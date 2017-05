Magyarországon is kapható a DIY elektromos autótöltő

A magyar utakon is egyre több a tisztán elektromos üzemű autó, ugyanakkor a töltőállomások számosságát tekintve még van hova fejlődni. Sokszor éppen azokon a helyeken nem található „csatlakozó”, ahol amúgy is sokat pihen a gépjármű: irodaházak, szállodák, sportlétesítmények parkolóiban. Erre kínál megoldást a Phoenix Contact „csináld magad” csomagja, mellyel akár 30 perc alatt e-töltőállomást létesíthetünk.

„A konstrukció lényege, hogy nem kell foglalkozni az egyes elemek kiválasztásával és társításával, ezeket egyben, egy részletes szerelési útmutatóval együtt szállítjuk. Tulajdonképpen a csomag tartalmával és a leírásban szereplő kiegészítő eszközökkel (pl.: kábel, kábelcsatorna, sorkapocs) a telepítés egy csavarhúzókészlet birtokában elvégezhető”

– mondta Pálos Gábor, a Phoenix Contact magyarországi képviseletének vezetője.

A 4, 11 és 22 kW-os kiszerelésben is kapható, s ennek megfelelően 1, illetve 2 jármű töltését biztosító állomás összeépítését egy szakember akár negyed óra alatt is letudhatja. A rendszer töltési paramétereinek beállítása pedig egy notebook segítségével néhány kattintással elvégezhető. A megoldás egyébként támogatja a hálózatba kötést, így a töltőállomás akár az interneten keresztül is felügyelhető.

„Erre a piacra is igaz, hogy az innováció gyorsabb, mint amit a szabályozás követni tud, miközben az elektromos autók töltése pár éven belül komoly üzletté nőheti ki magát. Ezért is szervezünk E-mobility néven konferenciát a téma alapos áttekintésére, ahol a csináld magad töltőkészletet is bemutatjuk, de szó esik majd a jogi szabályozásról és üzleti lehetőségekről is”

– tette hozzá Pálos Gábor.