közül és előrehaladott fejlesztési fázisban jár. Az első, autonóm parkolás funkcióval rendelkező Volkswagen Csoporthoz tartozó járművek várhatóan a következő évtized elejétől érhetőek el az ügyfelek számára.

Első a biztonság: lépésről lépésre kerül bevezetésre az autonóm parkolás rendszere

Első lépésként előre kijelölt, többszintes parkolóházak forgalom elől elzárt részeiben lesz lehetőség az autonóm parkolás rendszerének használatára. Mielőtt azonban ezeken a lezárt részeken elindulnának a tesztek, az autonóm parkolás rendszerét átfogó vizsgálatoknak vetik alá. Világszerte több ezer, különböző helyen végrehajtott parkolási manőver teljesítése és elemzése előzi meg ezeket a teszteket. A rendszer biztonságosságát növelendő ezzel párhuzamosan számos szimuláció is történik.

A következő lépésben már az úgynevezett vegyes forgalomban való működést tesztelik a mérnökök, ilyen például, amikor emberek által vezetett autók között történik a jármű önvezető üzemmódban való mozgása illetve parkolása. A cél pedig egyértelmű: minden parkolóházban, beleértve például az élelmiszer áruházak mellett található nyilvános parkolókat is, lehetővé váljon az autonóm parkolás.

Jó oka van annak, hogy az alapoktól történik az autonóm parkolás funkciójának bevezetése.

„Amit az ügyfeleinknek kínálunk az teljesen megbízhatóan és biztonságosan működik. Ezt garantálják a Volkswagen Csoport járműiben elérhető korszerű műszaki megoldások, és mi a jövőben is tartjuk magunkat ehhez az ígérethez, az autonóm vezetés esetében is.”

– nyilatkozta Johann Jungwirth.

Az autonóm parkolást kínáló járművek mindegyike rendelkezik majd aktív környezetfelügyelő rendszerrel. Ez felismeri a különböző tárgyakat, akadályokat és megfelelőképpen reagál azokra, legyen szó kikerülésről, fékezésről vagy akár teljes megállásról. A járműveket ezért szenzorok egész sorával – például ultrahanggal, radarokkal és kamerákkal – szerelik fel. Az adatokat a jármű központi vezérlőegysége dolgozza fel. A többszintes parkolóházakban az autók a térképadatok alapján önállóan jutnak el a szabad parkolóhelyre. A tájékozódást a parkolóházban elhelyezett egyszerű képjelek biztosítják a járművek számára.

A holnap mobilitása, mint közös feladat: a Volkswagen Csoport három márkája, Hamburg szabad és Hanza-város és a Hamburgi repülőtér együttműködése az autonóm parkolás támogatása érdekében

Az autonóm parkolás egyik próbája jelenleg is zajlik Hamburgban. A Volkswagen Csoport és Hamburg szabad és Hanza-város partneri együttműködésén belül a Volkswagen, Audi és Porsche márkák tesztelik az autonóm parkolás rendszerét a Hamburgi repülőtéren. A márkák szakértelmüket egyesítve törekednek arra, hogy minél gyorsabban sikerüljön az új funkciót a három márka sorozatgyártású modelljeiben is alkalmazni. Az egyes márkák többéves tapasztalattal rendelkeznek a különböző parkolási funkciók kifejlesztésének területén, de természetesen az autonóm vezetés területén szerzett legfrissebb tapasztalataikat is megosztják egymással a közös munka során.

És ez nem minden. A jövő mobilitási szolgáltatójaként a Volkswagen Csoport a Hamburgi repülőtéren egy olyan integrált koncepcióba is betekintést enged, amelynek középpontjában az ügyfél és az ő igényei állnak. Ennek eléréséhez a márkák különböző szolgáltatások egész sorával egészítik ki az autonóm parkolás funkcióját, bepillantást engedve abba a mindent átfogó szolgáltatáscsomagba, amely a jövő kényelmes, stresszmentes parkolását biztosítja.

A Volkswagen segítségével a saját csomagtartód lesz a kézbesítési címed

A „Volkswagen We” létrehozásával a márka a már rendelkezésre álló szolgáltatások sorát további online funkciókkal, szolgáltatásokkal és alkalmazásokkal bővíti. A következő években ez a portfólió jelentősen gyarapodik, számos további szolgáltatást kínálva a Volkswagen ügyfeleinek. A „We Park” igen népszerű és jelenleg is elérhető alkalmazás igen jó példa erre, csakúgy, mint a „We Deliver” applikáció. Ezekkel az alkalmazásokkal nem csupán arról van szó, hogy az autó digitális eszközzé válik, hanem ezzel párhuzamosan életünk egyre több területét összekötő felületként is viselkedik. A „We Deliver” szolgáltatás felhasználói a jövőben az online rendelt csomagjaikat egyenesen az autójukhoz szállítva vehetik át. A kísérleti fázis részeként ezt a szolgáltatást már Berlinben tesztelik. Ebben az esetben a Volkswagen csomagtartója lesz a küldemény kézbesítési címe. A jármű helyzete a megrendeléssel együtt leadásra kerül, a szállító pedig GPS segítségével egy 300 méter sugarú körön belül behatárolja a szabadon megközelíthető jármű helyzetét, amelynek csomagtartójához egyszeri, biztonságos hozzáférést biztosítanak számára. A cél az, hogy a jövőben nem csupán a kiszállítások történjenek ilyen módon, hanem a futárok így vehessék fel a visszaküldött vagy előre kifizetett csomagokat is.

Hálózatba kapcsolt, automatizált és elektromos: a jövő útján az Audi AI-vel

A teljesen automatizált vezetési funkciók és az önvezető közlekedés víziója felé vezető úton a jövő Audi modellje még ennél is többet kínál: a folyamatosan továbbfejlesztett járműintelligenciához magas szintű interakciós intelligencia is társul. Nem csupán az utakon tud a jövő autója rengeteg időt spórolni vezetőjének, de számos további kényelmi megoldást is kínál. Speciálisan kialakított, úgynevezett „Audi AI zónákban” a jövő Audi modellje önállóan képes több különböző dolgot elvégezni anélkül, hogy a vezető egyáltalán jelen lenne. Ha például egy sokszor úton lévő üzletember egy megjelölt területen (átvételi zónában) hagyja Audi járművét, az képes lesz önállóan, vezető jelenléte nélkül olyan szolgáltatóegységekhez eljutni, mint például az autómosó, a benzinkút vagy a tisztító.

Az Audi – amely az Audi AI technológiájának köszönhetően intelligensen összekapcsolódik a környezetével – szintén önállóan keresi meg a parkolóhelyét és pontosan bekormányozza oda magát. A kívánt időpontban pedig visszatér az átvételi zónába készen arra, hogy folytassa útját. A vezető bármely pillanatban figyelemmel követheti az autó útját egy alkalmazáson keresztül illetve új szolgáltatásokkal bővítheti a meglévőket.

Porsche: Park & Charge – automatikus töltés parkolás közben

„Nyilvános helyeken vagy akár otthon is töltőrobotok alkalmazása javíthatja az elektromos mobilitás elfogadottságát.”

– nyilatkozta Uwe Michael, a Porsche e-autós fejlesztési részlegének igazgatója. Az autók nem csupán automatikusan beparkolnak, de automatikusan fel is töltik őket. Egy étteremlátogatás alkalmával például az ügyfél egy teljesen feltöltött járműhez térhet vissza az étkezés után. Uwe Michael hozzátette:

„Ezzel egy időben a töltőállomások kihasználtsága is javul, hiszen egy autó csak annyi időt tölt egy töltőpontnál, amennyi a töltéshez szükséges.”

A Park & Charge a következőképpen működik: miután az elektromos autó vagy a hibrid modell teljesen autonóm módon leparkolt a töltőállomáson, a jármű és a töltőrobot WLAN kapcsolaton keresztül összeköttetésbe lép. A jármű töltősapkája automatikusan kinyílik, a töltőrobot karja pedig kinyúlik és létrehozza a kapcsolatot az elektromos hálózat és a beépített töltő között. A töltést követően a jármű automatikusan elhagyja a töltőpontot és más parkolóhelyre navigálja magát, szabaddá téve ezzel a töltőállomást a következő elektromos autó számára.

Az autonóm parkolás bepillantást enged a jövő városi mobilitásába

Az autonóm parkolás hamburgi próbája jól mutatja a jövő városi mobilitásának alakulását. Az új mobilitási megoldások ugyanis átalakítják a tisztán gépgyártásra fókuszáló autógyártók hagyományos szerepét, új partneri együttműködések jönnek létre, az ügyfelek és igényeik pedig egyre inkább a figyelem középpontjába kerülnek. Johann Jungwirth így nyilatkozott erről: „Egyértelmű célunk olyan önvezető járművek megalkotása, amelyek gombnyomásra kínálnak mobilitási megoldást mindenki számára, visszaadva az embereknek az időt és a megfelelő életminőséget, mindamellett, hogy nagyban növelik az utak biztonságát is. Az autonóm vezetés mérföldkő az ehhez vezető úton.”