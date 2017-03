Így készítsük fel az autónkat a melegebb időjárásra

Amennyiben hosszú távon szeretnénk megőrizni gépkocsink jó állapotát, akkor autónkat nem csak a téli időszakban, hanem tavasszal is megfelelően kell felkészítenünk. Ez a manőver nem ér véget a gumicserénél, mert ebben az időszakban négykerekűnknek ennél jóval több törődésre van szüksége.

Persze a téli abroncsokat fontos, hogy nyárira cseréljük, hét fokos átlaghőmérséklet fölött ezek ugyanis jobb tapadást biztosítanak autónk számára. Mielőtt feltennénk a gumikat, győződjünk meg arról, hogy megfelelő-e azok profilmélysége (legyen legalább 4 milliméteres), és ellenőrizzük a gumik életkorát is, ugyanis a korral romlik a minőség is, így öt évnél tovább nem érdemes használni azokat, még akkor sem, ha az éves futásteljesítmény minimális. A téli gumik tárolását nem kell otthon megoldanunk, a márkakereskedések különböző konstrukciókat kínálnak a raktározásra.

De nem csak a gumi hotel szolgáltatás, hanem a tavaszi felkészítés miatt is érdemes ellátogatni egy márkaszervizbe, amik tavasszal pár ezer forintos kedvezményes csomagajánlatokat kínálnak a szezon eleji átvizsgálásra és javításokra. A kátyús utak miatt szükséges lehet a futóművek szakszerű beállítására, de emellett a fékek ellenőrzését is elvégzik a szakszervizek. A téli üzem után elengedhetetlen a hűtőrendszer, a fékfolyadék, az ablak- és fényszórómosó feltöltése, továbbá a klímaberendezés évenkénti tisztítása is ebben az időszakban lehet esedékes. Szükség esetén ezzel együtt érdemes a lég- és pollenszűrőket is cserélni, mivel ezek nagyban befolyásolják a helyes működést, és a belső levegő minőségét.

Az átvizsgálás után javasolt egy teljes, alvázmosással egybekötött tisztításra is elvinni gépkocsinkat, hiszen az utak jégmentesítésére használt szereket csak így tudjuk megfelelően eltávolítani, egyébként ezek az anyagok könnyedén beivódnak a jármű különböző réseibe, ami szétmarhatja az elemeket. Emellett egy motormosás is tanácsolt, amit kizárólag szakemberrel végeztessünk, egyéb esetben víz kerülhet olyan helyekre is, ami káros a kocsira.

“Egy autó üzemben tartása nem ér véget ott, hogy megvásároljuk, legyen szó pár éves vagy korosabb gépkocsiról, mindegyik igényli a folyamatos megelőző karbantartást. Ha ezeket elvégezzük, jó eséllyel elkerülnek minket a súlyosabb kiadások, ráadásul télen-nyáron biztonságosan utazhatunk. Jöhet bármikor hosszú kirándulás, ha az évszaki szervizeket elvégeztetjük, gondolkodás nélkül belevághatunk a nagyobb távolságokba”

– vélekedett Frank György, a Das WeltAuto márkaigazgatója.

