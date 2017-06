Volkswagen premier a legnagyobb GTI találkozón

Az idei évi GTI találkozó május 24 és 27. között kerül megrendezésre a Wörthi-tó partján. Közel 200 000 rajongó indul útnak ilyenkor Karintia felé, hogy részese legyen ennek a különleges fesztiválnak. A Volkswagen ezúttal is számos különlegességgel készül az alkalomra. Itt tartja például világpremierjét a sorozatgyártás közeli koncepcióautó, a 85 kW (115 lóerő) teljesítményű up!

GTI, amely a 110 lóerős eredeti, 1976-os GTI előtt tiszteleg. Ezt a több, mint 40 éves modellt érte ugyanis a megtiszteltetés, hogy a GTI találkozó kezdete előtt elnyerjen egy igen tekintélyes kitüntetést. Az angol Autocar szakmai magazin ugyanis az általa odaítélt éves díjak közül az első Golf GTI modellt választotta minden idők legnagyobb hatású autójának.

A világpremierek sora a Wörthi-tó partján pedig még tovább folytatódik: a Golf GTE Performance Concept a 150 kW (204 lóerő) teljesítmény helyett tölthető (plug-in) hibrid hajtásrendszerű tanulmányautóként 200 kW (272 lóerő) teljesítményre képes, forgatónyomatéka pedig 350 Nm-ről 450 Nm-re emelkedett.

Az új up! GTI mind külső jegyeiben, mind belső kialakításában hasonlít az eredeti GTI modellhez. Az új modell 2018. elejétől szélesíti majd a Volkswagen modellkínálatát, tovább folytatva a könnyűsúlyú, letisztult és klasszikus sportautók sorát, ezúttal kompakt formában. Az up! GTI szíve egy 200 Nm forgatónyomatékkal rendelkező turbófeltöltésű motor (TSI). A teljesítményadatok és az autó jellemzői alapján az új up! GTI olyan, mintha egy Golf GTI I negyven évet átrepülve katapultált volna a modern korba. Tömeg: 997 kg. Maximális sebesség: 197 km/óra. Gyorsulás álló helyzetből 100 km/órára: 8,8 másodperc. Fényezés: a GTI modellekre jellemző klasszikus színek, mint a tornádó piros vagy a hófehér illetve metál színek, mint a mélyfekete gyöngyház vagy a sötétezüst mellett új GTI árnyalatként megjelenik a costa azul kék fényezés is. A legerősebb up! könnyedén felismerhető a jellemző GTI stílusjegyekről. Az autó elején például a méhsejt mintázatú hűtőrácson kapott helyet a piros vízszintes csík, amely felett a GTI embléma szerepel. Az autó oldalán, az első és hátsó sárvédő között végigfutó kettős fekete csík egyértelműen utal az új up! és az eredeti GTI közötti közvetlen rokonságra. A 17 col átmérőjű könnyűfém keréktárcsákat szintén újragondolták a tervezők, így azok az up! GTI 15 milliméterrel alacsonyabbra helyezett futóműve révén kifejezetten egyedi megjelenést kaptak. A GTI stílusjegyek meghatározóak az autók hátsó részén is, ahol ismét helyet kapott a vízszintes piros csík és a hátsó tengely leszorító erejét növelő és ezáltal még optimálisabb kezelhetőségi tulajdonságokat biztosító, széles tetőspoiler. A belső térbe a GTI modellekre jellemző ikonikus elemek kerültek, mint a bőrborítású sportkormány, a GTI sebességváltó gomb és a legendás „Clark” skótkockás kárpitozás.

A GTE Performance Concept részleteit illetően egy dolog biztos: a GTE rövidítés mindig is a fenntarthatóság és a dinamikus kezelhetőség szinonimája volt. Ez tükröződik a Wörthi-tó partján bemutatott tanulmányautónál is. Míg a klasszikus GTI és a részben elektromos GTE hasonló alapokon nyugszik, a hajtásrendszer teljesen különböző és a GTI modellekre jellemző piros részletek a GTE esetében kék kivitelben készülnek. A Golf GTE Performance Concept új tanulmányával a Volkswagen bemutatja, hogy a teljesen elektromos üzemmódban akár 50 kilométeres hatótávra képes Golf GTE hogyan fejleszthető még tovább.

A Golf GTE Performance Concept tanulmány Elektromos fehér (Electric White) gyöngyház fényezést kapott, amely a fekete tetővel, a kék színű elemekkel, a külső tükrök fekete házával, a fényes fekete első lökhárítóban helyet kapó légterelő elemekkel, a szintén fényes fekete oldalsó küszöbökkel és a kék-fekete 19 col átmérőjű Pretoria könnyűfém keréktárcsákkal vonzza az elismerő pillantásokat. A megnövelt teljesítményhez a Volkswagen nagyméretű, 17 hüvelykes fékeket (perforált féktárcsák, GTE kék színre fényezett féknyergek), sportfutóművet és nyomtávszélesítést is kínál. Az autó hátsó részén találkozhatunk a Golf GTI kipufogóival és diffúzorával illetve a legendás Golf GTI Clubsport tetőspoiler megoldásával, amelyek mind kiemelik a GTE Performance változatát a kínálatból. A belső térben olyan részletek teszik egyedivé ezt a nagyteljesítményű tanulmányt, mint az exkluzív bőr sportülések vagy az alcantara borítású multifunkciós kormánykerék kékszínű 12 órás jelöléssel.

Megjegyzés: az up! GTI és a Golf GTE Performance Concept még nincs kereskedelmi forgalomban és ebből eredően az EU 199/94/EC direktívája nem érvényesül.

Golf GTE üzemanyag-fogyasztás (l/100 km): kombinált 1,6; elektromosáram-fogyasztás (kWh/100 km): kombinált 11,4; szén-dioxid-kibocsátás (g/km): kombinált 36; gazdaságossági besorolás: A+