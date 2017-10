Élménybeszámoló: Ilyen volt a Volkswagen CrashFest Budapest

A bemutatón láthattunk két steril tesztkörnyezetben széttört Golf VII-et, illetve pár alkatrészt mi is tönkretehettünk demonstrálva a gyári és az utángyártott közötti különbséget.

A bemutató továbbá széleskörű tájékoztatást adott a Volkswagen legmodernebb aszisztens rendszereiről, és az esetleges balesetek utáni helyes kalibrálásról. Az előadás legfontosabb része azonban arra a tényre mutatott rá, hogy a drágább gyári alkatrészek vásárlásával egy újabb baleset esetén akár költéshatékonyabbak is lehetünk.

Ezt demonstrálták is. Két ugyanolyan (egy szürke és egy kék színű) Golf VII-est ütköztettek egy 40%-os átfedésű töréstesztben, ahol az autók 15 km/h-val csapódtak a falhoz, majd az egyik autóba véletlenszerűen kiválasztott gyártóktól vásárolt utángyártott alkatrészekkel javították meg a másikat pedig gyári alkatrészekkel. Ezután következett az újabb törésteszt, ahol a különbség már szembetűnő volt. Az utángyártott alkatrészekkel szerelt Golf-on először az volt a leg látványosabb különbség, hogy ebben kinyíltak a légzsákok, míg a gyári alkatrészekkel szerelt Golfban nem. Már szemmel láthatólag is megállapítható volt, hogy a gyári alkatrészekkel szerelt autón lényegesen kisebb sérülések keletkeztek, ezt a szakértők igazolták is később és megállapították, hogy az utángyártott alkatrészekkel javított gépkocsin 38, míg az eredeti alkatrészekkel javított gépkocsinál 15 alkatrész szorult cserére. Bár az első törésteszt után az eredeti alkatrészekre költött pénz majdnem a kétszerese volt az utángyártottaknak , azonban a második törésteszt után már meg is fordult ez a mutató. A két törött Golfot egyébként el is hozták Budapestre és élőben is szemügyre lehetett venni a sérüléseket.

A rendezvényen továbbá saját magunk is megtapasztalhattuk a gyári és az utángyártott alkatrészek közötti különbséget. Két kereszttartót, egy utángyártottat és egy gyárit vetettünk teszt alá, amiben a kereszttartókat a gyári értékekkel megegyező nyomással terheltük. A gyári alkatrész többet is teljesített mint a gyári értékek és a nyomás megszűnésével jelentős mértékben ugrott vissza, szinte az eredeti alakjára. Az utángyártott (egyébként Magyarországon vásárolt) kereszttartónál már nem volt ilyen fényes a helyzet, a gyári értékek felénél már elkezdett összeroskadni, és úgy is maradt.

Az előadáson bemutatott aszisztensrendszerek szenzorait és főbb részeit el is hozták és meg tudtuk fogdosni azokat, miközben működésüket mutatták be. Ezek közül csak, hogy párat említsek:

Sávtartó aszisztens

Követési távolság szabályozás

Vészhelyzet aszisztens

A különböző asszisztens rendszerek számára telepített radarok, kamerák, ultrahangos rendszerek is bemutatásra kerültek. Érdekes, hogy bár az Audi A8 már 3. szintű önvezető rendszerrel van szerelve, az új Volkswagen modellek még csak 1. szintű rendszerrel operálnak, bár az új Arteon esetében már nagyságrendileg annyi szenzor van telepítve, mint egy átlagos repülőgépben.

Összességében érdekes és hasznos információkkal láttak el bennünket a bemutatón és ezúttal is köszönjük a meghívást.