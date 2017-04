Martorelli helyszínelők: egy autó DNS-e

Ez az a berendezés, amelyet a SEAT Minőségbiztosítási Egységénél az anyagok minőségének és tartósságának vizsgálatára használnak. Az alábbiakban néhány kevéssé ismert tény következik erről a spanyol autógyártásban egyedülálló tulajdonságokat és lehetőségeket képviselő technológiáról.

Fókuszban az autó DNS-e:

Az elektronmikroszkóp több, mint 100 000-szeres nagyításra és egészen nanométer nagyságú részletek vizsgálatára is képes, így segítségével lehetővé válik az autó legmeghatározóbb építőelemeinek, az autó DNS-ét adó alkotórészeknek a tanulmányozása.

Minden anyag részletes elemzése:

Bármely, az autóban használt anyag vizsgálatára van mód a mikroszkóp segítségével, legyen szó fémről, szövetről, műanyagról vagy festékről. A tesztek célja, hogy meggyőződjenek róla, az egyes alkotóelemek nem tartalmaznak olyan szennyeződést, amelyet lehetetlen lenne szabad szemmel észrevenni, ezzel is növelve az egyes elemek élettartamát. Ezen kívül az eljárás segít megóvni a fényezést attól, hogy az évek során fakóvá, halványabbá váljon.

Vékony, mint egy hajszál, mégis kemény, akár egy kő:

A fényezés esetében a mikroszkóp segít az autón található különböző festékrétegek analizálásában (mindegyik kevesebb, mint 0,12 milliméter vastagságú), ezzel is biztosítva, hogy az nem pattog le a karosszériáról, ha egy eltévedt kavics eltalálja.

Harmonikus színek:

A vizsgálatok azt is biztosítják, hogy az autó minden része ugyanazt a színárnyalatot kapja és a teljes összeszerelés után is harmonikus lesz az összkép. A színek érzékelése részben szubjektív, mégis ezeknek a tudományos elemzéseknek köszönhetően az ügyfelek is biztosak lehetnek benne, hogy a lökhárítók, az ajtók és a motorháztető mind pontosan ugyanazt a színt kapták.

Minden fényviszony között:

Ugyanakkor a fényviszonyok sem egyformák a mediterrán térségben és Európa északi részén, mint ahogy különbözik a délben tapasztalt az este 6 órástól is. Éppen ezért a technológia célja, hogy a színek mindig úgy mutassanak, ahogy megalkották őket és hosszabb ideig maradjanak ragyogóak és frissek, új hatásúak.