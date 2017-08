Élőképeken az új BMW Z4!

A BMW idén bebizonyítja, hogy a ‘roadster’ nem halt még ki és a BMW sem alakult át holmi luxus-crossover gyárrá.

Alapvetően a BMW régi roadsterjeit vette alapul a design megalkotásakor, viszont rengeteg modern elemet is belecsempészett az új koncepcióba, mint például a felfelé húzott fényszórók, a két oldalt lyukas motorháztető, vagy a hatalmas, tekintélyt parancsoló légbeömlő rácsok. Egyszerűen pontosan olyan lett, amilyennek lennie kellett az elképzelések szerint.

A lyukas motorháztető dizájnja oldalt is megjelenik az első kerék mögött, ezzel teljessé téve a képet. Méretarányában hatalmasak a kerekei, de hát ez el is várható egy ilyen sportautótól. Keskeny ezüstszínű visszapillantótükrei szinte nem is látszanak oldalról, annyira eltérő a színe a környezetéhez képest.

A belsejét tekintve letisztult, elegáns roadster belsőt kapunk, érdekes deltoid formájú fedélzeti számítógéppel. Mondhatnám nagyképűen, hogy semmi extra, de azért minden nagyon stílusosra és elegánsra sikeredett.

Mint azt észrevehettük, a két ülés eltérő színű. Ilyet sem ritkán látni azért az utakon, főleg nem kis hazánkban. Szerintem hatalmas ötlet, hogy az egyik ülés a járművel megegyező színű, míg a másik a hagyományos sötét árnyalatokat követi.

A hátulja pedig egyszerűen magáért beszél. A dupla kipufogós, vékonyított hátsó lámpás fenék mind meglehetősen aerodinamikusra, mind szuper dizájnosra sikeredett, illetve a lyukas motorháztető és oldalajtók mellett itt is visszaköszön ugyan az az elem

Egyelőre nem sok mindent tudni a belsejéről, de valószínűleg 4 és 6 hengeres verzióban jön majd ki kb 200-300 lóerő közt valahol.