Az elektromos mobilitás architektúrája

Dizájntanulmány és műszaki kísérleti jármű, elektromos autó és nagyerejű kupé: sokoldalú koncepciómodellel érkezett az Audi a tavaszi Sanghaji Autószalonra. Az Audi e-tron Sportback concept négyajtós Gran Turismo modellben 320 kilowattos elektromos hajtásrendszer dolgozik. Formai nyelvezete a klasszikus Audi-stíluselemeket számos jövőbemutató részletmegoldással ötvözi, olyan „felvillanyozó” architektúra képében, amely az elektromos hajtás technikája és kialakítása számára egyaránt testre szabott megoldás.

Az Audi e-tron Sportback újabb jelentős mérföldkő az Audi elektromos mobilitás felé vezető útján. Amint Rupert Stadler, az AUDI AG igazgatótanácsának elnöke megerősítette:

Hangsúlyosan világos tónusú utasterében az Audi e-tron Sportback concept a funkcionális és letisztult formák, illetve formai elvként a leglényegesebbre redukált kezelőelemek sajátos szintézisét kínálja. A központi monitor alatt, a középkonzolon és az ajtókárpitokban nagyfelületű érintőképernyők szolgálnak információval és a jármű rendszereivel folytatott interaktív kommunikációval. A műszerfal és a lebegő hatást keltő középkonzol vízszintes felületei a könnyed tágasság érzetét közvetítik a kényelmes egyes ülésekben helyet foglaló négy személy felé.

Éjjel és nappal egyaránt jól érzékelhető innováció a koncepciómodell világítástechnikája. A digitális vezérlésű első és hátsó LED-Matrix egységeket intenzív fényáram jellemzi. Apró Digital-Matrix projektorok vetítenek jelzéseket az aszfaltra, a világítást a környezettel folytatott sokoldalú és dinamikus kommunikációs eszközzé avatva. A négykarikás márka alkalmazta világszerte elsőként a teljes-LED fényszórót, de a Matrix-LED, a lézer- és az OLED-világítástechnika áttörését is nagyban elősegítette. A sanghaji műszaki tanulmány komplex funkciók egész sorával mutatkozik be, amelyekkel új utakra léphet a jó látás, valamint a környezettel fény útján zajló, interaktív kommunikáció.

A tanulmánymodell arculatának „szemeiként” kétoldalt, a motorházfedél vonala alatt karcsú fénycsíkok tűnnek fel – a nappali menetfények. A fénykibocsátó diódák (LED) és a mikrotükrökkel kialakított felület kombinációjával, valamint komplex szabályozástechnika segítségével számos animált mozgás és jelzés állítható itt elő. Az e-tron Sportback indításakor, de már az ajtók nyitásakor is a rendszer kapcsolható szegmenseket használ a dinamikus vizuális üdvözléshez.

A nappali menetfény alatt a Singleframe hűtőrács jobb és bal oldalán egy-egy nagyfelületű fénykibocsátó mező kapott helyet, amelyekben egyenként 250 LED-egység működik térbeli elrendezésben. Ezek lehetőségek sokaságát kínálják tetszetős grafikák, de konkrét kommunikatív jelzések előállítására is, akár menet közben.

Az e-tron Sportback hajtásáról olyan konfiguráció gondoskodik, amely a jövő sorozatgyártású, tisztán elektromos hajtásrendszerű Audi-modelljeiben is megjelenik. Egy elektromos motor dolgozik az első, és kettő a hátsó tengelyen, amelyek mind a négy kereket meghajtva alakítják a nagyteljesítményű kupét – jellegzetes Audi-módra – quattro összkerékhajtásúvá. A kellő színvonalú menetteljesítményekről 320 kW, sőt, a boost üzemmódban akár 370 kW teljesítmény gondoskodik, amellyel a tanulmánymodell álló helyzetből mindössze 4,5 másodperc alatt gyorsít fel 100 kilométer/órás tempóra. A 95 kWh energiatároló-képességű akkumulátor több mint 500 kilométer hatótávot (NEFZ) biztosít.

A tanulmányautó folyadékhűtésű lítiumion-akkumulátora – amint már az e-tron quattro concept esetében is – az utascella alatt, a tengelyek között kapott helyet. Ez az elrendezés egyszerre járul hozzá a tömegközéppont kellően alacsony pozíciójához, valamint az első és a hátsó tengely közötti kiegyensúlyozott, 52:48 arányú tömegeloszláshoz. Mindez piaci szegmensében kiemelkedő menetdinamikai képességekkel és biztonsági adottságokkal ruházza fel a sportos SUV-modellt. Az akkumulátor két csatlakozóján át, az úgynevezett kombinált töltőrendszer (Combined Charging System) segítségével egyenárammal (DC) és váltakozóárammal (AC) is tölthető.

Dr. Dietmar Voggenreiter, az AUDI AG igazgatótanácsának a marketing és az értékesítés területeiért felelős tagja az elektromos mobilitás a kínai piacon kiemelt jelentőségét érzékeltette:

„Célzottan mutatjuk be Audi e-tron Sportback modellünket első ízben épp itt, Sanghajban, Kína ugyanis világszerte az elektromos autók legfontosabb piaca. Ez az infrastruktúrára és a támogatásokra éppúgy érvényes, mint az értékesítési volumenre. Már ma is mintegy 150 ezer töltőállomás áll rendelkezésre, amelyekhez 2017 végéig további százezer társul. Jól felkészültünk e rohamos növekedésre. Az elkövetkező öt év során öt e-tron modellt kínálunk Kínában, köztük olyan tisztán akkumulátorhajtásúakat is, amelyek jóval 500 kilométer feletti hatótávval rendelkeznek – mint az Audi e-tron Sportback.”