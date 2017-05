Elektromos hajtással is működő VW Golf GTI tanulmányautó a Wörthersee Találkozón

A már jól bevált szokás szerint wolfsburgi ipari tanulók építették a VW Golfra alapuló tanulmányautót a most zajló Wörthersee Találkozóra. A wolfsburgiak a Sitech tanulóival kiegészülve 13-an dolgoztak az első alkalommal elektromos hajtással is rendelkező VW Golf GTI változaton.

A VW Golf GTI First Decade tanulmány nevének második része, azaz az “első évtized” név arra utal, hogy a tanulók tizedik alkalommal jelennek meg önálló tanulmányautóval a nagy hagyományokkal rendelkező Wörthersee Treffen eseményein. Az új tanulmányautó kilenc hónapos munka után született meg hat szakmai területen tevékenykedő tanulók ötletéből. Az autó külső megjelenésében szereplő kék tónusok a Wörth-i tó vizének és az égbolt kékjének változatait jelenítik meg.

A tanulmányautóba az első kerekeket hajtó 300 LE benzinmotort és a hátsó kerekeket működtető 48 voltos elektromos motort építettek be. A két hajtás változat külön-külön és együttesen is képes mozgatni az autót, azaz vezethető a hagyományos első kerék hajtással, az elektromotorral hátsókerék hajtással, és a két változattal együttesen négykerék hajtással is. Ilyenformán jól alkalmazható városon kívüli és a városi közlekedésben is, ahol az elektromos hajtás nulla kibocsátással a parkolásnál és lassabb haladásnál is jól érvényesül.

A fékerő visszanyerés két elemben tölti fel a visszanyert energiát, ami meghosszabbíthatja az autó hatósugarát, ugyanakkor városon kívül rosszabb útviszonyok között már a négykerék hajtás érvényesülhet. A hajtás változatokat a Mirror Link-en keresztül elérhető alkalmazáson keresztül egy beépített táblagépen lehet kiválasztani. Az autó tervezésénél főleg digitális technológiát alkalmaztak a 18 és 23 év közötti tanulók, a formatervet grafikai programon keresztül táblagépen, a különleges alkatrészeket CAD vezérlésű számítógépeken 3D nyomtatással hozták létre.