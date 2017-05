Meghatározó méretek az új Ibizánál

Vessünk egy pillantást az autó külső méreteire: 4 059 milliméteres hosszával, 1 780 mm szélességével és 1 444 mm (1 429 mm az FR kivitel) magasságával az elődjénél meglepően, összesen 87 milliméterrel szélesebb, 2 milliméterrel rövidebb és egy milliméterrel alacsonyabb. A legfontosabb azonban, hogy méretváltozásai nyomán olyan erőteljes autó karakterét tükrözi, amely valósággal “tapad az útra”. Ebben pedig kulcsfontosságú szerepe van az új MQB A0 platformnak.

Nyomtávja elöl 60, hátul 48 milliméterrel nőtt, míg tengelytávját tekintélyes 95 milliméterrel 2564 milliméterre nyújtották meg a tervezők. Az eredmény pedig jóval kényelmesebb autó, az új SEAT Ibiza egyszerre tágasabb belül és nagyobb kívül. Ezt nagyszerűen mutatja az utastér szélessége, amely a vezető oldalán 55 milliméterrel, míg az utasoldalon 16 milliméterrel nőtt. A hátsó lábtér pedig 35, míg a fejtér a hátsó ülésen 17 milliméterrel bővült. Az ülések jelentősen, 42 milliméterrel szélesebbek, az új SEAT Ibizát kategóriája egyik legjobbjává avatva e téren. Míg korábban egy 1,75 méter magas utas egy kicsit „összenyomva” érezhette magát a hátsó üléseken, az új modellben az Ibiza utasai igazán kényelmesen foglalhatnak helyet. A csomagtartó 63 literrel, 355 literesre növekedett, ami a kategória legjobb értéke. A rakodóperem magassága csökkent, jól bizonyítva a SEAT mérnökeinek tudását a dizájn és a funkcionalitás harmonikus ötvözésében.

Az új SEAT Ibiza minden motorja megfelel az Euro 6 kipufogógáz-szabvány előírásainak, miközben a menetteljesítmények tekintetében színvonalas műszaki megoldásokkal, magas futásteljesítménnyel és alacsony károsanyag-kibocsátással járnak élen. A benzinmotorok kínálatát három, egyaránt alumínium forgattyúházzal és hengerrel készülő konstrukció alkotja. Az első lehetőség a háromhengeres, 95 vagy 115 lóerős 1.0 TSI turbófeltöltővel, töltőlevegőhűtővel és közvetlen befecskendezéssel. 2017 végén érkezik az új 1.5 TSI erőforrás, négy hengerrel és 150 lóerővel.

Az egyliteres, 95 és 115 lóerő teljesítményű TSI motorok befecskendezési nyomása 250 bar, míg az 1.5 TSI esetében ez eléri a 350 bar nyomást is. Szintén érdemes megjegyezni, hogy minden TSI változat változó szelepvezérléssel rendelkezik, amely a finom járás mellett segíti az alacsony és magas fordulatszámon illetve egyéb, a vezető szándékaiból adódó helyzetekben való reagálást. A motorblokkok és hengerfejek anyaga alumínium, a kettős felső szíjhajtású vezérműtengely szervizperiódusa 30 000 kilométer körül alakul, a hatékonyság fokozása érdekében pedig Start/Stop rendszert is alkalmaznak az új modellnél. A 75 lóerő teljesítményű 1.0 MPI erőforrással szerelt modell átlagfogyasztása 4,9 liter/100 km, széndioxid-kibocsátása pedig 112 gramm/km. Maximális nyomatéka 95 Nm, amely 3 000 és 4 300 fordulat között áll rendelkezésre, így ez a motor kiemelkedik az alacsony és közepes fordulatszám-tartományban tapasztalható kitűnő válaszreakció tekintetében. Az aggregát egy ötsebességes kéziváltóhoz csatlakozva képes a negyedik sebességi fokozatban elérni 167 km/órás végsebességét, míg ötödik sebességi fokozatban 120 km/óra sebességnél a precíz váltóáttételeknek köszönhetően maximális forgatónyomaték mellett biztosítja az országúton vagy autópályán történő zavartalan és kényelmes haladást. A 95 lóerő teljesítményű 1.0 TSI esetében az átlagfogyasztás 4,7 liter/100 km, széndioxid-kibocsátása pedig 106 gramm/km értékre adódik. Ez a motor sima járásával és az egészen alacsony fordulatszámtól rendelkezésre álló gyors válaszreakciójával emelkedik ki a tömegből. Maximális nyomatéka 175 Nm, amely 2 000 és 3 500 fordulatszám között elérhető. Maximális sebessége 182 km/óra, álló helyzetből pedig mindössze 10,9 másodpercre van szüksége, hogy elérje a 100 km/óra sebességet. Amikor előzésre kerül a sor, a motor rugalmasan válaszol, hiszen ötödik fokozatban is mindössze 10,9 másodpercre van szüksége 80 km/óráról 120 km/órás sebességre való gyorsításhoz. Ami a 115 lóerő teljesítményű 1.0 TSI motort illeti, a hatsebességes váltóval elérhető aggregát átlagos fogyasztása 4,7 liter/100 km, széndioxid-kibocsátása pedig 108 gramm kilométerenként. Elképesztő teljesítménye abszolút elismerésre méltó, ötödik fokozatban a maximális sebessége 195 km óránként, az álló helyzetből 100 km/óra sebességre történő gyorsítást pedig mindössze 9,3 másodperc alatt, bőven 10 másodpercen belül teljesíti. Ezen felül figyelemre méltó, hogy az általa kínált 200 Nm maximális forgatónyomaték 2 000 és 3 500 közötti fordulatszám-tartományban elérhető, ezzel is kiemelkedő gyorsulást biztosítva akár magasabb sebességtartományban is.

Ennek megfelelően az Ibiza ezzel az erőforrással 80 kilométer/óra sebességről 10,9 másodperc alatt gyorsít 120 km/óra sebességre. A különösen gazdaságos 1.6 TDI dízelmotorok 80, 95 és 115 lóerős változatban állnak majd rendelkezésre. Végül pedig az új MQB A0 padlóváz a sűrített földgázzal (CNG) üzemelő, 90 lóerős 1.0 TSI aggregát alkalmazását is lehetővé teszi az új Ibiza modellekben, így a SEAT az első gyártó, aki ilyen jellegű motort kínál ebben a kategóriában. A sebességváltók palettáján 95 lóerőig öt-, efelett pedig hatfokozatú manuális váltómű szerepel, de a hétfokozatú, kettős tengelykapcsolós sebességváltó (DSG) szintén megtalálható az új SEAT Ibiza kínálatában.

Az új Ibiza dinamikus menettulajdonságai, vezethetősége és kényelme az új MQB A0 padlóváznak köszönhetően egyaránt kiemelkedő. Ez óriási előny a felfüggesztés számára is, hiszen mind a kényelmi, mind a dinamikus szempontokat figyelembe véve sokkal inkább képes az alkalmazkodásra. Hangsúlyos szerepe van a továbbfejlesztett C-EPS (Column Electric Power System – elektromechanikus szervokormány) rendszerének is, amely elektromechanikus rásegítéssel segíti a kezelhetőséget, a pontosságot és a gyorsaságot. Elől McPherson rendszerű felfüggesztést, míg hátul félmerev hátsó felfüggesztést találunk. A különböző súlycsökkentő megoldások, mint például a keresztstabilizátorok használata semmilyen formában nem befolyásolja az autó menettulajdonságait. Az FR felszereltség feszesebb hangolású felfüggesztéseket tartalmaz és a vezető igényeihez, illetve az útviszonyokhoz alkalmazkodva kétféle üzemmóddal – Normal és Sport – is szolgál. Az új SEAT Ibiza csak ötajtós változatban készül, amely jóval funkcionálisabb, s közben a háromajtós modellek sportos megjelenését idézi. A zajszigetelés és a rezgéscsillapítás, illetve a menet közben is nyugodt belső környezet terén szintén komoly fejlődés tapasztalható, az új SEAT Ibiza már-már a luxusautók világát közelíti. Emellett a városi forgalomban agilis, a kanyargós országutakon gazdaságos és a hosszú túrák során is kiemelkedő kényelemmel szolgál.

Négy felszereltségi szint és a legfejlettebb technikák

Az új SEAT Ibiza kínálatában négy felszereltségi szint szerepel. Első a Reference, amit a Style követ, a választék csúcsán pedig az FR és az XCellence kivitel áll.

Az FR a legdinamikusabb és műszakilag legfejlettebb felszereltséggel kínálja a legszínvonalasabb menetteljesítményeket. Kifejezetten ezeket hangsúlyozó exkluzív és dinamikus stíluselemei például a hátsó diffúzor, a jellegzetes első lökhárító, a hátsó lökhárító két oldalán elhelyezett kipufogóvégek, a sportfutómű és a feketére fényezett külső elemek csomagja. Emellett a karosszéria magassága is 15 milliméterrel csökkent, a felfüggesztés beállításai is enyhén módosultak, a modell keményebb lengéscsillapítókat kapott és a keresztstabilizátor átmérője is nagyobb lett. Az FR változatnál alkalmazott méret 21×3,7 mm, a többi kivitelnél ez 20×2,8 mm. Az FR modellnél alkalmazott félmerev hátsó tengelyek szintén keményebbek lettek.

Az XCellence kivitel új vásárlókör meghódítását célozza, akik a kifinomult és egyéni dizájn, illetve a kényelmesebb és ötletes funkcionalitás jellemezte felszereltség együttesét keresik. Az XCellence változat különleges krómozott elemeket kap, amelyek a felszereltségi szint kifinomult stílusát hangsúlyozzák.

Mindkét felszereltségi szint azonos áron igyekszik a lehető legkedvezőbb ajánlattal szolgálni a különböző karakterű autósok számára: az FR a sportos autók híveinek, az XCellence pedig azoknak, akik elsősorban a kényelemre, az eleganciára és fejlett technikára fektetnek nagy hangsúlyt.

Az FR és az XCellence kivitelek LED-technikájú hangulatvilágítása két színárnyalatban – vörös és fehér – áll rendelkezésre, míg az autó belső terének három területét (ajtók, padló és tető) egyértelműen kijelöli és elválasztja azok világítása, ezzel is elegáns és kifinomult egységeket teremtve a beltérben. A fénykibocsátó diódák (LED) alkalmazása a belső és a külső világításban nem csupán esztétikai kérdés. Mivel a minőségi világítástechnika mellett a LED diódák alkalmazása energiatakarékos is, ezzel is segíti az üzemanyag-megtakarítást. Az új Ibiza teljes-LED világítástechnikája – fényszórók, műszerfal-megvilágítás, irányjelzők és hátsó ködlámpa – szintén újdonság e kategóriában.

Az FR felszereltség feszesebb hangolású felfüggesztéseket tartalmaz és a vezető igényeihez, illetve az útviszonyokhoz alkalmazkodva kétféle üzemmóddal – Normal és Sport – is szolgál. A későbbiekben az XCellence is kínálja majd e lehetőséget, lágyabb hangolással.

Az új SEAT Ibiza vezetői segédrendszereinek palettája a Leon és az Ateca modellekből már ismerős, e piaci kategóriában azonban egyáltalán nem megszokott technikákat is felsorakoztat. Az új SEAT Ibiza kínálatában szerepel többek között: Front Assist, adaptív sebességszabályzás (Adaptive Cruise Control – ACC), kulcsnélküli nyitás (Keyless Entry System) motorindító gombbal, az első és hátsó parkolássegítő rendszer új generációja, tolatókamera, prémium 8 col képátlójú érintőképernyő igényes üvegfelülettel. A SEAT Ibiza első alkalommal kínál ilyen funkcionális és nagyméretű, 8 col képátlójú integrált érintőképernyőt, amely a belső tér harmóniájának kárára kötött kompromisszumok nélkül hozza el a legújabb technikát az autóba.

A legjobb hír azonban az, hogy az új SEAT Ibiza vezetői segédrendszereinek sora ezzel még messze nem ért véget, számos egyéb, kategóriájában abszolút innovatív rendszer áll még a vezető rendelkezésére. További rendszerek, amelyek megtalálhatóak az Ibiza kínálatában a fáradtságérzékelő rendszer, a gyalogosvédelemmel kiegészített vészfékező funkció, a Start/Stop rendszer, amely az ACC rendszerével és a DSG váltóval kombinálva fékezéssel és gyorsítással a lehető legkényelmesebb megoldást nyújtja a forgalmi dugóban való araszoláskor. Említésre méltó még a másodlagos ütközésvédelmi funkció (Multi Collision Brake), amely egy első ütközés után automatikusan aktiválja a fékeket, hogy egy esetleges másodlagos ütközést elkerüljön vagy csökkentse annak súlyosságát.

A hab a tortán azonban az új SEAT Ibiza azon képessége, hogy a Vezetői Profilnak köszönhetően az adott úthoz, a vezető saját stílusához, hangulatához igazíthatja az autót. A három gyári beállítás (Eco, Comfort és Sport) mellett a vezető egyéni beállítást is használhat a gázreakciók, a kormányrásegítés, a felfüggesztés, az ACC, a légkondicionáló és a váltómű (DSG esetén) beállításához.

Az új modell utasterének egyik kiemelkedő extrafelszerelése a GSM-erősítővel kialakított, vezeték nélküli telefontöltő. Az összekapcsolhatóság terén az új SEAT Ibiza három opcionális rendszerének – Apple Car Play, Android Auto és Mirror Link – köszönhetően egyedüliként kínál száz százalékos összekapcsolhatóságot. A SEAT törekvése, hogy élen járjon a hálózatba kapcsolt járművek fejlesztésében, olyan új mobilitási megoldásokat kialakítva, amelyek alkalmazásával a hálózatba kapcsolt autók jelentősen javítják a felhasználói élményt, megkönnyítve és sokoldalúbbá téve ezek alkalmazását. A SEAT még a kedvezőtlen változások közepette is elkötelezetten áll a nagyvárosi infrastruktúra, közlekedési rendszerek és járművek támasztotta kihívások elé, modelljei többségében kínálva a megfelelő fejlett technikákat.

Az új SEAT Ibiza hangrendszere már egy energiával és érzelmekkel teli, izgalmas márka, a Beatsaudio szakembereivel folytatott együttműködés jegyében született. E technika digitális jelprocesszorral (DSP), hét prémium hangsugárzóval és 300 watt teljesítményű, nyolccsatornás erősítővel működik.

Az MQB A0 padlóváz

A Modular Quer Baukasten padlóváz-koncepció (MQB) a Volkswagen-csoport egyik legújabb technikájaként fokozott gyártási rugalmasságot és robusztus kivitelezést kínál. Különböző modellek számára és akár ugyanazon piaci szegmensen belül tesz lehetővé többféle karosszériaváltozatot, különböző tengelytávokkal, ugyanazon konstrukciós alapokon. A SEAT elmúlt évekbeli kutatás-fejlesztési (R&D) beruházásainak jelentős részét fordította a martorelli gyár 1-es gyártósorának az új MQB A0 padlóvázhoz való adaptálására, ezzel a SEAT a Volkswagen-csoport első márkája, amely alkalmazza e technikát.

Az új modellben nőtt a melegen alakított alkatrészek száma, nagyban hozzájárulva tömege csökkentéséhez és merevségének növeléséhez, egyben javítva menetteljesítményeit és mérsékelve üzemanyag-fogyasztását. Összesen 900 robot és több mint 4000 hegesztési pont garantálja az új SEAT Ibiza robusztus konstrukcióját. A ponthegesztés a lézertechnológiával kiváló eredménnyel szolgál: kiemelkedő szerkezeti szilárdságú, egyben igen könnyű karosszériakonstrukció.