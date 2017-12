A zord időjárás ellenére is a legtöbben úgy vezetnek, mintha üldöznék őket

Az i-Cell Kft. több mint 500, városi áruszállításban résztvevő, passzív közlekedésbiztonsági eszközzel felszerelt járművön végzett adatelemzésére támaszkodva hasonlította össze az autósok nyári és télre forduló vezetési szokásait, járműkezelési technikáját. A közlekedésbiztonsági eszköz az első ütközésveszély, az irányjelzés nélküli sávelhagyás, a követési távolság, a gyalogos/kerékpáros/motorkerékpáros veszélyhelyzetek, valamint a sebességkorlátozások túllépésének felismerésére képes. Az eszköz által rögzített adatok – majd az adatbázisból kinyert statisztikák – alapján pedig pontosabb képet kaphatunk a két évszak vezetési tendenciáiról és legjellemzőbb veszélytípusairól.

A 2017 novembere során kinyert adatokból elsősorban a sebességtúllépésre, az első ütközésveszélyre és a követési távolság betartására vonatkozó riasztások eseményeinek növekvő gyakorisága mérhető. A beküldött adatok túlnyomórészt (57%-ban) sebességtúllépésekről tanúskodnak, ráadásul ezekben az esetben a vizsgált autósok a sebességkorlátot több mint 35 km/órával lépték túl!

Az elemzés alapján fény derült arra, hogy hiába fordult zimankósabbra az idő, a sofőrök még a nyáron (2017 júliusában) alkalmazott tempóhoz képest is vakmerőbbek, holott ebben az időszakban a szokottnál defenzívebb és kiegyensúlyozottabb vezetésre lenne szükség a balesetmentes közlekedéshez.

„Tarthatja magát valaki bármilyen rutinos sofőrnek, vehet be bármennyi kanyart a tökéletes íven fordulva, és lovagolhat meg számtalan zöldhullámot, egyénileg jól vezetni és tudatosan, a többi emberre odafigyelve közlekedni két teljesen különböző dolog. A közlekedésbiztonsági eszközök a nyáron mért adatokhoz képest novemberben 26%-kal több ütközésveszélyt észleltek, ami azt jelenti, hogy a sofőrök ez idő alatt, csak emiatt legalább 3.000 alkalommal kerültek kisebb-nagyobb veszélyhelyzetbe. Azt is látjuk, hogy 47%-kal lett gyakoribb a gyalogosokat túl közel észlelő riasztások száma is. A havazások és a fagypont körüli hőmérséklet miatt az eszközök által észlelt közlekedési konfliktusok száma becsléseink szerint, a tavalyi adatokból kiindulva, összességében akár 15%-kal is megnőhet majd. Vigyázzunk egymásra az utakon, hiszen mindenki a családja körében szeretné tölteni az ünnepeket, amihez az átgondolt és a mindenkori időjáráshoz alkalmazkodó vezetési kultúra is elengedhetetlen. A téli időjárásra nem elég csak az autónkat felkészítenünk. Sofőri „határaink” megismerése is fontos”