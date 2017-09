Ilyen volt a VI. Volkswagen-találkozó

A tavalyi évhez hasonlóan ezúttal is több ezer autó, s az ideálisnak nem nevezhető időjárás ellenére 10 000 vendég érkezett a Volkswagen-találkozóra az ország minden részéből, amit hatodik alkalommal rendezett meg a Porsche Hungaria a Hungaroringen. Számtalan program várt az érdeklődőkre, a legszerencsésebb vendég pedig 138 forintért vihette haza végül a Volkswagen Golfot a Das WeltAuto játékán.

Van, aki heteken, hónapokon, sőt, akár éveken át dolgozik Volkswagenjén annak érdekében, hogy egyszer végre kiállíthassa autóját a Volkswagen-találkozón, amit évről évre ősszel rendez a márka hazai importőre a Hungaroringen. Ezúttal szeptember 23-án került sor a hatodik összejövetelre, amin oldtimer, youngtimer, gyári állapotú vagy éppen tuning négykerekűek sorakoztak fel típusonként külön-külön helyszínen. A szokásoknak megfelelően a Paddockot a szakmai zsűri által kiválasztott háromszáz legszebb Golf foglalta el, a Bogarak és Transportek – az összes többi léghűtéses és haszonjármű modellel – a Hippifaluban kaptak helyet, míg a többi típus rajongói (Passat, Polo, Jetta/Bora/Vento, Scirocco/Corrado) klubonként csoportosultak autóikkal.

Idén is számtalan programmal készültek a szervezők: a kisebbeket kreatív workshop és alkotóház, valamint játszóház és arcfestés várta, a hölgyek a szépségműhelyben és mobil masszázs során frissülhettek fel, valamint aromaterápiás foglalkozáson és stílustanácsadáson is részt vehettek. Egész nap üzemelt a gokart-, és a vezetéstechnikai pálya is, utóbbin oktatásra is jelentkezhettek az érdeklődők. Volt autófestés, Greenbox fotózás, autós szimulátor, itt tétje is volt a kőrözésnek: a tizenkét leggyorsabb látogató beülhetett pár körre a gyári csapat által hozott Golf R és Golf GTI Performance modellek egyikébe. A Volkswagen Driving Experience Team ismét látványos bemutatókat tartott, a Paddock részen található boxukban a látogatók betekintést nyerhettek a TCR versenyek világába az ott kiállított GTI TCR modelleknek köszönhetően. A Volkswagen gyár jóvoltából Magyarországra érkezett két különleges hibrid autó is: a Golf GTE Performance Concept és a Golf GTE Variant ImpulsE, emellett pedig a nagyszínpadon megtekinthető volt az új Polo is.

A Hippifaluban szintén rengeteg gyerekprogram színesítette a rendezvényt, a felnőttek Touaregekkel, Amarokokkal, Tiguannal off-roadozhattak az erdőben, beülhettek a mobil off-road pályán cikázó Amarokba, vagy éppen benevezhettek a Bullimpiára, a Transporterekkel vívott látványos és szórakoztató versenyre.

A nap egyik legizgalmasabb pontját a Wellhello koncert utáni eredményhirdetés jelentette, ekkor derült ki ugyanis, hogy ki, hány forintért viheti haza a VI-os Golfot. Mint ismert, az a látogató nyerhette meg a kocsit, aki eltalálja azt a legkisebb egész számot, amire senki más nem tippelt a golflicit.hu oldalon. A szabály azt is kikötötte, hogy a nyertest telefonon értesítik, akinek a helyszínen kell tartózkodni az eredményhirdetés során. A kiírás végül egy Pest megyei településről érkező játékosnak kedvezett, aki 138 forintos ajánlatot tett a kocsiért, ez az összeg bizonyult ugyanis végül a győztes tippnek.

A Volkswagen-találkozó ezúttal is a Hippifaluban zárult, ahol Zacher Gábor tartott a hippik drogfogyasztási szokásairól egy izgalmas előadást, majd filmvetítés és egy óriási tábortűz búcsúztatta a napot. A rendezvényen összesen tízezer látogatót regisztráltak a szervezők, ami azt mutatja, hogy a rajongókat a borús időjárás-előrejelzés, és egy kis eső sem tántorította el attól, hogy kilátogassanak a mogyoródi versenypályára. A Volkswagen tulajdonosok fanatizmusát, a márka iránti töretlen lelkesedést és elköteleződést jövőre egy hasonlóan nagyszabású rendezvénnyel szeretné meghálálni a Porsche Hungaria.