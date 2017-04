A berlini „What drives you” kiállítás alkalmával bemutatkozik a ŠKODA izgalmas világa

Április 1. és július 8. között mutatja be „What drives you?” kiállítása keretében a márka sokoldalú világát a ŠKODA. A tárlatnak a berlini DRIVE. Volkswagen Group Forum ad otthont, ahol modern stílusú környezetben, 1200 négyzetméteren fedezhetik fel a látogatók a dizájn, a connectivity és a szponzori tevékenység egyaránt aktuális és izgalmas témáit. A kiállítás megnyitóján Bernhard Maier, a ŠKODA igazgatótanácsának elnöke a hivatalos látogatáson Németországban tartózkodó Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnököt is üdvözölhette.

„A ŠKODA napjainkban már a nemzetközi volumengyártók körének tagja. Legjelentősebb európai piacaként Németország meghatározó szerepet játszik a vállalat sikereiben. Különösen nagy örömmel tölt el minket, hogy elsőként Németországban mutathatjuk be a ŠKODA márka világát. A ŠKODA töretlenül halad növekedési pályáján, s tovább kívánja erősíteni márkaimázsát az elkövetkező évek során. ’Stratégia 2025’ programunk szabad utat nyitott a ŠKODA jövője előtt. Ennek fontos részét képezi SUV-modelljeink offenzívája, amelyet ŠKODA KODIAQ sorozatunkkal indítottunk. A márka első nagyméretű SUV-modellje a dizájn, a connectivity és a szponzori tevékenység témáinak további kiállítási darabjai mellett ugyancsak a ’What drives you?’ kiállítás része”

– jelentette ki Bernhard Maier, a ŠKODA igazgatótanácsának elnöke.

A kiállítás megnyitóján Bernhard Maier, a ŠKODA igazgatótanácsának elnöke Bohuslav Sobotka cseh miniszterelnököt is üdvözölhette. A kormányfő a német-cseh jószomszédi kapcsolatokról és együttműködésről szóló szerződés aláírásának 25. évfordulója alkalmából látogatott Berlinbe. Ez az 1992-es megállapodás szolgál az egykori Csehszlovákiában lezajlott Bársonyos Forradalom, illetve Németország újraegyesítése óta a német-cseh kapcsolatok alapjául. Ezért is viselte különösképpen szívén Sobotka miniszterelnök e látogatást a ŠKODA kiállításán. A cseh autógyártó és a Volkswagen immár negyedszázada dolgozik ugyanazon vállalatcsoport részeként, újabb és újabb értékesítési rekordot állítva fel azóta. Így válik a német-cseh barátság e kiváló példája immár világméretű sikertörténetté.

A DRIVE. Forumban a cseh kormányfő megtekinthette, miként jelenik meg a jelentős cseh vállalat a ŠKODA hazáján kívül, ez esetben legjelentősebb európai piacán, Németországban, s hogyan járul hozzá a márka immár érzelmekben gazdagabb imázsa a ŠKODA sikereihez.

Az elmúlt évek során a ŠKODA több dizájntanulmányával is nagy feltűnést keltett. A márka izgalmas és érzelemdús formai nyelvezete különösen legújabb modelljeiben tükröződik jól érzékelhetően, mint például a felfrissített ŠKODA OCTAVIA vagy épp az új ŠKODA KODIAQ. A „What drives you?” kiállítás a ŠKODA új formai génjeinek fejlődését mutatja be, amelyet harmonikus arányok, precíz vonalvezetés és határozott élek, valamint a kristályüvegeket idéző háromdimenziós hatás jellemez. Apropó, kristályüveg: a DRIVE. Forum látogatói egy cseh üvegművész szakmai irányítása mellett csiszolhatják ki saját üvegtárgyukat, amit azután haza is vihetnek.

A connectivity tematikus rész azt mutatja be, milyen előnyeit élvezheti a vezető, ha a ŠKODA folyamatos internet-kapcsolattal is rendelkezik. Az okostelefon induktív töltésétől a WLAN-hotspoton át, egészen a ŠKODA Connect sokoldalú szolgáltatásaiig látható itt átfogó áttekintés a különböző connectivity-megoldásokról, filmek segítségével is szemléltetve az egyes innovatív rendszerek működését. A ŠKODA Connect rendszere jelenleg a nagyméretű SUV-modell KODIAQ és a felfrissített „bestseller” OCTAVIA sorozat tagjaihoz áll rendelkezésre, ezt követően pedig a FABIA, a RAPID és a SUPERB kínálatában is megjelenik majd.

A dizájn és a connectivity mellett a márka szponzori tevékenysége alkotja a kiállítás harmadik részét. A kerékpár- és az autósport, illetve a jégkorong ŠKODA által támogatott kiemelt eseményei világszerte millióknak kínálnak igényes szórakozást. 2017-ben a cseh márka immár tizennegyedik alkalommal lesz a Tour de France hivatalos támogatója és járműpartnere. A Franciaország és Németország által közösen rendezett jégkorong-világbajnokság főtámogatója ugyancsak a ŠKODA – immár összesen 25. alkalommal. Ezzel a cseh gyártó már a Guinness Rekordok Könyvébe is bekerülhet, ez ugyanis a leghosszabb világbajnokság-szponzorációs tevékenység a világon. A ŠKODA mindezeken túl a raliversenyek egyik legsikeresebb szereplője szerte a világon, pilótái már önmagában az elmúlt év során is számos nagy sikert ünnepelhettek a ŠKODA FABIA R5 volánja mögött. 2016-ban Esapekka Lappi és Janne Ferm diadalmaskodott az FIA Rali Világbajnokságon (WRC 2). Emellett a ŠKODA Dél-Amerikában, az ázsiai/csendes-óceáni térségben és a Közel-Keleten is nyert kontinensbajnokságokat, amit kilenc országos bajnoki cím tett teljessé. A DRIVE. Volkswagen Group Forum látogatói testközelből ismerkedhetnek meg a turbómotoros és összkerékhajtású FABIA R5 versenygéppel, de a raliszimulátor virtuális valóság szemüvege segítségével saját versenyzői képességeiket is tesztelhetik.