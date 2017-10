Az vérbeli magyar betyár öreg külföldi autót hajt!

Továbbra is sok magyar vásárló dönt külföldi autó mellett, ennek köszönhetően még mindig emelkedik a használt autó import – derült ki a Datahouse statisztikáiból. Januártól szeptember végéig 115.396 gépkocsi érkezett határon túlról, ami 7,8 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez hasonlítva. A 2012-es import boom óta már 600.000 külhoni kocsit vettek a magyar vásárlók, aminek hatvan százaléka tíz évnél idősebb volt, így ez idő alatt 360.000-nél több kérdéses állapotú négykerekű jött be az országba.

A számtalan rossz tapasztalat ellenére változatlanul emelkedik a használt autó import, a korábbi esztendő, hasonló időszakához képest az első háromnegyed év során 7,8 százalékkal nőtt a behozott gépkocsik száma 2017-ben. Idén szeptember végéig már összesen 115.396 személyautót vásároltak magyar vevők határon túlról, így várhatóan megdőlhet a tavalyi 142.000-es rekord. A Datahouse statisztikái szerint a 2012-es import boom óta szeptemberben érkezett meg hazánkban a 600.000. importált személyautó. Ezeknek a kocsiknak átlagosan 60 százaléka 2007 előtti volt, azaz öt év alatt közel 360.000 rossz állapotú, idős jármű érkezett hazánkba.

Év 2017 2016 2015 2014 2013 2012 Autó import (db) 115396 142003 122620 96747 70700 53531 2012.01-2017.09. összesen 600997

A használt kishaszonjárművek importja ennél visszafogottabban teljesített: 2017 első kilenc hónapjában 10.602 gépkocsi jött külföldről ebben a szegmensben, ami 1,5 százalékkal haladja meg a 2016 eredményeket. E területen jobb a helyzet a korosztályokat illetően: 46 százalékot ért el a tíz évnél idősebb autók aránya.

A személykocsik esetében az alsó-közép (30.165 autó) és a felső-középkategóriás (23.051 autó) modellek számítottak leginkább népszerűnek, de sokan vásároltak SUV-t (20.618 autó) is. A márkák sorrendjében a Volkswagen (14.054 autó) végzett az élen, az Opel (12.525 autó) és a Ford (11.332 autó) előtt. Az import piacot jól mintázza, hogy közvetlenül utánuk a BMW (7.878 autó), az Audi (7.468 autó) és a Mercedes (7.049 autó) zárt a 4-6. helyen.

A típusok rangsorában az Opel Astra (4.333 autó) áll első helyen a Ford Focust (4.155 autó) és a Volkswagen Passatot (3.973 autó) megelőzve. A legkedveltebb húsz jármű között három Audi (A3, A4, A6), két Mercedes (A-osztály, C-osztály) és két BMW (3-as, 5-ös) is szerepel.

A kishaszonjárműveknél a Ford, Volkswagen, FIAT triumvirátus vezet háromnegyed év után, a legnépszerűbb modellnek ez idő alatt a Ford Transit, a FIAT Ducato és a Volkswagen Transporter bizonyult.

A legtöbben Budapesten (19.634 autó) és Pest megyébe (17.904 autó) döntöttek az import mellett, de sokan vettek Bács-Kiskun megyében (7.069 autó) és Győr-Moson-Sopron megyében (6.987 autó) is külföldről származó autót.

“Az autóimport alapvetően hathatna kedvezően is a hazai piacra, amennyiben fiatal négykerekűt hoznának a vásárlók, hiszen az frissítené a magyar kínálatot. A valóságban azonban alapvetően idős, külföldön már levetett gépkocsik érkeznek Magyarországra, az eladók pedig gyakran visszaélnek az álomautójukat kereső vevők jó szándékával. A járgányok nagy részénél visszatekerik a kilométerórát, előfordul, hogy darabokból összerakott, ámde hiba nélkülinek hirdetett kocsit árulnak a nepperek, akik a vevőkkel nagy százalékban biankó szerződést iratnak alá, így az újdonsült tulajdonos a későbbiekben nem tudja érvényesíteni a szavatossággal kapcsolatos igényeit”

– hívta fel a figyelmet Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója.

Frank György hozzátette, hogy érdemes minden esetben meggyőződnünk arról, hogy milyen forrásból vásárolunk autót, és a szerződéskötés előtt vigyük el a kiszemelt gépkocsit egy teljes átvizsgálásra egy márkaszervizbe, ahol a hibák mellett a kocsi múltjáról is kaphatunk információt. Kizárólag Magyarországon már forgalomba helyezett gépet vegyünk meg, s magyar szerződést írjunk alá, mert egyébként pórul járhatunk. A márkavezető végezetül elmondta, hogy a használt gépjárművek esetében is nő a finanszírozási kedv, így 1-2 éves futamidővel akár fiatalabb, jobb állapotú kocsikhoz is hozzájuthatnak a vásárlók.