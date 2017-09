Ha Te is VW rajongó vagy, akkor holnap találkozunk a Hungaroringen

Több ezer autó várható a VI. Volkswagen-találkozóra, amit ezúttal szeptember 23-án, szombaton rendez meg a márka hazai importőre a Hungaroringen. A hagyományos őszi összejövetelen a közönség által kedvelt gyermek, női, férfi programok mellett sok újdonsággal készülnek a szervezők, bemutatkozik az új Polo, a legszerencsésebb látogató pedig ezúttal egy VI-os Golfot vihet haza.

Igazi Volkswagen ünneppé nőtte ki magát az ötéves hagyománnyal rendelkező Volkswagen-találkozó, amit idén szeptember 23-án szervez a márka hazai importőre a Hungaroringen. Míg öt évvel ezelőtt kizárólag Golfok randevúztak a mogyoródi versenypályán, idén már tíz típus (Bogár, Golf, Transporter, Passat, Polo, Jetta, Bora, Vento, Scirocco Corrado) klubja szervez találkozót a helyszínen.

A szokásoknak megfelelően a Paddockot – azaz a rendezvény központi helyszínét – a szakmai zsűri által kiválasztott háromszáz legszebb Golf foglalja el, a Bogarak és Transportek – az összes többi léghűtéses és haszonjármű modellel – a Hippifaluban kapnak helyet, a többi típus külön szekciókban gyülekezik.

Számtalan programmal készülnek a szervezők a mogyoródi versenypályán: lesz autófestés, Greenbox fotózás, autós szimulátor, közlekedésbiztonsági bemutató, ahol a gyerekek speciális foglalkozáson vehetnek részt. A kisebbeket kreatív workshop és alkotóház, valamint játszóház és arcfestés várja, a hölgyek szépségműhelyben és mobil masszázs során frissülhetnek fel, valamint aromaterápiás foglalkozáson és stílustanácsadáson is részt vehetnek. Egész nap üzemel a gokart-, és a vezetéstechnikai pálya is, utóbbin oktatásra is jelentkezhetnek az érdeklődők.

A Hippifalu igazi woodstocki hangulatot idéz majd, ahol programokból sem lesz hiány: cirkuszi játszóház, kalapácsos erőmérő, minigolf, logikai játékok, pontrúgó kapu, hófánk vár mindenkire, Amarokkal autózhatunk a mobil off-road pályán, a vállalkozó kedvűek benevezhetnek a Bullimpiára, a Transporterekkel vívott látványos és szórakoztató versenyre. A szerelmesek egy igazi Bogaras esküvőn fogadhatnak örök hűséget párjuknak, no és persze Bogaruknak. Helyszíni regisztráció után off-road vezetésre is lehetőség nyílik: Touaregekkel, Amarokokkal, Tiguannal tesztvezethetünk a Hungaroring 30 hektáros erdőjében.

A Volkswagen gyár jóvoltából Magyarországra érkezik két különleges hibrid autó is: a Golf GTE Performance Concept és a Golf GTE Variant ImpulsE, emellett pedig bemutatkozik az új Polo is. A Volkswagen Driving Experience Team ismét látványos bemutatókat tart, a Paddock részen található boxukban a látogatók betekintést nyerhetnek a TCR versenyek világába az ott kiállított GTI TCR modelleknek köszönhetően, délután pedig tizenkét szerencsés látogató beülhet pár körre a gyári csapat által hozott Golf R és Golf GTI Performance modellek egyikébe.

A nap során DJ Palotai, valamint utcazenészek gondoskodnak a zenei aláfestésről, 16-órától a Wellhello lép fel a nagyszínpadon. A koncertet követően kerül sor az autóátadóra: ezúttal egy VI-os Golfot vihet haza az a látogató, aki helyesen tippeli meg azt a legkisebb pozitív egész számot, amire senki más nem voksol az esemény idején.

A szombat esti programot Zacher Gábor előadása nyitja meg 18:15-kor a Hippifaluban, ezt követően óriási tábortűz és filmvetítés zárja a napot, az előre regisztrálók a korábbi évekhez hasonlóan autójukban vagy sátorban alhatnak a rendezvényt követően az erre kialakított külön részen.