Philip Ellis harmadik győzelmét ünnepelhette az Audi Sport TT Cup sorozatban

Röviddel a nürburgringi 24 órás verseny rajtja után a fiatal pilóták mutathatták meg a bennük rejlő versenyszellemet az Audi Sport TT Cup szombati futamán. Phillip Ellis a pole pozícióból indulva kisebb előnyt autózott ki magának az első kör során. A negyedik körben azonban Mikel Azcona féktávon a sikánban a brit versenyző elé tudott kerülni.

Mindössze néhány száz méterrel később Ellis visszavágott és egy merész manőverrel visszavette a vezetést. Két körrel később a svájci Yannik Brandt és a skót Finlay Hutchison akadt össze az ötödik helyért való küzdelem során, amelynek következtében Hutchison a korlátnak ütközött, így a pályára szólították a biztonsági autót is. A biztonsági autós szakasz után újból elrajtolt a verseny, amely végül Ellis idei harmadik győzelmét hozta. Mikel Azcona és a holland Milan Dontje második illetve harmadik helyen zárták a versenyt és az Audi Sport TT Cup sorozat történetében most először állhattak fel a dobogóra. Ellis ezzel 8 pontról 17 pontra növelte előnyét az összesített pontverseny élén, Gosia Rdest pedig továbbra is a második helyen áll. A lengyel negyedik helyen zárta a nürburgringi versenyt, Yannik Brandt pedig legjobb újoncként az ötödik helyen ért célba Drew Ridge előtt.

Vendégpilótaként Johnny Cecotto lélegzetelállító teljesítményt nyújtott az Eifel –hegységben fekvő pályán. A 61 éves korábbi világbajnok motorversenyzőt, akinek a mai napig rengeteg rajongója van Németországban és éppen ezért rengeteg autogramkártyát kellett kiosztania, a verseny végén a hetedik helyen intették le. Mögötte pedig komoly küzdelmet követően Mike Beckhusen végzett. A 17 éves német versenyző a 14. helyről vágott neki a versenynek és végül a 8. helyig küzdötte fel magát.

„Igen látványos versenyt láthattunk a Nürburgringen, rengeteg előzéssel tarkítva.”

– nyilatkozta Chris Reinke, az Audi Sport customer racing vezetője.

„Újabb és újabb arcokkal találkozhatunk a dobogón, amely jól mutatja, hogy tehetségekből nincs hiány a pályán. Kívánom, hogy ez a jövőben is így folytatódjon.”

A pénteki forduló eredménye nem számít bele a hivatalos értékelésbe. Tommaso Mosca balesete után a versenyigazgatóság felfüggesztette a versenyt, mivel a pályát határoló korlátelemek igen súlyosan megsérültek. Mivel a balesetig mindössze öt kört teljesítettek, így a teljes táv feléig sem jutottak a versenyzők.

Öt hét szünet után július 1-2. között folytatódnak az Audi Sport TT Cup küzdelmei a Norisringen. A nürnbergi az egyetlen utcai pálya az idei évben, 2,3 kilométeres hosszával pedig ez egyben a legrövidebb is.