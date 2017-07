Elon Musk ha megígér valamit, azt be is tartja! Képek az első Tesla Model 3-ról

… Ha megtartják úgy jó! Mindnyájan ismerjük a mondást és lassan Elon Musk-ot is annyira, hogy amit ő megígér, vagy kitalál, az általában úgy is lesz. Nemrég írtunk már az új modell eljöveteléről, Musk a hétvégére ígérte az első elkészült darabot, így is lett.

Úgy néz ki ez az autó egyből Elon garázsában fog landolni. Egyébként eredetileg Ira Ehrenpreis-hez kellett volna, hogy kerüljön az első Tesla Model 3, de úgy döntött meglepi Musk-ot a 46-ig születésnapjára és átruházza rá az első járgányt.

forrás: TheVerge