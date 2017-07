Sztárok tesztelték az új avantgard grand turismo-t

A hazai közélet hat különböző területen ismertté vált, népszerű alakja tesztelte először a Volkswagen legújabb prémium modelljét, az Arteont. D. Tóth Kriszta, Puzsér Róbert, Epres Panni, Zsidró Tamás, Cakó Kinga és Szőke Gábor Miklós egy rendhagyó sajtótájékoztatón mesélt az autóról szerzett benyomásairól.

„Szerencsés voltam, ugyanis hosszabb távon is ki tudtam próbálni az autót, egészen Bécsig mentem vele és csaptam egy rock’n’roll hétvégét egy Guns N’ Roses koncerten. Az Arteon egyébként már álló helyzetben is felkelti a figyelmet, a szalonom előtt parkolva is sokan megnézték és fotózták a kocsit. Minden szituációban ki tudtam próbálni, rendesen toltam, az autópályán is fantasztikusan működik. El is neveztem „Fekete párducnak”, mivel úgy viselkedik, mint egy fenevad. Ahogy beültem, az tűnt fel legelőször, hogy minden rögtön kézre esett, azonnal természetes volt az autó kezelése. Én egyébként „dzsipes” fazon vagyok, az sokkal lassabban reagál. A fiaimnak is nagyon tetszett, mondták is, hogy azonnal vegyem meg”

mesél élményeiről Zsidró Tamás, mesterfodrász.

A Volkswagen új limuzinja az érzelmeken keresztül, de a racionalitást is szem előtt tartva érkezett a felső-középkategóriába. Ebben a szegmensben Európa-szerte a céges vásárlások dominálnak, így olyan autó megalkotása volt a cél, ami megfelel a legszigorúbb járműpolitikával rendelkező cégek előírásainak is, ugyanakkor hat az érzelmekre, és nem csak a benne ülőkére. Így született meg az Arteon, ami egy bőséges térkínálattal és magas színvonalú kényelemmel rendelkező, de karakteres formavilágú, dinamikus autó.

„Nagyon örülök, hogy a hazai közélet legnépszerűbb alakjai tartottak velünk és tesztelték a Volkswagen új modelljét, az Arteont, ami egy lenyűgöző avantgard grand turismo. Ez egyfajta vágytárgy, az érzelemre és az értelemre is hat. Divattervező mérnökök alkották, ami nem csak egy szellemes reklám szlogen, de benne van az autó eszenciája, trendet teremt, előtérbe kerül a design, és a német mérnöki precizitást is kiemeli. Nagyon jó áron érkezett Magyarországra a modell, így elérhető közelségbe került a felhasználók számára is. Bízom benne, hogy mindenkit magával fog ragadni ez az autó” – mondta Németh Balázs, a Volkswagen márkaigazgatója.

„Mivel 10 év alatti gyermekeim vannak, így számomra az együtt autózás élménye a legfontosabb. Amikor meglátták ezt a csodát, az első szavuk az volt: „Uhh, de menő, Mama!” A lányom már a második napon úgy beszélt róla, hogy ez a mama új autója. Nekik is feltűnt, mennyien néznek minket, szóvá is tették, hogy ez vajon miért van? A férjem, Benedek Tibor is kipróbálta, sőt olyannyira tetszett neki, hogy első nap csak ő vezette, aztán azért visszaadta. Örültem, hogy végre egy automataváltós autót vezethetek, a csomagtere pedig óriási. Megmondom őszintén, hogy én is gyorsultam, nagyon élvezték a gyerekek. Régen nagy rali rajongó voltam, most előtört belőlem a fiatalságom, ahogy odaléptem picit a gázra”

– mondja nevetve Epres Panni, modell.

Szőke Gábor Miklóst szobrászművészként először az Arteon formája ragadta magával. Gábor az autók megszállottja, régi old-timereket is gyűjt.

„Imádom az autókat. Négy hónapig Amerikában éltem, hozzászoktam a hatalmas, értelmetlen jószágokhoz, amik után igazi kijózanodással ért fel ebbe beülni az Arteonba. Az új modellnek tökéletesek a méretei, az arányai. Nekem egyébként egy szarvasbogár vagy kék futrinka ugrott be róla, a belül végig futó kék csík miatt. A formája másoknak is feltűnt, egy másik prémium márka sofőrje ki akartak hívni egy versenyre a piros lámpánál”

– mesélte a monumentális állat szobrairól híres szobrász, aki egy régi VW Bogárral is büszkélkedhet gyűjteménye között.

„Nagyon gyorsan és könnyen hozzászoktam az autó kezeléséhez, a DSG váltó is rendkívül kényelmessé tette a vezetést, furcsa is volt utána visszaszoknom a sajátomhoz. Mindenre jelez az autó, szinte magától megy, jó érzés, hogy egy plusz kontrol is van az ember körül, ami növeli a biztonságérzetet. Az ergo komfortos hátmasszázs is nagyon bejött, nehéz szívvel adtam vissza”

– osztja meg tapasztalatait Cakó Kinga, divattervező.

Puzsér Róbert, kritikus a design megszállottja, a kényelmi funkciók kevésbé érdeklik. A műsorvezető szerint az autó szobrászat, azt mutatja meg, hogy az adott kor embere ott és akkor mit gondol a sebességről, dinamizmusról, önmagáról.

„Ebben az autóban, ami a tervezést illeti, nagy adag futurizmus van. Amit mindig megnézek egy autón, az a hátsó lámpa. Egyszerűen hátsó lámpa fetisiszta vagyok, az Arteon pedig gyönyörű kivitelezést mutat e tekintetben, ahogy az első lámpák és a hűtőrács közötti harmónia is egyedülálló, én még nem láttam ilyen szép szedánt. Szerintem ezzel az autóval érkezett el az automobilizmus a XXI. századba. Ugyanakkor számomra mindvégig idegen maradt, ez egy cégvezető autója, túl luxus, túl high class hozzám. Én a három ajtós coupé vagyok, felnövési és elköteleződési problémákkal, de akihez – formailag – ez illik, annak tökéletes”

– számol be élményeiről a kritikus, aki jobban szereti a kézi váltós autókat, ugyanis szereti kézben tartani az irányítást.

„Ha állati hasonlattal kell élnem, akkor a „Zsidrói-iskolát követve”

Én is a szavannáról választanék egy ragadozó fenevadat. Ez az autó ilyen, míg az elektromos kiskocsim inkább egy gazella. Amikor az egyik barátnőm meglátta a fekete Arteonom, rámpillantott és azt kérdezte:

„Mi van cica, lenyúltad apuci autóját?”

Szerintem nincsenek női, vagy férfi autók, hanem a médiához hasonlóan – ahol van jó vagy rossz, érdekes vagy érdektelen tartalom – itt is van izgalmas, kényelmes, vagy unalmas, kényelmetlen autó. Az Arteon egyértelműen az előbbi. Én ugyan egy éve elektromos autóval járok, de most jó volt hallani egy kis motorhangot és érezni a kezeim között a bestiát! Holisztikusan szemlélek egy autót: jól néz ki, kényelmes, állati jó vezetni, hogy igazi szakkifejezéseket használjak. Voltak ugyan „hatalmi harcok”, de ezek megvívása után helyreállt a rend, én voltam a „főnök”

– nevet D. Tóth Kriszta, műsorvezető, a WMN.hu alapító főszerkesztője.

A Volkswagen számára elsődleges ügyfelei biztonsága, ezt az Arteon a különösen merev karosszériaszerkezet mellett vezetői segédrendszerek új generációjával biztosítja. Emellett a legkorszerűbb kapcsolódási felületei, interaktív hálózati kapcsolata és folyamatos internet-elérése az üzleti órákban és azokon kívül is garantálja az elérhetőséget és az információk elérését. Formáját Klaus Bischoff, a Volkswagen vezető formatervezője röviden így jellemezte:

„Az Arteon a klasszikus sportautók formai elemeit a ferdehátú karosszériák térkínálatával kombinálja. Olyan avantgárd business-class gran turismo, amely egyformán szól értelemhez és érzelemhez.”

Az Arteon – privát és céges használatban egyaránt – nap, mint nap újra elbűvöli nem csak tulajdonosát, használóját, hanem azokat is, akik kívülről tekintenek rá.