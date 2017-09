Kell félnünk attól, hogy hackerek törik fel az autónkat?

A magyar autótulajdonosok 90 százaléka lehetségesnek tart egy autós hackertámadást, derül ki az NRC Kft. és az NNG Kft. közös kutatásából. A 18-59 éves lakosság több mint fele (55 százalék) szerint ráadásul a hackerek a jövőben még komolyabb veszélyt jelentenek majd az autósokra nézve.

A 18-59 éves magyar lakosság többsége lehetségesnek tartja az autók meghekkelését. Ráadásul az autóval rendelkezőknek 90 (megközelítőleg 2,2 millió magyar), az autóval nem rendelkezőknek pedig 80 százaléka (2,7 millió lakos) mondta azt, hogy egy ilyen támadás akár már ma is valós veszélyt jelent. Ennek ellenére a kutatásban megkérdezettek mindössze 18 százaléka tartja magát tájékozottnak a témában, pedig 55 százalékuk gondolja úgy, hogy a jövőben egyre nagyobb problémát fognak jelenteni az autók ellen elkövetett hackertámadások.

Ami igazán megdöbbentő, hogy az autóval rendelkezők jelentős része (63 százaléka – ez a lakosságra vonatkoztatva valamivel több, mint 1,5 millió fő) úgy gondolja, hogy az ő autóját nem érheti hackertámadás. Az autótulajdonosok által birtokolt járművek 77 százaléka rendelkezik olyan felszereltségi elemekkel, melyek kockázatot jelenthetnek. Ilyen például a lopásgátló rendszer, 44 százalék rendelkezik okos funkciókkal, 31 százalékukban van fedélzeti számítógép, 21 százalékuk pedig vezetést segítő funkcióval is rendelkezik.

Ami viszont kifejezetten pozitív, hogy bár a témával kapcsolatos tájékozottság alacsony, a válaszadók több mint 60 százaléka nyilatkozott úgy, hogy következő autójának vásárlása során figyelembe venné az autó hackertámadásokkal szembeni sebezhetőségét. A digitális megoldások terjedésével, ezzel párhuzamosan pedig a kibertámadások kockázatának növekedésével az autógyártóknak is egyre nagyobb hangsúlyt és erőforrást kell tehát fordítaniuk a területre.

A jövőben valószínűleg egyre többet fogunk hallani az autóipari kibervédelemről. Az Amerikai Egyesült Államokban már jogszabály tervezet is készült, ami arra irányul, hogy a közlekedési hatóságok szigorúbban szabályozhassák az autók rendszereire vonatkozó előírásokat és ezzel is csökkentsék egy esetleges kibertámadás kockázatát. A brit kormányzat pedig augusztus elején adott ki egy kiberbiztonsági útmutatót, amivel fel szeretnék hívni az autógyártók figyelmét a terület fontosságára. Az NNG folyamatosan azon dogozik, hogy a kiberbiztonság terén is megfelelő megoldásokat tudjon nyújtani autóipari partnerei számára. A vállalat év elején jelentette be első olyan termékét, ami teljes körű védelmet nyújt a leggyakoribb hackertámadásokkal szemben.