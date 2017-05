A SEAT-nak összejött az április rendesen!

A SEAT értékesítés tartós növekedést mutat. Idén január és április között a SEAT világméretekben 158.700 gépkocsit szállított ki, ez 14,5%-kal magasabb, mint a 2016-os év azonos időszakának 138.611 darabos eredménye volt. A főbb piacokon a naptári hatás, vagyis a kevesebb munkanap áprilisban nem csökkentette az eredményeket, és a cég kiszállításai 2016 azonos időszakával összehasonlítva 16%-kal nőttek. Összességben idén áprilisban így 41.400 gépkocsit szállítottak ki, a tavalyi 35.700 darabbal összevetve.

A SEAT marketingért és értékesítésekért felelős alelnöke, Wayne Griffiths úgy véli, a:

“SEAT áprilisi értékesítési eredménye teljesen összhangban van az év első negyedévében tapasztalt nagyon erős növekedéssel. Az Ateca az egész világon felfelé tolja eladásainkat, és ezzel egy időben a Leon megújítása is jelentős növekedés eredményez az egyéni és a céges ügyfelek közötti értékesítésben egyaránt. Erre jó példa volt a közelmúltban cégünk egész történetének legnagyobb flotta kiszállítása Törökországban. Az Ibiza jelenlegi nemzedékének kivezetése szintén kedvező eredményeket mutat.”

Spanyolország, az Egyesült Királyság és Németország, a SEAT három legnagyobb piaca nagyon jelentősen járul hozzá a márka értékesítés alakulásához. Az év első négy hónapjában Spanyolország maradt a vállalat fő piaca az ott eladott 33.800 gépkocsival, ami 22,9%-os növekedést hozott tavalyhoz képest. Ezt követte Németország 10%-os növekedéssel, 29.700 érékesített autóval, majd az Egyesült Királyság 23,7%-os növekedéssel, azaz 20.800 eladott gépkocsival. Franciaország, a SEAT egyik stratégiai piaca, ugyancsak jól teljesített, itt 8.800 gépkocsit értékesítettek, ami 20,2%-os növekedésnek felel meg. Ausztriában és Svájcban folytatódott a felfelé ívelő tendencia, 29%-os növekedéssel, és összesen 6.300 eladott gépkocsival az osztrák, illetve 69,6%-os növekedéssel és 3.400 értékesített gépkocsival a svájci piacon. Mindkét országban a SEAT a 10 legtöbb gépkocsit értékesítettet márka között van. A SEAT az év első négy hónapját a mindeddig legmagasabb, azaz rekord eladásokkal zárta az Egyesült Királyságban, Mexikóban, Törökországban, Ausztriában, Svájcban és Izraelben.

A SEAT áprilisban megkezdte az új Ibiza előértékesítését, és a gépkocsi a nagyobb piacokon júniustól már a márkakereskedők bemutató termeiben is elérhető lesz. A május 1–18 között sorra kerülő nemzetközi sajtóbemutatón 30 országból 800 újságíró teszteli majd elsőként az új Ibizát. Az új Ibiza reflektorfényben lesz a május 11-én kezdődő Automobil Barcelona 2017 rendezvény keretében is, ahol a SEAT az új Ateca FR világpremierjét is tartja, ez lesz a márka első szabadidő-autójának legsportosabb változata.

Az értékesítés növekedése fellendíti a SEAT forgalmát

Pénzügyi szempontból az értékesítés növekedése élesen, azaz 20.2%-kal lendítette fel a cég forgalmát, és ezzel rekordnagyságú összeget, 2,487 millió eurót ért el az első negyedévben. Mindezen túl, a történetének legnagyobb működési nyereségével zárult 2016-os esztendő után, a SEAT működési nyeresége 2017 első három hónapjában elérte az 56 millió eurót, ami 4,1%-kal volt magasabb, mint a tavalyi év azonos időszakának nyeresége.