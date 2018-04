Hamarosan itt a világ leggazdaságosabb járműtöltési megoldása

Az új AC fali töltőket felsorakoztató, összesen 52 különféle típust átfogó portfólió kiváló minőségű és költséghatékony töltőpontot biztosít a magán és üzleti használatban álló elektromos járművekhez. A termékskála legújabb elemei tovább erősítik az ABB-nek azt az intelligens épületautomatizálási megoldásait tartalmazó, átfogó portfólióját, amely a világítástól a fűtésig, a zenétől a biztonságig és az elektromos autók töltéséig terjed.

A könnyű kiépíthetőségének és a kompakt kialakításának (50 x 25 cm) köszönhetően az AC fali töltő lakóépületekben vagy irodákban is egyszerűen kiépíthető. Különösen alkalmas olyan vállalatok számára, amelyek – mint például a vendéglátó-ipari cégek – azt tűzték ki célul, hogy éjszakai töltési lehetőséget biztosítsanak az ügyfeleik számára.

Frank Mühlon, az ABB “Elektromos Járműtöltés” (Electric Vehicle Charging) globális üzletágának vezetője így nyilatkozott:

„A hibrid hajtású járművek és az akkumulátorról működő elektromos autók értékesítésének felfutásával párhuzamosan, a vállalatok és a járművezetők körében egyre nagyobb az igény az egyszerű és költséghatékony járműtöltési megoldások iránt.”

„Véleményünk szerint a járműtöltési folyamatnak nem szabad megszakítani a napi események folyamatát. Ezt a fő szempontot vettük figyelembe, amikor úgy döntöttünk, hogy a portfóliónkat kibővítjük az AC fali töltővel, amely könnyen kiépíthető, és otthon éppúgy használható, mint a munkahelyen. Az autóvezetők mostantól kezdve az autó fali töltőre csatlakoztatásával éjszaka végezhetik el a jármű akkumulátorának feltöltését, így a töltési folyamat nem zavarja többé őket a napi teendőik elvégzésében.”

A robusztus, bel- és kültéri használatot egyaránt támogató, időjárásálló házzal gyártott fali töltők különböző változatokban kerülnek forgalomba. A termékcsalád 4,6 és 11 kW-os AC töltési teljesítményű megoldásai mellett, 22 kW-os háromfázisú AC töltést biztosító verziót is tartalmaz. Az ABB többi termékéhez hasonlóan, a műszaki támogatási szolgáltatások globális hálózatán keresztül, a fali töltőkhöz is jelentős műszaki támogatást biztosít. A vevőknek csupán egy telefonhívásba kerül, és az ABB szakemberei szakmai támogatást nyújtanak a fali töltők kiépítéséhez és karbantartásához is.

Az ABB, a nyílt forrású kommunikációs protokollal, az OCPP-vel (Open Charge Point Protocol) kompatibilis, fali töltője jövőbiztos, hitelesítési és terheléskiegyenlítési képességekkel rendelkezik.

A nagyobb rugalmasság érdekében a fali töltők a csatlakozótípusok széles választékával, köztük 2-es típusú csatlakozóaljzattal, 2-es típusú, fedéllel szerelt aljzattal, illetve 1-es és 2-es típusú kábellel kerülnek forgalomba. Az ABB a fali töltőkhöz különböző tartóállványokat is kínál. Ezeket olyan helyeken célszerű alkalmazni, ahol a töltők falra szerelése nehézségekbe ütközik. A kínálatban szerepelnek egy vagy két töltő telepítésére alkalmas, illetve back-to-back elrendezésű és 90 fokos elforgatással szerelt kéttöltős állványok is. A fali töltők kaphatók fogyasztásmérővel, terheléskiegyenlítéssel, back-office integrálással és UMTS/3G modemmel is. Az ethernetes csatlakozás szinte minden esetben alapfelszereltség.

A rendelkezésre álló főbb opciók a következők: nagyobb biztonságot garantáló rádiófrekvenciás azonosítás (RFID) és kulcshitelesítés, az adatkommunikáció céljait szolgáló SIM-kártyás modellek, a helyi követelményekhez való illeszkedést elősegítő bemeneti áramerősség-korlátozó szoftver, intelligensen vezérelt töltést biztosító kommunikációs interfész, valamint statisztikai, konfigurációs és hozzáférés-kezelési célokat szolgáló webalapú eszközök.

Frank Mühlon hozzátette: