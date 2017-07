Az első Audi Summit-et Barcelonában rendezik meg!

Új fejlesztéseit mutatta be július 11-én a négykarikás márka az első ízben megrendezett Audi Summit alkalmával, tovább haladva prémium digitális autóipari vállalattá (Premium Digital Car Company) alakulásának útján. Barcelona ezúttal olyan exkluzív márkarendezvénynek ad otthont, ahol a világ minden tájáról összesereglett mintegy kétezer vendég vehetett részt az új Audi A8 premierjén, illetve tekinthette meg a márka további technikai mérföldköveit. Az Audi bemutatója a jövő meghatározó témaköreiben – mint a fenntartható termelés, a könnyűszerkezetes építés, a hálózati kapcsolatok, az automatizált vezetés és a digitális szolgáltatások – állítja középpontba a digitális korszak egyéni mobilitásának új koncepcióit.

A mintegy 70 autót felvonultató, egyórás termékbemutató sztárja kétségkívül az új Audi A8. Az Audi zászlóshajója immár negyedik generációja mutatkozik be. Formai nyelvezetét a márka új arculata határozza meg, miközben fedélzeti technikája is iránymutató. Az Audi világszerte az első prémiumgyártó, amely teljes modellsorozatot kínál elektromossá alakított hajtásrendszerrel. A 48 voltos fedélzeti elektromos hálózattal készülő mild-hibrid technika a leállított motorral és az arról leválasztott hajtáslánccal való haladást – az úgynevezett „vitorlázást” –, valamint a bővített automatikus motorleállítás és -indítás (Start-Stop), illetve a fékezési és motorfék fázisok alatti magas fokú energia-visszatáplálás üzemmódjait is lehetővé teszi. Az új Audi A8 emellett az első sorozatgyártású autó a világon, amelyet már a magas fokon automatizált közlekedés jegyében fejlesztettek ki. Autópályán a közlekedési torlódásokban egészen 60 kilométer/órás tempóig átveheti a vezetés feladatát, miközben a sofőr – az autó által egyébként támogatott – más tevékenységet is folytathat.

Az Audi Summit során tartott premier alkalmával a vállalat az Audi AI technológiáját is bemutatta, amely márkanév alatt az önálló működés, a mesterséges intelligencia és az innováció koncepcióit egyesíti. Az Audi AI többek között mesterséges intelligencia révén könnyíti a vezető és utasai életét, illetve teszi a közlekedést biztonságosabbá. A jövő Audija folyamatosan tanul és fejleszti képességeit, a technika így az emberek egyéni igényeihez alkalmazkodik. Az Audi AI emellett különböző szolgáltatásokat is ajánl és utasai kívánságára egyfajta személyi titkár módjára akár önállóan le is foglalja őket.

„Az előny a mi ígéretünk. Az Audi AI támogatja a vezetőt, együtt gondolkodik vele és tovább növeli szabadságát”

– emelte ki programnyitó beszédében Rupert Stadler, az AUDI AG igazgatótanácsának elnöke.

„A jövő önállóan közlekedő autóiban a ’prémium’ az idő lehető legjobb és leghatékonyabb kihasználását jelenti. Kínálatunkkal biztosítjuk, hogy ez attól függetlenül sikerüljön, hogy épp kikapcsolódnánk vagy produktívak szeretnénk lenni, illetve a családdal és a barátokkal töltenénk el értékes időt.”

A mesterséges intelligencia alkalmazása a termékek és a teljes értékteremtési láncolat terén egyaránt lehetőségek új dimenzióját tárja fel. Digitális autóipari vállalatként az Audi összes folyamatát digitalizálni kívánja, a virtuális valóság segítségével végzett fejlesztéstől egészen az intelligens robotokkal felszerelt gyárakig és a legújabb digitális technikával zajló értékesítésig. E törekvését kiállítási tárgyak, workshopok és előadások segítségével a spanyol metropolisz expo területén felépített márka-élményvilág is jól érzékeltette. Az Audi e lüktető nagyváros hangulatában mutatja be az okos gyár (Smart Factory) perspektíváit, ahol az Audi termelési folyamata digitális úton fogja és hangolja össze ismét a szerelőszalag számára szétbontott munkafolyamatokat. A jövőben például vezető nélküli szállítási rendszerek mozgathatják önállóan a járműveket a modulrendszerű összeszerelés szabad munkaállomásaira, ahol a digitalizált gyártási folyamat ütemét már nem a gép, hanem az ember határozza meg.

A barcelonai vásárcsarnok több mint tízezer négyzetméterén volt megélhető a digitális forradalom, amely már az autó megvásárlásakor kezdetét veszi. A márka bemutatótermeiben virtuális valóság szemüveg kelti életre a választott egyéni konfigurációban a kívánság szerinti autót. Majd az „Audi on demand” mobilitási ígéretével folytatódik, amelynek keretében az Audi ügyfelei 2020-ig már a világ 15 nagy piacán rendelhetik meg mobiltelefonos alkalmazással is Audijukat. Az Audi Summit szakmai látogatói az Audi Innovation Research San Francisco-i és pekingi nemzetközi csapatainak trendkutatóitól tudhatják meg, hogyan keresi a prémiummárka következetesen a különböző digitális trendeket, illetve alkalmazza őket jövőbeni termékeiben és szolgáltatásaiban.

A fenntarthatóság jellemezte társadalomban az Audi is kellő felelősségvállalással vesz részt, például a klíma és a környezet védelmét szolgáló „zöld fejlesztések” („greenovation”) formájában. Úttörő technológia például a CO2-Capturing, azaz a szén-dioxid levegőből való kinyerésének eljárása. E szén-dioxid felhasználásával azután innovatív üzemanyagok – mint a szintetikus Audi e-gas – vagy egyszerűen szénsavas italok állíthatók elő.

Ezzel egyidejűleg a márka azt is bemutatja, hogy a jövőért folytatott versenyben az elektromos mobilitás az Audi hajtásrendszere: 2020-ra már három intenzív formavilágú és nagyteljesítményű elektromos autó szerepel majd kínálatában. A „Tiszta autók tiszta gyárakból” mottó szellemében az Audi 2018-tól az Audi e-tron brüsszeli gyártását alakítja ki szén-dioxid-semleges módon.

„Az előny fogalma számunkra messze túlmutat magán az autón”

– mutatott rá Dietmar Voggenreiter, az AUDI AG igazgatótanácsának az értékesítés és a marketing területeiért felelős tagja.