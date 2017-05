A teljes digitális összekapcsolódás a cél az új SEAT-nál

2017. május 11-21. között az autós világ, az összekapcsolhatóság, a digitalizálás, a technológia és az okos mobilitás kéz a kézben halad az Automobile Barcelona 2017 rendezvényen. A Barcelonai Nemzetközi Autószalon és az Automobile Barcelona révén két rendezvény zajlik egy időben. Egyrészt a “Connected Hub” rendezvényén, melyet a gépkocsiban használatos technológiáknak szentelnek, és összehozza a technológiát, a mobilitást és az új üzleti modellt, míg a másik rendezvényt maga az az autószalon jelenti.

Az esemény ideális helyszín a SEAT-nak arra, hogy demonstrálja döntését, melyen keresztül megerősíti élenjáró helyzetét az összekapcsolt autó és a gépkocsikban használt technológiák terén. Bemutatkozhat az új mobilitási megoldások kifejlesztőjeként, ahol az összekapcsolt gépkocsi fokozza a vezetői élményt, a vezetést pedig egyszerűbbé és rugalmasabbá teszi. Az Automobile Barcelona rendezvényen a SEAT bemutatja, hogyan felel meg a közvetlen jövő kihívásainak az összekapcsolhatósági megoldások, a digitalizálás, az okos technológiák, a városi infrastruktúrák és a közlekedési rendszerek területén.

Az már most biztos, hogy a SEAT stand főszereplője az Ateca FR lesz, amely az Automobile Barcelona 2017-en mutatkozik be először a nemzetközi közvéleménynek

A SEAT Ateca FR változata most lép be a SEAT felszereltségi szintek – a Reference, a Style, és az Xcellence változatok – közé. Ez az új SEATnagy vezetési élményt biztosít,

sportos jelleget és dinamizmust sugároz anélkül, hogy bármiben is engedményt kellene tenni a SEAT összekapcsolhatóság, luxus, kényelem és stílus terén. Az Ateca FR az XCellence változattal egy szinten helyezkedik el, de annál sportosabb és dinamikusabb érzést biztosít. A vásárlók az új SEAT Ateca FR-t május 11-től rendelhetik meg.

Az Ateca FR fekete tető síneivel és ablakkeretével, speciálisan formatervezett fényes fekete hűtőrácsával, a kizárólagosan az FR-re tervezett lökhárítójával, hátsó ködlámpáival, 18 colos könnyűfém keréktárcsáival – mely 19 colos változatban is rendelhető – a karosszéria színeihez illő színű kerékabroncs és küszöb szélekkel, a mindkét ajtón végigfutó alumínium díszléccel, a hátsó ablakot keretbe foglaló fekete oldalsó spoilerrel, a karosszéria színére fújt csomagtartó spoilerekkel, valamint az elöl és hátul megtalálható FR logóval különbözik az Ateca egyéb változataitól. A logó az első ajtók alumínium küszöbénél és a több-funkciós sport kormánykerék bőr borításának fényes fekete betétében is feltűnik. A sportülések borítása Alcantara textil, az ajtók exkluzív FR borításúak, a pedálok alumíniumból vannak, és a kormánykeréken, a sebességváltón valamint az üléseken megjelenő piros varrat is a gépkocsi sportos jellegét hangsúlyozza. A gépkocsit a nagyobb vezetési élmény érdekében erősebb felfüggesztéssel látták el.

A SEAT Ateca FR teljessé teszi a márka első szabadidő autós kínálatát, és nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy nem az Ateca lesz a SEAT egyedüli szabadidő autója, miután az év végén érkezik az Arona, az Ibiza bázisán gyártott kompakt crossover, melyet 2018-ban egy másik szabadidő autó követ, ezt az újdonságot az Ateca fölé pozícionálják, és hét üléses változatban kerül piacra.

Áttérve a jelenlegi modellekre, az új SEAT Ibiza nemzetközi bemutatkozására a SEAT Leon Cuprával azonos időben kerül sor. Ez utóbbi a spanyol márka által mindeddig gyártott legerősebb motorral mutatkozik be, ez 300 lóerős 2.0 literes TSI motort, és a családi ST modellben a közvetlen kapcsolású sebességváltóval is kombinált 4Drive összkerék hajtás elérhetőségét jelenti. Az Ibiza júniusban kerül a márkakereskedőkhöz, és megtalálható benne a legfejlettebb technológia. Az MQB A0 platformnak köszönhetően imponálóan megnövelték a kényelmet és a belső teret. A SEAT

zászlóshajója teljes megújításon ment keresztül, miközben, mint természetesen mindig, megőrizték fiatalosságát, sportosságát, funkcionalitását és kényelmét. Az új Ibiza formailag is megújult, ami megőrzi a SEAT összetéveszthetetlen „génjeit” és fiatalos, sportos, izgalmas jellegét és áramvonalas kiképzését. Minden kétséget kizáróan az új SEAT Ibiza jelentős előrelépést jelent a márka életében és egyben ebben a kategóriában is fordulópontot jelent.

Az Ateca FR, az Ibiza és a Leon Cupra mellett a SEAT standon egy design tanulmányautó is megjelenik, amellyel a SEAT 600 BMS előtt tiszteleg. Ez jó alkalom arra, hogy megemlékezzenek a SEAT 600-as 60. évfordulójáról. A múlt előtti főhajtásként legyártott 600 BMS a felejthetetlen, lenyitható tetejű SEAT 600D változatot idézi fel. Az első nemzedékhez tartozó ősökhöz hasonlóan, a 600 BMS-t is hátrafelé nyíló – a népi szóhasználatban „öngyilkos”-nak titulált – első ajtókkal építették, és megtartották a levehető vászontetőt is. A vonzó stílusú kis SEAT-ot világos szürke metál színű karosszériával, narancsszínű matricákkal és sokkal grafikusabb „600”-as logóval alkották meg. A modell megőrizte eredeti keréktárcsáit és fékjeit. A 600 BMS belső tere exkluzív bőrborítást kapott narancs színű varrással és ugyancsak bőrből készült oldal elemekkel.

A SEAT és a Ducati között a 2017-es MotoGP világbajnokságra létrejött partnerségből profitálva, ahol a Leon CUPRA 300 LE a motoros világbajnokságon résztvevő Ducati Csapat hivatalos gépkocsija, a Ducati Corse versenymotort is bemutatják a SEAT standon.

A SEAT stand az Automobil Barcelona 2017-en két zónából áll majd, amelyet a város világszerte híres “Diagonal” sugárútja fog kettészelni. A Leon CUPRA, a Ducati Corse versenymotor , valamint az Ateca FR az első zónában állnak, a második zóna az új SEAT Ibiza ötödik nemzedékét helyezi reflektorfénybe, míg a SEAT 600-at a stand közepén állítják ki, a SEAT szimulátorral együtt.

Luca de Meo, a SEAT elnöke a tervek szerint május 11-én, 10 órakor tartja megnyitó beszédét az Automobile Barcelonán. Ebben kitér majd a gépkocsik digitalizálása és az autóipar összefüggéseire, az összekapcsolhatóság és a vállalat elkötelezettsége, illetve Barcelona városa valamint az autószalon kapcsolatára. Mindezen túl a nemzetközi sajtó betekintést nyerhet a márka minden új fejlesztésébe.

A 2017-es esztendő különleges évet jelent a SEAT számára. Miután 2016-ban a vállalat történetének legjobb pénzügyi eredményét érte el 143 millió eurós operatív profittal és 232 milliós adózás utáni eredménnyel, a SEAT az új évet is jó ütemben kezdte, mert az értékesítés 14 %-kal nőtt az első negyedévben a megelőző évvel összehasonlítva. Ezzel a SEAT ma Európában az egyik leggyorsabban fejlődő márka.