Eljött az idő, téli gumik le, nyári gumik fel!

Az ORFK – Országos Balesetmegelőzési Bizottság (ORFK-OBB) szakmai támogatásával a nonstopgumi.hu és a Használtautó.hu a nyári időjárás beköszöntével idén is elvégezte a hazai autósok nyárigumi-használatára vonatkozó, véletlen mintavételen alapuló vizsgálatát. A felmérés során kiderült, hogy az autósok továbbra is veszélyesen magas arányban hagyják fenn használt téli gumijukat nyáron is az autójukon. A részletes adatokat közös sajtótájékoztatón ismertették pénteken a rendőrség Teve utcai székházának parkolójában.

Az előző évek során is alkalmazott módszer alapján a felmérést négy Budapest környéki bevásárlóközpont, valamint egy fővárosi lakótelep parkolójában, több mint 200, véletlenszerűen kiválasztott autón végezték el. Az így szerzett adatok szerint a meleg idő ellenére az autósok nem kevesebb mint 26 százaléka használ továbbra is téli gumit, további 7 százalékuk pedig valamilyen, a tesztek alapján kompromisszumos megoldásnak tekinthető négyévszakos abroncsot alkalmaz.

A felmérés ugyanakkor kedvező fejleményekre is fényt derített. A szemlézett gumiknak idén 63 százaléka volt 5 évnél fiatalabb, szemben a tavalyi 56 százalékos értékkel. A prémium márkák aránya eközben 52-ről 66 százalékra emelkedett. Az átlagos profilmélység 5,4 milliméter volt, ami jóval az előírt 1,6, illetve a szakértők által minimálisan javasolt 3 milliméter felett van.

Természetesen területenként ezúttal is jelentősek voltak az eltérések. Egy budapesti lakótelep parkolójában például az autók közel 40 százalékán volt téli gumi (itt ráadásul a gumik csaknem fele 5 évnél öregebb volt), miközben Budaörsön a téli gumi aránya mindössze 16 százalék volt.

Kiss Csaba rendőr alezredes, az ORFK-OBB főtitkára külön felhívta az autótulajdonosok figyelmét, hogy a balesetmentes vezetés érdekében mekkora jelentősége van annak, hogy jó minőségű és megfelelő profilmélységű gumiabroncsokkal vegyenek részt a közúti közlekedésben. Külön emlékeztette a járművezetőket – a pünkösdi hosszú hétvégére való tekintettel – a körültekintőbb közlekedés kiemelt fontosságára.

Katona Mátyás, a Használtautó csoport autós magazinjának főszerkesztője azt hangsúlyozta, hogy a lefolytatott gumiteszteken már kora nyári időben, városi tempóról vészfékezve is autóhossznyival hosszabb lett a téli gumival felszerelt autók féktávja a nyári gumival felszerelt azonos járművekéhez képest. Ha a régi téli gumit kívánja valaki nyáron „lejárni”, számítania kell arra is, hogy a korral jelentősen romlik a fékutak hossza. Ha viszont az újabb abroncsot „felejtjük” nyárra az autón, azzal is számolnunk kell, hogy az intenzív kopás miatt egy-egy ilyen abroncs akár már néhány ezer kilométeres futás után is alkalmatlanná válik arra, hogy a következő téli szezonban is biztonsággal használni lehessen.