Ha zavar az utastérben lévő zaj, akkor itt a megoldás:

Hosszú utazás során még a legkisebb zaj is fárasztó tud lenni, főleg, ha állandó és monoton. Az utastér csendjét sok minden megzavarhatja, a legfontosabb zajforrások a szél, a sebesség, az út állapota, a motor és a szerkezeti elemek – és nem utolsó sorban az abroncsok. A Goodyear SoundComfort technológiára alapuló abroncs termékcsaládja átlagosan akár 50%-kal is csökkentheti az utastérben a zajt (- 4 dbA). A zajcsökkentő technológia a nyári termékek esetében már bizonyított, így most a téli gumikon a sor!

Minél csendesebben fut az autó, annál kellemesebb élményt nyújt a vezetés. Egyéb műszaki megoldásokkal, mint például a felfüggesztéssel összehasonlítva a zaj leghatékonyabban az abroncsok esetében csökkenthető – a költségek és a súly tekintetében is. Az abroncs keltette zaj egyik fő forrása a belső üreg rezgése, melyet az abroncsban lévő levegő vibrációja okoz. Ezt a rezgést a szerkezeti elemek is átveszik.

„Az elmúlt több mint 100 évben a Goodyear folyamatos innovációra törekedett az abroncsok piacán, amire kiváló példa a SoundComfort technológia. Zajcsökkentő elemekkel ellátott új abroncsainkkal élmény az autózás, a sofőrök nyugodt környezetben jobban tudnak koncentrálni, így a vezetés biztonsága is növekszik.”

A Goodyear innovációja, a SoundComfort technológia közvetlenül csökkenti az abroncs üregében fellépő rezgést egy nyitott cellás poliuretán habból készült elem segítségével, melyet az abroncs belső felületén alkalmaznak. Az abroncs belső oldalára felvitt modern habréteg csökkenti a levegő rezgését, és csendes környezetet teremt az utastérben, ahol menet közben a sofőr és utasai még nyugodtabban beszélgethetnek vagy hallgathatnak zenét. A SoundComfort technológia az abroncsok teljesítményének bármiféle csökkenése nélkül képes az utastéri zajt a felére csökkenteni, a rendes abroncsoknál tapasztalható értékekhez képest.

Könnyű súlya miatt a hab nincs hatással a futásteljesítményre, a gördülési ellenállásra vagy a sebességre 1.

– mondta el Martijn de Jonge, az EMEA régió PBU fogyasztói márkaigazgatója.