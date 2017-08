Nem mennek rosszul a magyar használt autók külföldön sem

Kedvezett a használt autó exportnak a háromszáztíz forint körüli euró árfolyam, összesen húszmilliárd forint értékben vásároltak határon túlról magyar gépkocsikat 2016-ban.

A Központi Statisztikai Hivatal számításai szerint közel tizennyolcezer kocsi hagyta el az országot, a legtöbb esetben Szerbia, Németország és Szlovákia volt a másodkézből származó négykerekűk célállomása.

A legtöbb határon túli vevő egyébként Szerbiából jött: 13.788 – jellemzően idősebb, rosszabb minőségű – gépkocsit vittek el tőlünk, de szintén sok négykerekű távozott Németországba (1578), akik inkább a fiatal, prémium autókat keresték, illetve Szlovákiában (1024) is kedveltek voltak a magyar használt autók. A három népszerű célország mellett számtalan más, akár egzotikus desztinációja is volt a hazai használt kocsiknak: vettek autót Iránból, Ausztráliából, Libériából, Afganisztánból, Ghánából, az Egyesült Államokból, a Koreai Köztársasából vagy az Egyesült Arab Emirátusokból is.

“Az autóexport a használt autó piaci trendeket figyelve kettős hatású, előny abból a szempontból, hogy közel tízezer idős gépkocsi távozik az országból, azonban hátrány abban a tekintetben, hogy a fiatal, ámde megbízható járművekre gyorsan lecsapnak a nyugat-európai vásárlók, így a csekély számú, minőségi használt kocsik egy része is elhagyja az országot”

– vélekedett Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója.

“Mivel az euró árfolyam továbbra is háromszáztíz forint körül mozog, idén is az várható, hogy nagy számban viszik majd külföldre a magyar használtautókat”

– tette hozzá.