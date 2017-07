Divatbloggerrel teszteltük a legújabb Seat Ibizát

Egy nem hétköznapi lehetőséget kaptunk az autó hazai kipróbálására: a májusi barcelonai bemutatót követően egy teljes napon keresztül túrázhattunk a Balaton-felvidéken a legújabb Seat Ibizával, és hogy semmiképp ne unatkozzunk a dugóban, Festy kísért el minket az útra, aki kellően csajos szempontok alapján értékelte az autót.

Az első Ibizás élmény

Az Ibizával, mint autóval, a 2000-es évek elején találkoztam először, amikor is egy férfimagazin esti partyjának csúcspontján kisorsoltak egy Sport Xenon változatot az interneten az „év nője” szavazók között. Miután már akkor kellően szkeptikus voltam az ilyen szavazásokkal kapcsolatban, így a szociális síkosítók szürcsölése közben csak fél füllel figyeltem oda Tillára, aki egyszer csak bemondta gyerekkori legjobb barátom nevét, mint a fődíj nyertesét. Telefont ragadtam gyorsan, felhívtam hát Tamást, aki természetesen azt hitte, hogy csak szívatom. Aztán pár hét múlva már ott is voltunk a Porsche Hungária telephelyén átvenni az autót. Na valahogy így kezdődött ez az ősidők kezdetén, aztán most, közel tizenöt év múlva, jött az újabb találkozó.

Evolúció

Meg kell, hogy mondjam, hogy – valószínűleg a korosztályom okán is – alapvetően az 1997-2004 közötti autók azok, amik formájukban megfognak, és habár magamat erősen technokratának gondolom, egyszerűen még nem volt alkalmam és lehetőségem hozzászokni ahhoz, hogy a modern autókban igazából lassan már minden ujjamra két gomb jut, nem beszélve VW-konszernnél már-már standard, középső iPad-méreteket öltő érintőkijelzőkről. Mindezek ellenére azt kell, hogy mondjam, hogy az új Ibiza nagyon szexi lett: színe válogatja, hogy éppen férfinak, vagy nőnek áll jobban, a gyártó által Mystic Magentának hívott – közöttünk csak rose gold – változat azonban egyértelműen nőcis. Felszereltségében a miniatűr, gyengébb felbontású kijelzővel felszerelt, 1 literes, benzines, 75, illetve 95 lóerő körüli alapváltozattól kezdve a FR, DSG váltós, 1,5 literes, 150 lovas változatig találunk a palettában, persze van gombnyomással indítható, start-stop rendszeres változat is. Az általunk itthon kipróbált Mystic magenta az arany-középutat képviselte: vélhetően ez, a 115 lóerős 1 literes motor lesz a legnépszerűbb a vásárlók körében. Ugyanakkor meg kell, hogy jegyezzem, hogy hiába tűnik kis köbcentisnek a motor, az autó meglehetősen jól gyorsul, nagyon dinamikus, igazi kisördög.

A jobban felszerelt változatokban egyébként a tolatókamerától és parkradaroktól kezdve navigáció, Bluetooth-os telefon csatlakoztatási lehetőség, vezeték nélküli töltés, vészfékasszisztens is van, ez utóbbival kapcsolatban egyébként kétszer is meggyűlt a bajunk: még Barcelonában a szerpentinen autózva, dinamikusan érkezve a szalagkorláttal közre vett úton sajnos kétszer is belerántott a vezetésbe az autó, így ezt a funkciót ki is kapcsoltam azonnal. Még szerencse, hogy az itthoni próbaút során kapott autóban ilyen funkció eleve nem is volt.

Praktikusság mindenek előtt

Nem tudom, hogy hogyan csinálják a Seatnál, hogy ilyen, kicsinek látszó autóba gyakorlatilag mindennek van helye, de meglepően jól gazdálkodtak a tervezőmérnökök a térrel: elől és hátul is rengeteg hely van a lábnak, ráadásul a csomagtartóba is bőven belefér két ember heti cucca, már amennyiben persze indokolt mennyiségű ruhát és sminkkészletet visz valaki magával, például nyaralásra. Az autó alapvetően öt személyes, kényelmesen négy felnőtt bőven elfér, a csomagtartóba azonban a hátsó ülések lehajtása nélkül babakocsit semmiképp ne próbáljunk berakni: gyerekeseknek ott van az Ateca, abba belefér minden.

Az áramvonalas designon belül a ledes lámpák azok, amik feltűnően szépek, belül a Beats audionak köszönhető hangzás pedig tovább erősíti az autó alapvetően fiatalos jellegét. Merthogy az új Ibiza egyértelműen a fiataloknak készült, valahol a 18-35 korosztályt lőném be, mint potenciális célcsoport. A belső anyagokat tekintve a műszerfal és az ajtók felső borítása imádnivalóan puha műanyagból készült, a műszerfalon végighúzódó, fényes, fekete változatban zongoralakkra emlékeztető műanyag borítást azonban én egy kicsit túlzásnak érzem, a praktikusságáról – mint ujjlenyomat rögzítés – nem is beszélve.

Ugyanakkor az Ibizának véleményem szerint nagyon jót tett a szögletes vonalak visszahozása: mind kívül, mind belül a határozott, egyenes vonalak azok, amik meghatározzák az autó karakterét, amivel összetéveszthetetlenül karakán megjelenése van az autónak. Habár a városi utakon nem gondolná az ember, hogy egy Ibiza feltűnő jelenség lenne, ennek ellenére igen sok elismerő tekintetet kaptunk az utunk során (aztán most döntse el mindenki, hogy az autóval egy színű ruhába öltözött Festy-nek hány százalék volt ebből köszönhető)

Menet közben

A Festyvel kipróbált, 115 lovas Mystic Magentát én alapvetően egy csajos városi kisautónak mondanám, amivel akkor sem jön senki zavarba, ha pályára kell menni vele. A gyorsulást tekintve valamivel 9 másodperc alatt vagyunk 100-on, mely – főleg ha fiatalabb, tapasztalatlanabb korosztályról beszélünk, mint célcsoport – teljesen racionális. A gyorsulásokkor a fordulatszám szabályzó viszonylag hamar korlátozza a túlpörgést, ez előzéskor okozhat némi meglepetést, hozzá kell szokni.

Az autó menetviszonyait tekintve elképesztően csendes, lámpánál többször azt hittük, hogy megállt a motor, egyszerűen semmit nem lehet hallani a beltérben. 100 km/ óra sebességig gyakorlatilag menetzaj sincsen, útja válogatja, hogy az amúgy rendkívül jó úttartású autó kerekei mennyi zajt engednek be az utastérbe. Az Ibiza amúgy 16-17 és Excellence kivitelben 18 collos kerekekkel is kapható, minél nagyobb a kerék, nyilván annál szexibb a megjelenés és jobb az úttartás.

Vezetés közben az autó egy igazi kezes bárány: nagyon könnyű kormányozni, vezetni is, igaz, a kuplungot meg kell szokni, nekem is és Festynek is – vélhetően közepes tapasztaltságunk okán – sikerült az elején párszor lefullasztani az autót indulásnál.

Gazdaságosság és verdikt

A gyári adatok szerint a 95 lovas Ibiza Eco módban 4,1 literig lemegy fogyasztásban, na nekünk a 115 lovast azért 6 alá nem tudtuk – és nem is akartuk – leküldeni, lévén kihasználtuk a tesztelés vissza nem térő lehetőségét, és többször padlógázzal közlekedtünk az északi-parton. Azonban ez a 6 liter is egészen remek adat, ilyet legutóbb a 97-es TDI Golfommal tudtam produkálni, igaz, ott egy picit más jellegű vezetési élménnyel. A 40 literes tankkal egyébként így könnyen kiszámolható, hogy egy tankkal simán le lehet menni Horvátországba, sőt, Olaszba is, főleg persze ha kihasználjuk a hatsebességes váltó előnyeit és kellően időben felváltunk hatosba az országúti autózás során.

Az autót egyébként itthon már 3,3 millióért meg lehet venni, igaz, ezért az árért a legalapabb, 75 lovas változatot kapjuk, igaz, ebben is van már klíma és USB port is, tehát kvázi városi használatra akár elég is lehet. Én azért megfontolnám a nagyobb motoros, 115 lovas változatot, nem beszélve az FR kivitelről.

