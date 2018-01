Önvezető autók jövőéért fogott össze az LG és a HERE technologies

Partnerségre lép az LG Electronics (LG) és a vezető globális autógyártók által felvásárolt, digitális térkép- és helymeghatározási szolgáltatásokat nyújtó HERE Technologies.

Az együttműködés célja, hogy a két vállalat az önvezető járművek számára közösen fejlessze ki a telematikai megoldások következő generációját, mégpedig az LG fejlett telematikai technológiája, valamint a HERE Open Location Platformján működő, nagy pontosságú térképadatok és helymeghatározási szolgáltatások kombinálásával. A felek a tervezett együttműködés révén a magas fokon automatizált és a teljesen önvezető autók működéséhez szükséges erőteljes és biztonságos adatkommunikációs központokkal kívánják segíteni az autógyártókat.

A telematika a telekommunikációt és az informatikát integráló iparág, amely a járműveket olyan biztonsági és infotainment szolgáltatásokkal látja el, mint amilyen például a navigáció, a helymeghatározás vagy baleset esetén az automatikus segélyhívás. Ehhez számos kommunikációs technológiát vesz igénybe, a GPS- és DMB- (Digital Multimedia Broadcasting, azaz digitális multimédiás műsorszórás) hálózatoktól kezdve a Bluetooth- és wifi-kapcsolaton át a mobilkommunikációs csatornákig. A 2013 óta a globális telematikai piacvezető szereplőjének számító LG elkötelezte magát amellett, hogy az önvezető járművek rendkívül gyorsan fejlődő iparága számára a legmodernebb, rendkívül precíz térképinformációkat tartalmazó megoldásokat fejlessze ki.

A HERE a globális autóipar egyik vezető térképadat- és helymeghatározási szolgáltatójának számító vállalat, amelynek megoldásait napjainkban a világ útjain több mint 100 millió autó használja. A társaság az autógyártókkal együttműködve dolgozik a HD Live Map nagy pontosságú, felhő alapú térképszolgáltatásán, amely támogatja az összekapcsolt ADAS- (Advanced Driver Assistance Systems, azaz fejlett járművezető-asszisztensi rendszerek) és az automata járművezetői megoldásokat. A HD Live Map – amelyet az LG a HERE-rel közösen kifejlesztendő eszközökben is felhasználna – képes azonosítani az utak és környezetük jellemzőit, köztük a sáv-felfestéseket, a stoptáblákat, a zebrákat, a sebességkorlátozó táblákat és a jelzőlámpákat. A HERE szellemi tőkéje és a benne rejlő lehetőségek fontosságára 2015-ben az irányította rá a figyelmet, hogy három globális autógyártó, az Audi, a BMW és a Daimler konzorciuma felvásárolta a vállalatot. Ezt követően további befektetők érkeztek a szélesebb értelemben vett technológiai iparból.

A telematikai megoldások – amint elérik a megfelelő fejlettséget – az önvezető autók kommunikációs központjaként játszhatnak majd kulcsszerepet. Ezek a rendszerek első lépésként az autók szenzorai – kamerák, radarok és lézerradarok (lidar) – által érzékelt környezeti adatokat a felhőbe továbbítják csakúgy, mint a közelben tartózkodó egyéb járművekről a V2X-megoldások révén beérkező adatokat. (A V2X – Vehicle-to-Everything – a környezetével, pl. más járművekkel, eszközökkel, a közlekedési infrastruktúra elemeivel kommunikáló járműveket jelenti.) Ezt a begyűjtött információtömeget a rendszer kielemzi és továbbítja a járművek telematikai rendszerei számára, így személyre szabott vezetési és közlekedési információkat szolgáltat.

Az LG telematikai megoldásai számos távközlési technológiát támogatnak, a GPS-től kezdve a Bluetooth-on és a wifin át egészen a mobilkommunikációig. A vállalat mérnökei nagy erőkkel dolgoznak az LTE szabványnál négy-ötször gyorsabb adatátvitelt és 90 százalékkal kevesebb késleltetési időt biztosító 5G eszközök fejlesztésén, amelyek ideális megoldást jelentenek az új generációs önvezető járművek működtetéséhez.

„Örömmel mutatjuk be az autonóm mobilkommunikációs megoldások új szabványát a legmodernebb járműirányítási technológiával rendelkező HERE vállalattal együttműködésben”

– mondta Kim Jin-yong, az LG járműalkatrész-üzletágának alelnöke.

„A HERE-hez hasonló partnerekkel dolgozva az LG folytatja az összekapcsolt autók technológiájának továbbfejlesztését, így segítve az autógyártókat abban, hogy felkészülhessenek az önvezető járművek korára.” „Az önvezető autók biztonságos és hatékony működéséhez számos, erőteljes adatforrásra és hasonlóan erőteljes kommunikációs technológiákra van szükség”

– mondta Moon Lee, a HERE Technologies alelnöke.