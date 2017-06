A SEAT pályázatot írt ki legújabb SUV-jának nevére

A #SEATseekingName projekt keretében a spanyol márka nevet keres a 2018-ban piacra kerülő új szabadidő-autója számára. A márka ma induló projektjében felhívást tett közzé, hogy nyújtsanak be javaslatokat és szavazzanak az új, akár 7 üléssel is rendelhető, az Ateca kategóriája feletti szegmensbe lépő új szabadidő-autó nevére. A fő feltétel az, hogy a javasolt névnek spanyol földrajzi névnek kell lennie.

Az új szabadidő-autó tervezett bevezetésének múlt márciusban történt bejelentése óta a márka Spanyolországból számos helyről kapott ötleteket az új modell nevére. A bejelentés által eredményezett társadalmi hatás fényében a SEAT úgy döntött, hogy megragadja az alkalmat, és elindítja a márka történetében első ilyen kezdeményezést.

A projekt bemutatásakor a SEAT elnöke, Luca de Meo elmondta, hogy:

”A SEAT úgy döntött, felhívja a márka minden hívét, hogy javasoljon nevet az új szabadidő-autónak, később pedig vegyen részt a végleges név megszavazásában, mindezzel történelmet fogunk írni. Annak érdekében, hogy elindítsuk a „#SEATseekingName” kezdeményezést, és ebbe a közvéleményt és a márka követőit az egész világon bevonjuk, újra definiáltuk a tipikus eljárási folyamatot annak kezdettől egészen a folyamat végéig.”

A ma kezdődő kezdeményezés négy szakaszból áll:

Javaslatok a névre.

Június 1-től június 22-ig bárki javasolhat kedvenc nevet a SEAT új modellje számra. A spanyol földrajzhoz kötelező kapcsolódást jelentő kritériumon túl a SEAT többek között azt is kiemelte a feltételek között, hogy a javasolt névnek tükröznie kell a márka által vallott értékeket és a termék jellemzőket, illetve hogy a nevet könnyen ki lehessen ejteni a különböző nyelveken. Minden beérkezett javaslatot figyelembe vesznek ebben a szakaszban, tekintet nélkül a névre javaslatot tevők számára.

A beérkezett javaslatok shortlist változatának elkészítése.

A kritériumok fényében a SEAT saját szakértőit, a névadással foglalkozó szakértőket, illetve a célcsoportot képviselő ügyfelek fókusz csoportjait vonják be a különböző országokban. A teszteket az egyes piacokon is elvégzik a legalább három javasolt névből álló, ún. rövid lista összeállítása céljából. A döntőbe jutott neveket szeptember 12-én a frankfurti autószalonon jelentik be.

Szavazás a döntőbe jutott nevekről.

A nyilvános szavazáson idén szeptember 12 és 15 között lesz lehetőség a döntős nevek közül a nyerő jelöltet kiválasztani. A győztes a legtöbb szavazatot kapott név lesz.

A győztes név közzététele.

A SEAT a cég új szabadidő-autó nevét 2017. október 15-ig hozza nyilvánosságra.

A névadási kezdeményezés nemzetközi szinten a www.seat.com/seekingname internetes honlapon keresztül valósul meg, Spanyolországban pedig a www.seat.es/buscanombre honlapon zajlik.

Amióta a SEAT 1982-ben a Ronda városnévvel futó típust bemutatta, a spanyol földrajz a márka összesen 13 modelljének adta a nevét: Ronda, Ibiza, Malaga, Marbella, Toledo, Inca, Alhambra, Cordoba, Arosa, Leon, Altea és a két utolsó, az Ateca és az Arona. Az új szabadidő-autó a 14. lesz ezen a listán.

Tovább bővül a SEAT modellkínálat

A SEAT által a 2018-ban piacra bevezetendő új modell teszi teljessé a márka szabadidő-autóink hármas fogatát, a sikeres Ateca és a 2017 második felében piacra kerülő Arona után következve. A márkakereskedőkhöz júniusban kikerülő új Ibizával és a Leon megújított modelljével együtt a SEAT most története során a legnagyobb termék offenzíváját telesíti ki.

A modell kínálat kiterjesztése és megújítása az idei év első négy hónapjában az értékesítés 14,5%-os növekedését hozta, míg a bevételek 20,2%-kal emelkedtek 2017 első negyedévében, és rekord összeget, 2.487 millió eurót értek el. Mindezen túl, és a 2016-ban a történelme során már elért legjobb eredmény után, a SEAT 2017 első negyedévében 56 millió eurós működési nyereséget produkált, ami 4,1%-kal magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakának értéke volt.