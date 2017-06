Az új Pókember filmben lesz először látható a legújabb Audi A8

A hivatalos világpremier előtt már a mozivásznon találkozhatunk az új Audi A8 modellel. A prémium márka zászlóshajója a Marvel kasszasikerében, a „Pókember: Hazatérés” című filmben vendégszerepel, amely világszerte júliusban érkezik majd a mozikba. Így a mozilátogatók lesznek az elsők, akik megpillanthatják az Audi luxusmodelljét a film június 28-i bemutatóján Los Angelesben.

A Marvel történetében Tom Holland alakítja Peter Parker szerepét, akit sofőrje, „Happy Hogan” (Jon Favreau) szállít az új Audi A8 L autójában. A filmrészlet bepillantást enged az új szedán orrkialakításába illetve oldalsó formatervébe. Ezen kívül a mozirajongók ízelítőt kapnak az Audi műszaki újdonságaiból is, mint amilyen a forgalmi dugóban önvezető üzemmódban közlekedő A8 modell is. A filmben „Happy” vezetés közben leveszi a kezét a kormányról és mintegy varázsütésre az autó magától folytatja a kanyarodást. Az Audi AI traffic jam pilot rendszerének köszönhetően – amennyiben az be van kapcsolva – az Audi A8 átveszi a vezetés feladatát.

Az A8 mellett két másik Audi modell is vendégszerepel a „Pókember: Hazatérés” című filmben. „Tony Stark” hagyományosan egy Audi R8 V10 Spyderben foglal helyet, míg „Peter Parker” egy Audi TTS Roadster volánja mögé ül. Az új Audi A8 hivatalosan július 11-én mutatkozik be a nagyközönségnek a barcelonai Audi Summit (www.summit.audi) alkalmával. A „Pókember: Hazatérés” című film, benne az új Audi A8 modellel pedig júliustól látható a mozikban világszerte.