Elkészült a ŠKODA diákjainak negyedik szuper-autója

A diákok legújabb autója egy közúton is használható tengerparti buggy, amelyet megálmodói napelemmel, okostelevízióval, hűtődobozzal és mobil diszkóval is felszereltek.

A ŠKODA ELEMENT 3 597 mm hosszú és 1 641 mm széles. Tető és ajtók nélkül készült, csupán csak két ülés kapott benne helyet. Az autó hasmagasságát 60 milliméterrel megemelték, amely így egy külső megjelenésében teljesen egyedi, klasszikus nyitott buggy lett.

Az ezüstszínű alvázvédő burkolat az autó első és hátsó részén illetve a terepjáró gumiabroncsokkal szerelt 16 colos fekete/sárga SCORPIUS könnyűfém keréktárcsák kifejezetten látványos elemei a „diákautónak”. A magasan húzódó kerékjárati íveket fekete szegély keretezi, amely a kerekek között a küszöbök alján húzódik tovább, egy vékony fellépőt kínálva az utasok számára. Ajtók nincsenek, beszálláshoz egyszerűen csak a kockás mintázatú alumínium csíkkal dekorált oldalküszöbökön keresztül kell átmászni a sport kagylóülésekbe. A hátsó világítás LED technológiával működik. A ŠKODA diákja nagy figyelmet szenteltek a részleteknek is, így például az autó sárga (Sárkánybőr színű) féknyerge is az apróbb elemek iránti odafigyelést tükrözi.

A sárga szélekkel és dekoratív öltésekkel készülő fekete bőr/Alcantara bevonatú kagylóülések eredetileg a ŠKODA Octavia RS modellből származnak, amelyeket ezúttal a ŠKODA Akadémia hímzett neve díszíti. A kéttónusú tematika az egyedi kialakítású belső térben folytatódik tovább. A műszerfal fényezett része gyöngyházfényű sárga színben pompázik, a kormánykerék és a sebességváltó bőrborítást kapott, amelyet arany és sárga részletek egészítenek ki. A műszerfal és a szélvédő közötti felületet pedig fekete Alcantara borítással vonták be.

A fedélzeten navigációs rendszer is rendelkezésre áll, amely egy külön tartóba rögzítve mintha lebegne a klímaberendezés kezelőszervei felett. Az autó leglátványosabb eleme azonban éppen ott található, ahol a ŠKODA Citigo modellnél a hátsó ülések vannak. A diákok itt, az első ülések mögötti részen egy napelemet és egy okostelevíziót helyeztek el, amely Bluetooth segítségével az okostelefonokhoz is kapcsolódhat. Az okostévét az alumínium bevonatú csomagtér fedélbe építették be, amelynek külső részére, két matt fekete kapaszkodó közé illesztve került felszerelésre a napelem. A két ülés melletti hangszórókat két, a csomagtartóban elhelyezett további hangszóró egészíti ki, amely a ŠKODA ELEMENT modellt egy 400 watt teljesítményű, kerekeken gördülő tengerparti diszkóvá varázsolja. A diákok egy beépített hűtődobozról is gondoskodtak, amely az elegáns kék szőnyeggel bevont csomagtartóban kapott helyet. A hűtődoboz egy külön akkumulátorhoz kapcsolódik, amelyet a napelem lát el energiával.

A 60 kW (82 LE) teljesítményű kompakt elektromotor 210 Nm nyomatékával hajtja a ŠKODA ELEMENT tanulmányt. Az elektromos „diákautó” álló helyzetből 100 km/óra sebességre 13 másodperc alatt gyorsul fel, maximális sebessége pedig 130 km/óra. A padlóba integrált lítium-ion akkumulátor kapacitása 18,7 kWh. Ez azt jelenti, hogy az út jellegétől, a vezetési stílustól és az össztömegtől függően a ŠKODA ELEMENT akár 160 km megtételére is képes.