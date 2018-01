Együtt az önvezető technológiák fejlesztéséért: Stratégiai összefogásban a VW és az Aurora

A Volkswagen-csoport és az önvezető technológiák fejlesztésében élen járó Aurora vállalat bejelentette, hogy stratégiai megállapodás keretében egyesítik a két cég szakértelmét. Céljuk, hogy önvezető elektromos járművekből álló flottával segítsék a városok Mobility-as-a-Service (MaaS) kezdeményezéseit.

A Volkswagen-csoport “TOGETHER – Stratégia 2025” névre hallgató jövőprogramjában célként határozta meg, hogy világszinten vezető szerepet töltsön be az önvezető autózás terén az erre a célra megalkotott Self-Driving System (SDS) rendszerével. Ez a stratégiai irányvonal a Volkswagen-csoport automatizált járművek és fejlett mobilitási technológiák területén elért komoly hagyományaira épül. 2005-ben a Volkswagen Elektronikai Kutatólaboratóriuma és a Stanford Egyetem csapata első helyen végzett a 2005 DARPA Grand Challenge versenyen, amelyet az automatizált járművek korának hajnalaként emlegetnek.

Johann Jungwirth digitalizációs igazgató így kommentálta az együttműködést:

„A mi elképzelésünk egy „Mindenki számára gombnyomásra elérhető mobilitás”. Ez azt jelenti, hogy a világ bármely pontján elérhető mobilitási megoldást szeretnénk kínálni az emberek számára. Mindenki alatt pedig tényleg minden embert értünk, legyen az gyermek, idős, beteg vagy akár látássérült. A „gombnyomásra” mottó alatt az egyszerűséget és a könnyű használhatóságot gondoljuk. A jövőben természetesen használhatják az emberek mobilitás alkalmazásunkat vagy digitális virtuális asszisztensüket önvezető elektromos autójuk irányítására, amely így kényelmesen ajtótól ajtóig szállíthatja őket, de rendelkezésre áll a Volkswagen OneButton kezelőszerv is, amely egy apró, de annál mutatósabb kulcstartóként integrált GPS, mobil adóvevő és iránytű segítségével maximális kényelmet kínál használójának. Az önvezető technológiák fejlesztésében élen járó Aurora vállalattal való együttműködés óriási előrelépési lehetőséget kínál célunk megvalósításában, hogy önvezető járműveinkkel mi lehessünk a fenntartható mobilitás területének világszerte vezető szolgáltatója. Célunk, hogy olyan új Mobility-as-a-Service (MaaS) megoldásokat hozzunk létre, amelyek igazán lázba hozzák az ügyfeleket, hiszen egy maximálisan rájuk szabott megoldást kapnak, amely megfelel a legmagasabb biztonsági elvárásoknak, emellett a legkiemelkedőbb felhasználói élményt és digitális intelligenciát kínálja. Számomra ez egyet jelent a mobilitás és az autózás újrafogalmazásával.”

Az önvezető technológia a jövő egyéni mobilitásának központi eleme. Az Aurora vállalattal való együttműködés egy világszínvonalú mérnök csapat értékes tapasztalataival gazdagítja a vezető nélküli járművek szoftver és hardver fejlesztésének illetve a városi és vidéki területek mobilitási szolgáltatásainak jelenleg is folyó munkálatait. Az együttműködés lehetővé teszi, hogy a Volkswagen-csoport még nagyobb sebességre kapcsoljon. Amint a Self-Driving System (SDS) önvezető rendszer eléri a megfelelő fejlettségi és biztonsági szintet az első városokban, több különböző termékkategóriában jelenhet meg a Csoport márkáinál: a SEDRIC tanulmányhoz hasonló teljesen önvezető járművektől a kisbuszokon és kishaszonjárműveken keresztül a fülke nélküli önvezető teherautókig.

Az elmúlt hat hónapban a Volkswagen-csoport és a Stanford Egyetem Volkswagen Innovation Lab (VAIL) munkatársai szorosan együttműködve dolgoztak az Aurora szakembereivel, hogy sikeresen integrálják az Aurora önvezető rendszerét – érzékelőkkel, hardver egységekkel és a gépi tanulással illetve mesterséges intelligenciával (AI) összefüggő szoftverekkel együtt – a Volkswagen-csoport jármű platformjaiba. A technológia fejlesztésének középpontjában a felhasználói tapasztalatok állnak. A Volkswagen-csoport olyan új megoldások megalkotására koncentrál, amelyek kategóriájuk legjobb felhasználói élményét képesek nyújtani, középpontban a biztonsággal, a kényelemmel és a használhatósággal. A városoknak ilyen intelligens mobilitási megoldásokra van szükségük a közlekedéssel, levegőszennyezettséggel és közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kihívások megoldásához.

Chris Urmson, az Aurora vezérigazgatója így nyilatkozott a megállapodásról:

„Az Auroránál a legfőbb küldetésünk, hogy az önvezető autók használata valósággá váljon, mindez a lehető leggyorsabban, széles körben és biztonságosan. Tisztában vagyunk vele, hogy ezt a célt gyorsabban érjük el, ha olyan innovatív autógyártókkal működünk együtt, mint a Volkswagen-csoport. Ez az együttműködés intenzív közös munkát jelent, amelynek során az Aurora önvezető technológiáját felhasználva közösen jelenünk meg a piacon önvezető járművekkel.”

A kaliforniai Palo Alto és a Pennsylvania államban található Pittsburgh ad otthont az Aurora vállalatnak, ahol az önvezető technológiai megoldások is születnek illetve az önvezető platformoknak a partner autógyártók járműveibe való integrálása és alkalmazása is itt történik. A Chris Urmson vezérigazgató, Sterling Anderson termékekért felelős igazgató és Drew Bagnell technikai igazgató által alapított vállalat célja, hogy a legösszetettebb mesterséges intelligenciát (AI), automatizálást és mérnöki kérdéseket érintő kihívásokra megoldást találjon, ezzel is segítve a személy és áruszállítást pozitívan befolyásolva a városok életét.