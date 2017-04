Így dolgozik a Volkswagen-csoport a jövő könnyűszerkezetes megoldásain

A wolfsburgi Open Hybrid LabFactory központban ipari szakemberek és tudósok dolgoznak egy közös célért: olyan anyagok és gyártási folyamatok kidolgozásán fáradoznak, amely lehetővé teszi az autók tömegének további csökkentését, ezzel együtt pedig csökken a környezetre gyakorolt hatásuk is.

„Hibrid” – lényegében egy keverék, egy ötvözet. Alapvetően ez a fogalom áll a Könnyűszerkezetes Részleg munkája mögött. Hogyan is néz ki ez a gyakorlatban? A kutatók számos, különböző tulajdonságokkal bíró anyagot kevernek össze, mint például fémet, műanyagot, szövetet, hogy megtalálják az optimális megoldást. Munkájuk eredményeként olyan, a sorozatgyártásban is használható alkotóelemek jönnek létre, amelyek amellett, hogy a lehető legkönnyebbek, megfelelően tartósak és gazdaságosak is.

Elég egy pillantást vetnünk a kutatóközpont szívére, a Technikumra, azonnal láthatjuk, hogy is működik ez a gyakorlatban. Az üzem egyik csarnokát egy 30 méter, összesen hét Volkswagen Golf hosszúságú textilipari gép foglalja el. A gép oldalain található tartókon üvegszál tekercsek sorakoznak, amelyek az orsókon keresztül kerülnek a gépbe. Az elegyítés a gigantikus berendezés középső szakaszán történik meg. Bizonyos esetekben a gép a világos üvegszálat sötét karbonszálakkal kombinálja és így hoz létre egy igen szilárd anyagot.

„A karbonszál könnyebb és lényegesen szilárdabb az üvegszálnál. Ugyanakkor jelentősen drágább is.”

– nyilatkozta Felix Eichleiter, a Volkswagen alkatrészfejlesztési részlegének tagja és az Open Hybrid LabFactory e.V. ügyvezető igazgatója. „Egy optimálisan megalkotott anyag pontosan azokon a részeken használ karbonszálakat, ahol a speciális használat azt indokolja. Ezek azok a helyek, ahol szükség van rá. Mi pedig éppen ezen dolgozunk ebben a központban.”

Ház magasságú présgép egyesíti a fémet és a műanyagot a szomszédos csarnokban. A 3600 tonna nyomóerőre képes berendezés különböző anyagokat, például acélt képes a kívánt formára nyomni. Ezután a fémet egy forró folyékony műanyaggal egyesítik, amelyet lehűtenek.

„A SITECH vállalat ülések fejlesztésével foglalkozó munkatársai használták ezt a gépet, hogy az Open Hybrid LabFactory első alkotóelemét létrehozzák, amely egy könnyűszerkezetes háttámla prototípusa volt.”

– tette hozzá Eichleiter. A Technikumot 12 labor veszi körül, ahol szakértők elemzik az adott anyagokat és tesztelik a hibrid kötések minőségét.

A hat hónappal ezelőtt nyílt Open Hybrid LabFactory egyik különlegessége a kutatóközpont mögött álló széles együttműködés. Ez a szövetség összesen 28 partnert foglal magába, akik a Braunschweigi Műszaki Egyetem Alsó-Szászországi Járműtechnológiai Kutatási Központjának vezetésével dolgoznak együtt. A partnerek között olyan nagyvállalatok szerepelnek, mint a Volkswagen és a ThyssenKrupp illetve a Fraunhofer Társaság tagjaiként működő egyetemek és intézetek. A konzorcium sikeresen pályázott a német kormány kutatási egységeknek nyújtott támogatási programjában.

Az Open Hybrid LabFactory központtal szembeni elvárások igen nagyok. A centrum feladata, hogy az alacsony károsanyag-kibocsátású, biztonságos és kedvező áru járművek kifejlesztésében mércéül szolgáljon, és úttörő szerepet töltsön be a könnyűszerkezetes autógyártás kutatásában. Eichleiter hozzátette, hogy a központ készen áll a munkára:

„Megbirkózunk az előttünk álló feladattal. Számos program és teszt már el is kezdődött.”

A Könnyűszerkezetes Részlegnél jelenleg 130, a csoport partnereitől érkezett szakember dolgozik. Középtávon az itt dolgozók száma várhatóan 200 fölé emelkedik majd.

Eichleiter tisztában van azzal, hogy az elektromos mobilitás és a digitalizáció alapjaiban változtatja meg járműveink megjelenését a következő években. Emellett azonban biztos benne, hogy a hibrid anyagkombinációk nem veszítenek jelentőségükből a változás során.