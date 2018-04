15 éve már, hogy az első VW Touran legurult a gyártósorról

15 évvel ezelőtt, 2003. márciusában indult a Volkswagen Touran hódító útjára. Az azóta eltelt 15 év alatt három generáció született a modellből, amely egyike a legkeresettebb egyterűeknek, szegmensében pedig piacvezető Európában. Az elmúlt 15 évben közel 2,3 millió újautó-vásárló döntött a Touran öt- illetve hétüléses változata mellett. Napjainkban a Touran sokoldalú variálhatóságával, családbarát karakterével és innovatív rendszereivel hódít. Utóbbiak közül is kiemelkednek a vezetői segédrendszer elemei illetve az infotainment rendszer.

2003-as piaci bevezetése után a Touran 2006. novemberében átfogó frissítésen esett át, amely során megkapta az első félautomata asszisztens rendszert (Park Assist). 2010-re a kompakt egyterű kiszállításai elérték az 1,13 millió darabot, a Volkswagen pedig az új márkaarculathoz igazította a Touran megjelenését és frissítette műszaki megoldásait.

Már 1,9 millió vásárló döntött a Touran mellett, amikor a Volkswagen egy teljesen új generációval állt elő, amelyet 2015. februárjában mutatta be először a nagyközönségnek. Ez volt az első alkalom, hogy a Touran az MQB (Moduláris Keresztmotoros Platform) alkalmazásával készült. A 130 milliméterrel hosszabb és akár 62 kilogrammal könnyebb modell a legkorszerűbb segédrendszerek és összekapcsolhatósági megoldások egész sorát vonultatta fel. Szerepelt köztük a Car-Net Cam Connect kamerarendszer is, amely a szülőknek segít szemmel tartani a hátsó sorokban helyet foglaló gyerekeket egy kamera és az infotainment rendszer kijelzője segítségével. Emellett a Touran további okos megoldásokat is kínál, mint amilyen az elektronikus hangfelerősítés rendszere. Ezzel lehetővé válik, hogy az első üléssorban mikrofon segítségével felvett üzenet a beépített hangszórók segítségével a hátsó üléssorokhoz is eljusson. Így a három üléssor sem lesz akadály, hogy mindenki megkapja a kívánt üzenet.

A jelenlegi generáció kategóriájának egyik legtágasabb csomagterével büszkélkedhet, amely öt utas mellett is akár 834 literes pakolható teret kínál. Az Isofix rögzítési pontokkal szerelt hátsó ülések és a 3 zónás automata klímaberendezés (Climatronic, a Highline felszereltségnél az alapfelszereltség része) szintén figyelemreméltó ajánlat a szegmensben. A Touran így napjaink egyik legideálisabb választása és korának egyik legátgondoltabb családi autója.