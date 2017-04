A ŠKODA bemutatja a VISION E belső terét

A ŠKODA a 2017-es Auto Shanghai kiállításon (április 19 – 28. között) mutatja be tisztán elektromos hajtású tanulmányautóját. A futurisztikus megjelenés bepillantást enged a ŠKODA új, jövőbeli elektromos járműveinek formai nyelvébe. A karosszéria legfeltűnőbb eleme az ellentétesen nyíló ajtók mellett a B oszlop hiánya. A világos belső térben négy, egyenként kifordítható ülést találunk, amelyek a hiányzó központi alagúttal együtt nagyvonalú térérzetet biztosítanak.

„A VISION E tanulmánnyal bepillantást nyújtunk a ŠKODA jövőbeli elektromos modelljeinek formavilágába. A hálózatról tölthető (plug-in) hibrid járművek mellett 2025-ig öt tisztán elektromos modellt dobunk piacra. Így minden negyedik autónkat elektromos hajtással kínálhatjuk.”

– nyilatkozta Bernhard Maier, a ŠKODA vezérigazgatója.

A hatalmas üvegfelületeknek köszönhetően a VISION E beltere világos és könnyen áttekinthető. A horizontális vonalvezetés következetes használata a belső tér letisztult, világos tagolását és tágas kialakítását hangsúlyozza. A négy független, kagyló formájú ülés az újszerűség jegyében innovatív háttámla megoldással került kialakításra. A hosszú tengelytávnak és a rövid első és hátsó túlnyúlásoknak köszönhetően a formatervezőknek sikerült tágas és kényelmes belső méretekkel felruházniuk a VISION E tanulmányt.

A 20 fokkal elforgatható üléseket kissé megemelték, ezzel is biztosítva a jó kilátást. Az ajtók nyitásakor az ülések kifordulnak, ezzel is megkönnyítve az autóba történő be és kiszállást. Miután az ellentétesen nyíló ajtók elektromosan záródnak, az ülések visszatérnek eredeti pozíciójukba. Az ergonómiailag optimális formatervnek és működésnek köszönhetően a tanulmányautó ezzel az új „Simply Clever” megoldással emeli tovább a járműben utazók komfortját. A ŠKODA VISION E igazán nagyvonalú térérzetét tovább erősíti az első és a hátsó részeken egyaránt hiányzó központi alagút.

A hagyományos járműadatok megjelenítésére szolgáló vezetőoldali kijelző mellett a ŠKODA VISION E további képernyőkkel szolgál az utasok számára is. A műszerfal közepén található a központi érintőképernyős kijelző, amelynek segítségével a vezető és mellette helyet foglaló utas a ŠKODA Connect minden lényeges funkcióját és szolgáltatását láthatja és vezérelheti.

Minden utas saját képernyővel rendelkezik, amely olyan kényelmi funkciókat képes kiszolgálni, mint az információszolgáltatás vagy a szórakoztatás. Az első utas képernyője a műszerfalon kapott helyet, a hátsó utasok kijelzőjét pedig az első ülések háttámlájába építették be. Emellett az utasoknak lehetőségük van a saját érintőképernyőjükön keresztül személyre szabni egyéni szórakoztató programjukat. A vezető mellett helyet foglaló utas a jobb oldali kartámaszban található kezelőszerveket használhatja vezérléshez, a hátsó sorban ezek a két független ülés között kaptak helyet.

Az egyes ajtók belsejében integrált mobil box áll rendelkezésre, ahol az okostelefonok indukciós töltése mellett lehetőség nyílik azok személyes beállításainak, adatainak és információinak az utasok egyéni képernyőire történő továbbítására. A különleges atmoszféráról az ajtók és a műszerfal dekorborításába integrált, tíz színárnyalatban programozható hangulatvilágítás gondoskodik.

A hatalmas csomagtér ajtó alatt a ŠKODA védjegyeként szolgáló óriási hely áll rendelkezésre a csomagok számára. Az első ülések akár fekvő pozícióba is dönthetők, a maximális térkihasználást és az elérhető legnagyobb kényelmet ekkor a felemelkedő kormánykerék biztosítja.