Ilyet még tényleg nem láttunk: itt az új SEAT Ibiza

Történetének több, mint három évtizede során milliók váltak Ibiza tulajdonossá. Talán ez volt az első autójuk, amellyel megtették első útjukat az egyetemre és vissza és ki tudja, talán ez az autó még mindig családi autóként szolgál náluk. Négy generáció és több, mint 5,4 millió értékesített darab után az új SEAT Ibiza a legkorszerűbb műszaki megoldásokkal, kimagasló dinamikával, jelentősen továbbfejlesztett belső térrel és kényelemmel „megpakolva” érkezik az ügyfelekhez.

A spanyol márka ikonikus modellje teljesen új formaterve mellett megőrizte fiatalos, funkcionális, sportos, mégis kényelmes karakterét. Formaterve újszerű, mégis tetten érhetők rajta a SEAT márka jellemző génjei, ugyanakkor még igényesebben kiformált, élesebb vonalakkal határolt, hangsúlyosabb, izgalmasabb és áramvonalasabb felületekkel rendelkezik. A SEAT Ibiza ötödik generációja az idei Genfi Autószalonon mutatkozott be, a modell előértékesítése már megkezdődött és az első autókat 2017. júniusában vehetik át tulajdonosaik.

„A SEAT jelenleg az erősödés, növekedés fázisában van, és azon dolgozunk, hogy az iparág egyik legdinamikusabb szervezetévé fejlődjünk.”

– nyilatkozta Luca de Meo, a SEAT elnöke. A vállalat történetének legjobb pénzügyi eredményével zárta a 2016-os évet, működési eredménye elérte a 143 millió eurót, a különleges tételek nélkül számolt adózás utáni nyeresége pedig 232 millió euróra emelkedett.

„Az új SEAT Ibiza egy újabb óriási lépést jelent a márka számára és egyben fordulópont a szegmensen belül.”

Debütálása a SEAT eddigi legnagyobb modelloffenzívájának legújabb lépése, amely a márka első SUV modelljének, az Atecának a színre lépésével indult, majd a megújult Leon modellel folytatódott. Most pedig a márka harmadik alappillérén, az Ibizán a sor, hogy folytassa ezt a termékoffenzívát.

Új modellekből a jövőben sem lesz hiány, 2017. második felében érkezik a márka új kompakt crossover modellje, az Arona illetve egy olyan új, az Ateca fölé pozícionált, 5 illetve 7 üléses kivitelben készülő SUV modell, amely 2018-ban kerül majd a kereskedésekbe. Az Ibiza érkezése értékesítési szempontból is különlegessé teszi ezt az

évet a SEAT számára. Az év első két hónapjában 13,6 százalékkal nőttek a márka kiszállításai, ezzel a SEAT sorozatban az ötödik évet kezdte emelkedő értékesítési számokkal.

Az új SEAT Ibiza egy teljesen új modell, amely igen nagyratörő célokkal született: egyaránt jelentős lépést tenni előre a biztonság, a dizájn, a menetteljesítmények és a kényelem területein. E tekintélyes fejlődés elsősorban az új MQB (Modular Querbaukasten – Moduláris Keresztmotoros Platform) A0 modulrendszerű padlóváznak köszönhető. Az új SEAT Ibiza a Volkswagen-csoport első modellje ezen a műszaki alapon, amely jól érzékelteti a SEAT fontosságát a vállalatcsoporton belül és egyúttal számtalan előnyt kínál az új modell számára.

Az első nemzedékével 1984-ben bemutatkozott Ibiza időközben a SEAT igazi ikonjává lépett elő. A márka legrégebb óta kínált és legnagyobb darabszámban értékesített modelljeként eddig több, mint 5,4 millió darab talált gazdára. Az Ibiza mára a Leon és az Ateca mellett a vállalat három fő termékpillérjének egyike, amelyekre támaszkodva a SEAT tovább kívánja erősíteni a vállalat jövőbeni sikerét.

Meghatározó modell

A SEAT Ibiza ötödik generációját Barcelonában fejlesztették ki és döntő fontossággal bír a SEAT jövőjét illetően. Egyrészt azért, mert a Volkswagen Csoport legmodernebb műszaki megoldására, az új MQB (Modular Querbaukasten – Moduláris Keresztmotoros Platform) A0 padlóvázra épül, amely ebben a szegmensben most először mutatkozik be, ezzel is érzékeltetve a SEAT márka fontosságát a Volkswagen Csoporton belül. Másrészt pedig azért különleges az új generáció, mert a legkorszerűbb műszaki megoldások mellett nem mindennapi dinamizmus és jelentősen megnövelt belső tér jellemzi. Egy teljesen új modell, amely megőrizte az elődök fiatalos karakterét, dinamizmusát, funkcionalitását és kényelmét. Ehhez – az egyértelmű SEAT gének megőrzése mellett – új, friss és sportos megjelenést kapott az új modell. A felületek megformálása még hangsúlyosabbá vált, ezzel is izgalmasabb és áramvonalasabb megjelenést biztosítva az új modellnek.

„Az új SEAT Ibiza őrzi a SEAT formatervezési génjeit és egyúttal rendkívül dinamikus teljesítményt is kínál.”

– hangsúlyozta Dr. Matthias Rabe, a SEAT értékesítésért és marketingért felelős alelnöke.

„Az új moduláris MQB A0 platform alkalmazása a felsőbb szegmensek műszaki megoldásait kínálja az Ibiza számára, kényelem szempontjából pedig jelentős előrelépést biztosít a variálhatóság és tágas belső tér tekintetében.”

Ötvözi az eleganciát és a stílust, ugyanakkor végig megőrzi dinamikus karakterét. Az új Ibiza egyértelműen bővíti a SEAT vásárlói körét, tovább javítva a márkáról kialakult képet és egyre vonzóbbá téve azt az ügyfelek számára. Köszönhető mindez kétségbevonhatatlan tulajdonságainak, amely erőteljes, egységes formatervével együtt biztosítja, hogy az autó tökéletesen „tapadjon az útra”.