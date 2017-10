Az új Audi A7 Sportback a luxus és a sport kategória high-end-je is egyben.

Kiválóan képviseli az Audi új formai nyelvezetét az Audi A7 Sportback, és beváltja a korábbi prologue tanulmányautó formai ígéretét. Progresszivitásával új mércét állít fel a luxuskategóriában az ötajtós kupé. A Gran Turismo túraautók új korszakát testesíti meg – dinamikus vonalakkal, következetes digitalizációval, sportos vezetési élménnyel és variálhatósággal.

Dinamikus és gyönyörű

Az Audi A7 Sportback már egy új formai nyelvezet megtestesítője, amit az Audi a prologue tanulmányautóval mutatott be, és elsőként az új Audi A8 képviselt sorozatgyártásban. Nagy felületek, határozott élek és sportosan feszülő vonalak: az A7 minden szempontból maga a dinamizmus és a progresszivitás. Tökéletesen megjelenítik ezt a fényszórók is, amelyek fontos elemei a formának, és egyúttal tudatosan erősítik az autó jövőbe mutató karakterét: csúcsverziója az Audi lézerfényt is kínáló HD Matrix LED-technikájú fényszóró.

Az Audi A7 Sportback egy atletikus szobor – hosszú motorházzal és tengelytávval, ám rövid túlnyúlásokkal. A kupé 4969 milliméter hosszú, 1908 milliméter széles, tengelytávolsága 2926 milliméter, ám magassága mindössze 1422 milliméter. A tengelytáv növekedése az utastér méretét növeli, így a hátsó üléssorban nemcsak a fejtér, hanem a lábtér is nagyobb. Az A7 Sportback acél-alumínium vegyes építésmódú karosszériája egyszerre gyönyörű és praktikus: az ötajtós kupé csomagterének befogadóképessége a hátsó ülések ledöntésével 535 literről 1390 literre növelhető.

Ujjbeggyel és hanggal vezérelhető

Következetesen folytatja az A8 típussal megindított digitalizációs stratégiát az új Audi A7 is. Belső kialakítása tökéletesen fuzionál az Audi új MMI touch response kezelési koncepciójával. Ennek részeként a forgó-nyomó kapcsolót és az előző generáció hagyományos gombjait, vezérlőelemeit két nagyméretű és nagy felbontású érintőképernyő váltja fel. További különlegessége, hogy amikor a felhasználó egy funkciót aktivál, hallható és ujjbegyével tapintható visszajelzést kap erről.

A vezető a felső képernyőn kezelheti az infotainment rendszert. Az alsó képernyőn a légkondicionáló és az egyéb kényelmi funkciók érhetőek el, és a szövegbevitelre is ez szolgál. Az extraként rendelhető hangvezérléssel az A7 Sportback irányítása még kényelmesebbé tehető. A kérdések és parancsok feldolgozása során az autó nemcsak a helyben tárolt információra támaszkodik, hanem a felhőben elérhető tudást is felhasználja.

Összeköttetésben, védetten

Hálózatba kapcsolás terén az Audi A7 Sportback az A8 új nemzedékében megismert újdonságokat kínálja. A jármű a vezetői profilokban 400 különböző egyéni beállítást és paramétert tárol el – és igazít a személyes ízléshez aktiválásakor. Ráadásul az új túraautó immár a környezetével is kommunikál, hiszen kihasználja az Audi járművek flottájának rajintelligenciáját. E funkció például közlekedési táblákra és veszélyekre vonatkozó információkat szolgáltat az A7 Sportback és vezetője számára.

Az új Audi A7 Sportback negyvennél is több vezetői segédrendszert kínál a vezető tehermentesítésére. A jármű a környezetét a felszereltség függvényében akár öt radarral, öt kamerával, tizenkét ultrahang-érzékelővel és egy lézerszkennerrel felügyeli. A szenzorok által a környezetről alkotott igen összetett kép jóvoltából a jármű akár teljesen önműködő parkolásra is képessé válik majd. A 2018-as év folyamán piacra kerülő Audi AI remote parking pilot segítségével egy parkolóhelyre, míg az Audi AI remote garage pilot jóvoltából otthon a garázsba áll be teljesen automatikusan. Ha ez sem lenne eléggé lenyűgöző: a folyamatot a felhasználó akár a járművön kívülről, okostelefonjával is elindíthatja.

Sportos, mégis kényelmes

Az A7 Sportback új szinte emeli a sportosság és a kényelem ötvözését. A rendelhető dinamikus összkerékkormányzás, az új elektronikus futómű-szabályozás (EFP) és a továbbfejlesztett légrugózás jóvoltából még agilisabb és még kényelmesebb autózást tesz lehetővé. Így az A7 a tökéletes túraautó: dinamikus és fürge a kanyargós vidéki utakon, ugyanakkor rendkívül kényelmes a hosszú autópályás szakaszokon.

Az autó első és hátsó tengelyeit szinte teljesen újratervezték az Audi mérnökei, ennek köszönhetően az új A7 menettulajdonságai egyszerre teszik élvezhetővé és biztonságossá a vezetését. A futómű nagy újdonsága a dinamikus összkerékkormányzás, amely a hátsó kerekeket akár 5 fokos szögben képes bekormányozni. Kis sebességnél az elsőkkel ellentétes irányban kormányozza a hátsó kerekeket, ez segít a parkolásban és a városi manőverezésben. Nagyobb tempónál, 60 kilométer/óra felett pedig ugyanabba az irányba kormányozza mind négy kereket, ami kiváló úttartást és magabiztos sávváltásokat tesz lehetővé. Természetesen nem hiányzik az újdonság kelléktárából a quattro összkerékhajtási rendszer, illetve az opcionális sport-differenciálmű sem – ez utóbbi a hátsó kerekek közötti aktív nyomatékelosztást biztosítja, így gondoskodik még dinamikusabb menetjellemzőkről.