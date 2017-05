A Volkswagen stabil alapokról indítja a 2017-es szezont!

Ez azzal is összefüggésben áll, hogy a működés árbevétel-arányos nyeresége (ROS) az előző év első negyedévi 6,1 százalékáról 7,8 százalékra nőtt (az összehasonlítás alapját képező előző évi számok a különleges tételek előtti értékek). Ez az erőteljes eredmény a mennyiségi és mixhatásokból, az árfolyamok pozitív változásaiból, a költséghatékonyság, valamint az egész Volkswagen márka jövedelmezőségének kb. 0,9 milliárd euróra növekedéséből eredtek. A csoport többi márkája szintén nagyon jó negyedévi eredményeket ért el.

– mondta Matthias Müller, a Volkswagen AG igazgatótanácsának elnöke az évközi eredményekről .

– folytatta Müller.

A csoport operatív eredménye és forgalma nem tartalmazza a kínai vegyesvállalatok üzletmenetét, amit a pénzügyi eredményben at equity mutatunk ki. A kínai vegyesvállalatok operatív eredménye 1,1 (1.2) milliárd eurót tett ki az első három hónapban. A konszern pénzügyi eredménye 0,5 milliárd euróval, 0,3 milliárd euróra nőtt. A Volkswagen-csoport adózás előtti eredménye 4,6 (3,2) milliárd euróra, az adózás előtti hozam 6,3-ról 8,2 százalékra nőtt. Az adózás utáni konszolidált nyereség az első három hónapban 3,4 (2,4) milliárd eurót tett ki.

Robusztus nettó likviditás

A konszern autóipari területének ingatlan- és eszközberuházásai (capex) 13,2 százalékkal, 1,8 milliárd euróra csökkentek, a capex értékesítési bevételhez viszonyított aránya 3,8 százalékra adódott (tavaly 4,9). Ez a magasabb árbevételnek is köszönhető. A beruházások elsősorban a gyártóeszközöket és az új modellek fejlesztését érintették, valamint a modellpaletta ökológiai jellemzőinek javítását, az elektromos hajtásláncok és moduláris platformok fejlesztését.

Az autóipari terület 2017-es nettó cash flowja az első három hónapban az előző évihez képest 2,6 milliárd euróval 3,9 milliárd euróra csökkent a dízeltéma miatt. A nettó likviditás az autógyártásban 2017 márciusában továbbra is magas, 23,6 milliárd eurót tett ki.

„A negyedéves eredményeink további bizonyítékként szolgálnak a csoport pénzügyi alapjainak szilárdságára vonatkozóan. Az, hogy folyamatosan megőriztük pénzügyi egyensúlyunkat, most nagyon is kifizetődik, különösen a dízeltéma árnyékában. Bár ez milliárdokban számolva is kétszámjegyű pénzmennyiség kiáramlásához fog vezetni ebben a pénzügyi évben, a mostani nettó likviditásunk megadja a szükséges pénzügyi stabilitást és rugalmasságot ahhoz, hogy legyőzzük ezt a nehézséget is. Továbbá folytatjuk és szisztematikusan hirdetjük TOGETHER-2025 stratégiánkat, a Volkswagen márka jövőképére fókuszálunk, valamint a költségvetési fegyelemre az egész csoporton belül. Ezek a negyedévi eredmények jelentik az első kézzelfogható eredményt, és továbbra is azon leszünk, hogy megküzdjünk minden egyes vásárlónkért.”