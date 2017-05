Új projektek láttak napvilágot a Seat-nál

A most zajló Automobile Barcelona kiállításon a SEAT újabb, a Mobil Világkongresszus alkalmával elindított projekteket mutatott be az összekapcsolható autó megvalósításának útján. A kiállítás látogatói így olyan technológiai újításokat is megismerhetnek mint a Digital Acces, a Parkfinder vagy a jövő autózását megjelenítő szimulátor. A SEAT elnöke itt jelentette be, hogy ezek mellett a Travipay és a Waze megoldásokkal, vagy a Metropolis: Lab Barcelona kutatóközponttal, és több jövőbeni projekttel bővítik a spanyol márka digitális öko-rendszerét Barcelonában.

A kiállításon lehet először kipróbálni a Waze új, Google GPS rendszerrel működő, Android Auto megoldásokra fejlesztett alkalmazását. A közeljövőben a Google bemutatja az új alkalmazás alapváltozatát, mely minden Full Link kapcsolattal rendelkező SEAT autóban elérhető lesz. Ezzel a világszerte a legjobbnak ítélt navigációs rendszerrel a SEAT komoly előrelépést valósít meg az összekapcsolható autó létrehozása, és a nagyobb vezetési élmény kialakítása terén.

“A SEAT folyamatosan erősíti vezető szerepét az összekapcsolható autó kidolgozása terén. Az Android Auto-ra kidolgozott Waze alkalmazás autóinkban történő használata megteremti a könnyen kezelhető, összekapcsolt és személyre szabott vezetési élményt. A SEAT az egyik legfiatalabb vásárló közönséggel rendelkező márka, átlagéletkoruk 10 évvel az európai átlag alatt van. Számukra a Waze autóinkba történő beépítése komoly előrelépést jelent az összekapcsolható autózás terén.”

Új Android Auto alapú alkalmazás a SEAT-nál

A megállapodás bejelentésével a spanyol márka be is mutatta a SEAT Drive App Android Auto márkavédjegyű alkalmazást. Ezzel az 5.0 generációs vagy annál újabb Androidos telefonnal rendelkezők az Android Auto rendszeren keresztül vezetés közben is biztonságosan megjeleníthetik telefonjuk alkalmazásait az autó kijelzőjén. Az alkalmazás, amely hamarosan elérhető lesz a Google Play Store rendszerben, szinkronizálja magát az autóval, és annak kijelzőjén is megjeleníti az információkat.

A tavaly bevezetett iOS rendszer mellet használható Android-os megoldással a mobil telefont és más mobil eszközöket használók 95%-a számára elérhetők lesznek az autóban megjelenített adatok.

A nemrégiben bemutatott új rendszerek mellett a SEAT most olyan újdonságokat is megismertet a közvéleménnyel, mint a Travipay mobil foglalási és fizetési rendszer, vagy a Parkfinder parkolóhely kereső.