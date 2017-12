Megérkezett a világ első elektromos ride-sharing koncepciója

A MOIA a Volkswagen-csoport fiatal mobilitási cégeként mindössze egy évvel alapítását követően máris átfogó ride-pooling-koncepciót mutat be, amely már a jövő évtől alternatív mobilitási lehetőséget kínálva mérsékelheti jól érzékelhetően a nagyvárosok forgalmának terhelését. A vállalat az „Egymillióval kevesebb autó az utakon” („One Million Cars off the Road”) küldetése jegyében a berlini TechCrunch alkalmával mutatja be elsőként a ride-pooling számára kialakított, jövőbeni ökoszisztémáját. Ugyancsak világpremierjét tartja a MOIA saját fejlesztésű járműve is, amely tisztán elektromos hajtású és kifejezetten a pooling-szolgáltatások jegyében született.

Egymillió autóval könnyítené a MOIA a nagyvárosok terhelését

„Egy esztendővel ezelőtt azon vízió jegyében indultunk a londoni TechCrunch alkalmával, hogy a nagyvárosok partnereként növeljük a közúti közlekedés hatékonyságát. Olyan közlekedési problémákra szeretnénk megoldást kínálni, mint a torlódások, a légszennyezés, a zaj és a zsúfoltság, hatékonyan segítve a városokat hosszú távú fenntarthatósági célkitűzéseik megvalósításában. A legrövidebb idő alatt sikerült minden fontos alapfeltételt megteremtenünk ahhoz, hogy új mobilitási komponenssel egészíthessük ki a nagyvárosok közlekedését. Ride-pooling koncepciónk már 2018-tól készen áll a nemzetközi bevezetésre, illetve azon célunk megvalósítására, hogy 2025-ig egymillió autóval tehermentesítsük Európa és az Amerikai Egyesült Államok nagyvárosait”

– hangsúlyozta Ole Harms, a MOIA vezérigazgatója.

Egyik első projektünk keretében 2018 végén, Hamburgban áll üzembe a járműveket is magába foglaló, teljes ökoszisztéma.

„Immár a teljes értékteremtési láncolatot kínáljuk a ride-pooling területén, vagy igény szerint annak egyes elemeit”

– tette hozzá Ole Harms. Mint elhangzott, különböző üzemeltetői modellekre is lehetőség nyílik, amelyek a városokkal és más partnerekkel közösen alakíthatók ki.

A nyilvánosság előtt első ízben a TechCrunch alkalmával bemutatkozó MOIA-jármű alapvető fontosságú, eddig még hiányzó elemként teszi immár teljessé a pooling rendszerét. Utóbbi az ügyfelek számára készült mobiltelefonos alkalmazást is tartalmaz, amellyel kényelmesen rendelhetnek járművet, illetve fizethetik ki utazásukat. Az alkalmazás már a megrendelést megelőzően tájékoztat, mikor állhat rendelkezésre jármű és mennyibe kerül majd az út. Különleges pooling-algoritmus gyűjti össze a hasonló úticélú ügyfeleket, illetve gondoskodik a járművek magas kihasználtságáról és a felesleges kerülőutak megelőzéséről. A teljes rendszer része továbbá egy járművezetői alkalmazás és az átfogó flottamenedzsment is.

Világszerte egyedülálló elektromos ride-pooling-jármű, hat üléssel

A MOIA-jármű tisztán elektromos hajtású gépkocsi, amely akár hat utas számára is kényelmes helyet kínál. Utastere kellemes és tágas környezettel szolgál, önálló ülésekkel, bőséges lábtérrel, valamint ahhoz is kellő hellyel, hogy minden ülés kényelmesen elérhető legyen. A járművet kifejezetten a ride-pooling szolgáltatások jegyében tervezték és alakították ki, így minden út kényelmes és kellemes élmény. Azon utasok is jól érezhetik magukat fedélzetén, akik nem kívánnak kommunikálni a többiekkel. Mindennek szellemében az ülések olyan különböző kényelmi funkciókat is kínálnak, mint például a tompítható olvasólámpa és az okostelefonok töltésére szolgáló USB-csatlakozó. Minden autó gyors WLAN-kapcsolatot is biztosít. A be- és a kiszállást kifejezetten e célra kialakított, automatizált ajtó és kapaszkodó könnyíti. A csomagok a vezető melletti tágas és jól belátható tartóban kaptak helyet.

„Az abszolút kényelem jegyében született jármű a konzisztens szolgáltatási élmény meghatározó eleme. Ennek megfelelően a MOIA Co-Creation folyamat keretében több lépésben potenciális felhasználók minden korosztályra kiterjedő csoportjait is bevontuk a fejlesztésbe. Számos ötletük már e modellben is megjelent, de ezzel párhuzamosan további jövőbeni változatokon is dolgozunk”

– fejtette ki Robert Henrich, a MOIA ügyvezetője.

Fejlesztés rekordidő alatt az agilis munkaszervezésnek köszönhetően

A MOIA-jármű tervezése, fejlesztése és legyártása a Volkswagen Haszonjárművek és a Volkswagen Osnabrück szakembereivel közösen rekord ideig, mindössze tíz hónapig tartott. Hatótávja a WLTP-szabvány szerint 300 kilométer felett alakul, akkumulátora pedig mintegy 30 perc alatt tölthető fel kapacitása 80 százalékáig. „A MOIA és a VW Osnabrück csapatával közösen valósággal újraértelmeztük az autógyártást” – véli Eckhard Scholz, a Volkswagen Haszonjárművek elnöke. „Büszkeséggel tölt el minket, hogy mindössze tíz hónap alatt új, s következetesen a ride-pooling céljaira kifejlesztett járművet alkothattunk.” Mint elhangzott, mindezt az osnabrücki gyár agilis munkaszervezése tette lehetővé. A jármű közúti premierjére a jövő év során Hamburgban kerül sor.

A MOIA már 2017 októbere óta teszteli a szolgáltatást Hannoverben, valós üzemi körülmények között fejlesztve tovább az egyes komponenseket, amelynek szintén meghatározó részét képezi a MOIA Co-Creation. A tesztüzem jelenleg húsz Volkswagen T6 Multivan gépkocsival zajlik.