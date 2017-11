Kiderült, mi az oka annak, hogy ennyi kamion száguld az autópályákon nap mint nap

Ezek egy átlagos, áruszállításban részt vevő magyar kamion paraméterei – derül ki a legnagyobb európai lefedettséggel rendelkező WebEye 1100 partneren végzett telematikai kutatásából.

A telematikai rendszerek alapja egy műholdas navigációs rendszer, melynek segítségével a fuvarozó cégek azonnali és rendszeres visszajelzéseket kaphatnak járművük vagy flottájuk helyzetéről, fogyasztásáról, illetve kondíciójáról. A NiT Hungary (Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete) adatai alapján 12 000 bel- és külföldi áruszállítást végző vállalkozás tevékenykedik itthon, több mint 70 000 járművel. A WebEye becslései szerint a magyar kamionok 90 százalékában található beépített járműkövető rendszer, a cég belföldi végpontjainak száma meghaladja a 10 ezret.

A WebEye véletlenszerű mintavétellel kiválasztott partneradataiból kiderül, hogy belföldi fuvarozásban egy hónap alatt 9 528 km-t fut átlagosan egy magyar kamion. Ez annyit jelent, mint huszonegyszer megtenni a Budapest-Debrecen távolságot, oda-vissza. Éves szinten pedig ez több mint 114 ezer kilométer jelent egy áruszállítóra vetítve. A vizsgált járművek közül a rekorder kamion 250 000 km-t futott egy év alatt, így akár hatszor is megkerülhette volna a Földet az Egyenlítő mentén.

A belföldi közúti szabályozás értelmében a sofőrök a napi vezetési ideje nem haladhatja meg a 9 órát, amit hetente két alkalommal meghosszabbíthatnak 10 órára. Egy héten pedig maximum 6 napi vezetési időszak lehet. A WebEye egységgel felszerelt autók átlagban napi 6,3 órát közlekedtek a vizsgált időszakban. (2016. jún. – 2017. jún.) A csúcstartó jármű 77 órát futott hetente, szemben az átlagos 44 órával. A vezetési időkre vonatkozó szabályból kiindulva elmondható, hogy a magyar kamionokon nincs maximálisan kihasználva a vezetési idő – amelynek oka lehet a szakmában is tapasztalt, állandósult sofőrhiány.

Az összefüggések bemutatása mögött fontos piaci előnyt is hordozhatnak a telematikai rendszerek; például lehetőséget adnak arra is, hogy a partnerek nyomon kövessék és kontrollálják járműveik üzemanyag-fogyasztását. A havi adatokat átlagolva a vizsgált tehergépjárművek 100 km-en 27 liter üzemanyagot fogyasztottak. Az üzemanyag mérési rendszerek alkalmazásával megszüntethető a nem megfelelő járműhasználat, de arra is mód van, hogy a partner feltérképezze és rögzítse az adott útvonalon található megbízható töltőállomásokat, így elkerülheti a bizonytalan minőségű üzemanyagot árusító kutakat.

“A szállítmányozó és fuvarozó cégek összes költségeinek közel felét az üzemanyag teszi ki, ezért a telematikai eszközökkel elérhető néhány százalékos fogyasztás csökkenés is milliós megtakarítást jelenthet havonta egy fuvarozónak.”

– Deszpot Károly, a WebEye magyarországi divíziójának ügyvezetője.

A kiegészítő telematikai szolgáltatások lehetőséget adnak továbbá a járművezetők vezetői stílusának elemzéséhez, hűtős pótkocsik esetében pedig a hőmérsékletfigyelés és raktérajtó-nyitás figyeléséhez is az árubiztonság érdekében.