Nagyot ment a Škoda Karoq az Euro NCAP tesztjein

A független Európai Újautó-értékelési Program (European New Car Assessment Program; Euro NCAP) elvégezte a ŠKODA KAROQ tesztelését. A kompakt SUV-modell a cseh autógyártó következő gépkocsija, amely ötcsillagos minősítést szerzett, a KAROQ ezzel jelenleg a legbiztonságosabb kompakt SUV-modellnek számít.

„Nagy örömmel tölt el minket, hogy az új ŠKODA KAROQ is minden tekintetben meggyőzőnek bizonyult az Euro NCAP, azaz a törésbiztonság referenciatesztjei során”

– hangsúlyozta Christian Strube, a ŠKODA AUTO igazgatótanácsának a műszaki fejlesztés területéért felelős tagja.

„Folyamatosan dolgozunk modelljeink aktív és passzív biztonságán, következetesen fejlesztve a bennülők és a gyalogosok védelmét, illetve vezetői segédrendszereinket. Utóbbiakból a KAROQ számos olyat is kínál, amelyeket egyébként csupán a magasabb járműkategóriákban találhatunk meg”

– folytatta Christian Strube.

Az Euro NCAP kiváló, 93 százalékos minősítéssel ismerte el a felnőtt utasok védelmét. Az oldalütközés-teszt során minden kritikus testtáj kellő védelemben részesült. Külön pozitívan emelte ki az Euro NCAP a nyaki gerinccsigolyák védelmét ráfutásos balesetek esetén. A kompakt SUV-modell vészfékrendszere is megbízhatóan működött a belvárosi forgalomban jellemző kis sebességeknél, csaknem minden ütközést megelőzve. Maximális pontszámmal ismerte el az Euro NCAP a gyalogosok lábának védelmét is, de a kompakt SUV-modell a gyalogosok fejét is hatékonyan védi gázolás esetén.

A ŠKODA KODIAQ után a ŠKODA KAROQ a márka immár második modelljeként szerez az idén ötcsillagos minősítést, a ŠKODA ezzel jelenleg azon kevés autógyártók egyike, akiknek teljes modellpalettája öt csillagot szerzett az Euro NCAP tesztjei során.

A ŠKODA KAROQ egyebek mellett karosszériaszerkezete magas torziós merevségének, nagyvonalúan méretezett deformációs zónáinak, már-már extrém szilárd utascellájának, illetve – például hossztartóiban – a nagy- és legmagasabb szilárdságú acélfajták széles körű alkalmazásának köszönheti kiemelkedő passzív biztonságát. Mindezeken túl a kompakt SUV-modell már alapkivitelében hét légzsákkal – vezető- és utasoldali első légzsák, első oldallégzsákok, első fejlégzsákok és vezetőoldali térdlégzsák – készül. A gyerekülések felső hevederrel (Top-Tether) és Isofix-rendszerrel rögzíthetők, utóbbi kívánságra az első utasülésen is rendelkezésre áll. Ráfutásos hátsó ütközés esetén speciális kialakítású fejtámlák (Whiplash Optimized Headrests; WOKS) mérséklik a vezető és az első utas számára az ostorcsapás-jellegű mozgásokból származó sérülések veszélyét. A proaktív utasvédelem az ütközést megelőzően megfeszíti a becsatolt első biztonsági öveket, a nyitott ablakokat és a tolótetőt pedig szűk résig zárja. E rendszer számos országban az alapfelszereltség része.

Mindezeken túl a ŠKODA KAROQ kamerák, illetve radar- és más érzékelőalapú vezetői segédrendszerek egész sorát kínálja. A gyalogosfelismerő városi vészfékfunkcióval kiegészített első radarasszisztens a gyalogosgázolások megelőzésében segít. A tolatási fékasszisztens és a keresztirányú forgalom asszisztens korlátozott kilátás esetén figyelmeztet a rejtett veszélyekre.

További biztonsági rendszerként egyebek mellett a követési távolság adaptív tartása, az éppen igénybe vett forgalmi sáv tartása, a közlekedési táblák kameraalapú felismerése, a vészhívás-funkció, a közlekedési torlódás asszisztens, illetve a fáradtságérzékelő rendszer is rendelkezésre állhat a ŠKODA KAROQ fedélzetén.

Az Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) európai közlekedési minisztériumok, autóklubok és biztosítók belgiumi székhelyű konzorciuma, amely töréstesztjei, illetve a gépkocsikban rendelkezésre álló biztonsági rendszerek alapján az új járműmodellek biztonságát értékeli. Az Euro NCAP 1997-ben jött létre. A szervezet az elmúlt évek során folyamatosan fejlesztette törésteszt-eljárásait, amelyek között jelenleg már különböző ütközésfajták is szerepelnek. Míg eleinte kizárólag a töréstesztek eredményeit értékelték, mára a rendelkezésre álló aktív biztonsági rendszerek is megjelennek az összesített minősítésben.