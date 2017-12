Ilyenek lesznek a Volkswagen intelligens vezetést támogató segédrendszerei

A Volkswagen tegnap mutatta be a „Kids dreams” (Gyermekek álmai) című kisfilmjét Németországban. A film az intelligens vezetést támogató segédrendszereknek a közlekedésbiztonságban betöltött fontos szerepét hangsúlyozza. A „Kids dreams” kisfilm minden jelentősebb közösségi média felületen megjelenik illetve néhány országban – köztük Magyarországon is – sugározzák majd a televízióban is.

A „Kids dreams” egy Golf példáján keresztül mutatja be, hogy gondolkodik a Volkswagen a közlekedésben résztvevő minden szereplő biztonságáról járműveinek fejlesztése során, beleértve azokat is, akik nem az autóban foglalnak helyet. A film hangsúlyozza, hogy a Golfban található intelligens vezetést támogató segédrendszerekhez hasonló funkciók jelentősen növelik a közlekedés biztonságát és segítenek a balesetek megelőzésében. A rendszerek segítenek abban, hogy a vezető a lehető legjobban kezelje a kritikus helyzeteket vagy akár teljesen el is kerülje azokat.

Jürgen Stackmann, a Volkswagen márka igazgatótanácsának az értékesítés területéért felelős tagja így nyilatkozott a film kapcsán:

“A vezetéstámogató segédrendszereket illetően a Golf rendelkezik az egyik leginnovatívabb, legátfogóbb és leginkább hatékony csomaggal, így ő az egyik legbiztonságosabb jármű a piacon.”

A „Kids dreams” című kisfilmben a megszokottól eltérően a Volkswagen más gyártók autóinak is megjelenési lehetőséget biztosít. Az ő modelljeik is a gyermekek álomautóiként jelennek meg, amelyeket látva a gyerekek teljesen megfeledkeznek az őket körülvevő világról. Itt lép be a Golf a képbe, amely a Front Assist környezetfelügyelő rendszer városi vészfékezés funkciójának köszönhetően éppen időben fékez, amikor az álmodozásban elmerült fiú lelép az úttestre, miközben tekintetével az elhaladó sportautót követi. A „Kids dreams” kisfilmben a Volkswagen egy elemi emberi szükségletre, a biztonság iránti igényre hívja fel a figyelmet.