A Škoda már több mint 10 millió sebességváltón van túl

A ŠKODA AUTO legyártotta tízmilliomodik sebességváltóját. Ezeket a ŠKODA modellek mellett a Volkswagen-csoport más márkáinak autóiban is használják. Mladá Boleslavban és Vrchlabíban jelenleg nagyjából 1700 ember dolgozik a váltók gyártásán.

„A tízmillió legyártott sebességváltó alkatrészgyártásunk versenyképességét jelzi”

– mondja Michael Oeljeklaus, a SKODA igazgatótanácsának termelésért és logisztikáért felelős tagja.

„A Mladá Boleslavban készült erőátviteli egységek és a Vrchlabíban gyártott DSG sebességváltók a legmagasabb minőségi szintet és megbízhatóságot képviselik, amelyet autósok milliói élvezhetnek nap mint nap”

– tette hozzá.

A ŠKODA AUTO jelenleg háromféle sebességváltót gyárt, amelyeket a különféle ŠKODA modellekbe építenek be. Az előző évben a vállalat összesen 300 000 MQ200 váltót, több mint 325 000 MQ/SQ100 erőátvitelt és nagyjából 469 000 DQ200 váltót gyártott.

Az MQ 200 váltó 2000 óta készül Mladá Boleslavban; ezt a típust az 1-1,6 literes benzinmotorokhoz használják. Ezek között az aktuális ŠKODA modellek mellett Volkswagen, Audi és Seat járművek is szerepelnek. Jelenleg az MQ 200-ból nagyjából 1900 egységet gyártanak naponta, és összesen több mint 6,5 millió ilyen sebességváltó készült eddig el.

2011-ben kezdték az MQ100 / SQ100 váltók gyártását Mladá Boleslavban. Eredetileg ezeket az erőátviteli egységeket a Volkswagen-csoport „New-Small-Family” modelljeihez fejlesztették (ŠKODA CITIGO, VW up! és Seat Mii). Az MQ100 / SQ100 váltókat pedig azóta a ŠKODA FABIA-ban és a Volkswagen-csoport más kisautóiban használják 1 literes benzinmotorokkal. A napi termelés 1400 egység körül mozog. Eddig több mint 1,6 millió darab készült ebből a típusból.

A manuális erőátvitelek mellett a ŠKODA AUTO kettős tengelykapcsolós automata váltókat (DSG) is gyárt. A DQ200 hétfokozatú kettős tengelykapcsolós sebességváltó kategóriájában az egyik legmodernebb konstrukció az autóiparban. Ma a Vrchlabí-i üzem munkásai ebből a típusú váltóból nagyjából 2100 darabot gyártanak le naponta, az eddigi termelés nemrég haladta meg az 1,8 millió darabot. A DSG erőátvitelek gyártásához együttműködő robotokat is alkalmaznak Vrchlabíban. Ezek a sebességváltó-gyártás legérzékenyebb műveletében támogatják a dolgozókat – az egyes fokozatokat aktiváló dugattyú behelyezésénél. Egy kiszolgáló robotot szintén alkalmaznak, ez több tucat gépet képes alkatrésszel ellátni, és az üres tárolókat is visszaviszi a raktárba.

2012-ben a Vrchlabí-i üzemet autógyártó telephelyből ultramodern részegység-gyárrá alakították át. Másfél éven belül egy új gyár is épült, és a meglévő szerelőcsarnokokat is modernizálták. A gyár két évvel ezelőtt megkapta az „Év gyára 2015” címet Európában. A gyors átalakítás járműgyárból alkatrészüzemmé „Az év gyára” díjat is meghozta a telephelynek a „Kiemelkedő helyi fejlesztés” kategóriában, amelyet további elismerések követtek.

„A Vrchlabí-i üzem ma a Volkswagen-csoport egyik legfontosabb DSG-gyártó helye”

– mondja Frank Engel, a ŠKODA alkatrészgyártásért felelős vezetője.