Forradalmi technológiák láttak napvilágot az autógumi-iparban!

Cikkünkben, az Automax gyűjtése alapján sorra vettük azokat az újdonságokat, amelyek az elmúlt hónapokban robbantak be az autógumi-iparba és nemcsak jól alkalmazható illetve hasznos újdonságként hatnak, de hamarosan a legjobb hazai autógumi forgalmazónál is beszerezhetőek. Mivel pedig a nyári szezon elején vagyunk így értelemszerűen a nyári és négy évszakos gumik újdonságaira fókuszáltunk.

A Michelin forradalmi újítása: a CrossClimate+

Utóbbiakon belül már itt is van a néhány hete berobbant hír, miszerint az egyik legújabb fejlesztésének eredményeként a Michelin kidolgozta a CrossClimate+ négyévszakos gumiabroncsát. A típus legnagyobb előnyének azt tartják, hogy mivel képlékenységének és szerkezeti tulajdonságainak köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik az időjárás változásaihoz, kiváló tapadást biztosít minden időben. A CrossClimate+ ráadásul nagyon hosszú élettartamú. A CrossClimate+ és jeges felületen is kivételes vonóerőt biztosító V-alakú futómintázatával, amely valóban egyedülálló a termékcsaládon belül. A termék kifejlesztését követő és hónapokig tartó tesztsorozatok azt mutatják, hogy a CrossClimate+ kopott állapotában is nagyságrendekkel jobb teljesítmény produkálására képes, mint a forgalmazóknál beszerezhető legtöbb alig futott prémium kategóriás négyévszakos autógumi. A termékfejlesztők az egyedülálló tapadás, valamint a más márkák nyárigumi abroncsaihoz képest 25 %-al hosszabb élettartam mellett nemcsak a gépjármű üzemanyag fogyasztására, de a zajszint alacsonyságára is gondoltak. A CrossClimate+ kifejezetten komfortos utazást biztosít az év bármely időszakában.

A Dunlop és a habszivacsos autógumik



A Dunlop nemcsak közismerten az egyik vezetője a 21. századi modern gumiabroncsok kifejlesztésének és előállításának, hanem igazi újító is. Az elmúlt esztendőben vette tervbe a cég egy olyan biztonságos gumiabroncs kifejlesztését, amely a menetbiztonság autógumitól várható maximális garantálása mellett kifejezetten halk futás abszolválására is képes. Bár az Audi alkalmazta már korábban az eljárást, a Dunlop termékfejlesztői a gumiabroncsokba egy olyan vékony és speciális szivacsréteget helyeztek el a gumik futófelületének belsejére, amely képes az említett hanghatás csökkentésére. Mivel gumiabroncsokba most első alkalommal került felhasználásra ez a technológia, így sorozatgyártására és beszerezhetőségére a hazai autógumi forgalmazóknál még várnunk kell.

Levegőmentes nyári gumi? Lehetséges? A Hankook megcsinálja



A Hankook nem kevesebb célt tűzött maga elé, mint az autótulajdonosok mentesítését a rendszeres abroncsnyomás ellenőrzése és biztosítása alól. A koreai cég legújabb fejlesztése egy gyakorlatilag teljesen levegőmentes, sajátos kiképzésű, illetve sejtszerű formában gyártott nyári gumi. Évekkel korábban lehetett arról olvasni ugyan, hogy a Bridgestone kísérletezik levegőmentes abroncsokkal, ám azokat a másik piacvezető cég mindenekelőtt a katonaság számára tervezte. A Hankook ellenben a mindennapi forgalomban szeretné bevezetni ezt a típust. A Hankook a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vette, amikor terveiben egy 95 %-ban újrahasznosítható, kedvező üzemanyag felhasználást biztosító gumiabroncs kifejlesztésére gondolt.