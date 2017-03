A SEAT története legjobb pénzügyi eredményét érte el 2016-ban

A SEAT a vállalat történetének legjobb pénzügyi eredményét érte el 2016-ban. A spanyol autógyártó újabb lépést tett a fenntartható nyereséges működéshez vezető úton és az évet 143* millió eurós (2015: – 7 millió euró) működési eredménnyel zárta, a különleges tételek nélküli adózás utáni nyeresége pedig 232 millió euróra (2015: 6 millió euró) emelkedett. Ez a két mutató együtt 2007 óta most először váltott pozitívba, a 2016-ban elért működési eredmény pedig a vállalat történetének legmagasabb összege.

A SEAT adózás után nyeresége 903 millió euróra növekedett köszönhetően annak a rendkívüli tételnek, amelyet a VW Finance leányvállalatnak a Volkswagen AG részére történő értékesítése jelentett. Ez a művelet, amely része a Volkswagen Csoport azon törekvésének, hogy egy vállalatba szervezze pénzügyi leányvállalatait, a SEAT számára 671 millió eurós tőkenyereséggel járt. A leányvállalat értékesítése lehetővé tette a márka számára, hogy javítson pénzügyi helyzetén és a korábbi évekből származó veszteségek kompenzálására 590 millió eurót különítsen el.

„A nyereséges működés kulcsa a növekvő kiszállításokban és a modellmix, illetve a költségek egyre előnyösebb optimalizálásában keresendő. Csapatként hihetetlenül büszkék vagyunk az elért 143 millió eurós működési eredményünkre.”

– hangsúlyozta Luca de Meo, a SEAT elnöke a 2016-os pénzügyi eredmények ismertetésekor Barcelonában.

„A SEAT stabil vállalattá fejlődött, amely a talpra állás után most határozottan az erősödés fázisába lépett. És a SEAT készen áll a további fejlődésre és növekedésre.”

– emelte ki Luca de Meo, majd hozzátette:

„A 2017-es igen különleges év a SEAT számára. Az Ibiza és az Arona felgyorsítja ezt a fejlődési folyamatot. A SEAT készen áll arra, hogy a következő szintre lépjen.”

A SEAT tavalyi árbevétele elérte a 8,597 milliárd eurót, amely 3,2 százalékkal magasabb, mint az előző éves összeg és a vállalat történetének eddigi legjobb eredménye. A növekedés kulcsa a bővülő kiszállítások mellett a jobb modellmix volt, hiszen az Ateca, a Leon és az Alhambra értékesítési sikereivel három olyan modell szerepelt eredményesen, amelyek nagyobb árréssel járulnak hozzá az eredményekhez. Szintén pozitív hatással bírt a SEAT Technikai Központjának (SEAT Technical Centre – CTS) integrálása az anyavállalatba, amely így még hatékonyabb válaszmegoldások kidolgozását teszi lehetővé a jövő kihívásaira.

A SEAT Componentes sikere is ezt erősíti, 2019-től ugyanis a spanyol üzem gyártja majd a Volkswagen Csoport új MQ281 sebességváltóját. 2016-ban a SEAT az általa gyártott termékek 82,4 százalékát külföldön értékesítette és vált Spanyolország vezető ipari exportvállalatává, amely az ország teljes ipari exportjának 2,8 százalékát adja. A SEAT első SUV modelljének, az Atecának a sikeres rajtja illetve a Leon és az Alhambra eddigi legmagasabb értékesítési darabszáma segítette hozzá a márkát a kiszállítások sorozatban negyedik éve tartó emelkedéséhez (408 700 jármű, közel 30 százalékos bővülés az elmúlt négy évben) és 2007 óta az eddigi legjobb eredményhez. A 2016-os évben átadott több, mint 150 000 Ibiza szintén jelentősen hozzájárult a kiszállítások emelkedéséhez, csakúgy, mint a Németország (+2,5 százalék), Lengyelország (+22,1 százalék), Törökország (+41,5 százalék) és Ausztria (+12,9 százalék) piacain elért bővülés.

A SEAT történetének legnagyobb modelloffenzívája, amely a 2016–2017-es időszakban négy új modell bemutatásával folytatódik, a befektetések és a kutatásra illetve fejlesztésre szánt összegek terén is rekordot döntött. A SEAT ezeken a területeken 47 százalékkal több, összesen 862 millió eurót költött, 276 millió euróval többet, mint 2015-ben. A befektetések többek között olyan fejlesztéseket is érintettek, mint az új keresztmotoros (MQB) A0 platform, amelyet a Volkswagen Csoport márkái közül a SEAT használ majd elsőként az ötödik generációs Ibiza gyártásánál. Ez az összeg a vállalat 2016-os árbevételének a 10 százalékát teszi ki. 2012 óta a SEAT összesen 3 milliárd eurót fektetett be a kutatás és fejlesztés területén illetve a különböző létesítmények és berendezések fejlesztése kapcsán.

A SEAT tovább növelte kapacitását az alaptevékenységéből származó profit növelése céljából. A vállalat 25 százalékkal 489 millió euróra javította az EBITDA (kamatok, adózás, leírások és amortizáció előtti bruttó működési eredmény) összegét.

Holger Kintscher, a SEAT pénzügyi, IT és szervezeti területekért felelős alelnöke hangsúlyozta:

„A 2016-os év eredményei fordulópontot jelentenek a vállalat életében és nagyszerűen tükrözik az elmúlt években befektetett munkát és erőfeszítéseket. Újra pozitív a mérlegünk mind a működési eredményt, mind az adózás utáni eredményt illetően. Az EBIDTA és a befektetések magas szintje jól mutatja a vállalat pénzügyi stabilitását és erejét. Mindenkinek az erőfeszítésére szükség volt ahhoz, hogy ma itt tartsunk.”

A 2016-ban aláírt kollektív szerződés alapján a SEAT dolgozói összesen 6 millió euró kifizetésben részesülnek az elért pénzügyi eredmények után. Ez az összeg a személyzeti költségek tételben jelenik meg.

A 2017-es esztendő nagyon különleges év a SEAT számára. Történetének legnagyobb termékoffenzívája ebben az évben válik teljessé az ötödik generációs Ibiza modellel, amely idén nyáron érkezik a SEAT kereskedésekbe, illetve az Arona bemutatkozásával, amely a márka új kompakt crossover modelljeként 2017 második felében érkezik. Mindkét modell Martorellben készül majd, és a 2016-ban bemutatkozott Ateca modellt, illetve a tavaly januártól elérhető megújult Leont követve teszik teljessé a márka modelloffenzíváját.

A modellkínálat kiszélesítése és megújítása lehetővé teszi a SEAT számára, hogy 53 százalékról 72 százalékra növelje piaci lefedettségét Európában, új lendületet adjon az értékesítésnek és csökkentse a SEAT modellkínálatának átlagéletkorát. 2017 januárjában és februárjában a SEAT világszintű kiszállításai két számjegyű (+13,6 százalékos) növekedést mutattak és elérték a 64 000 járművet. Emellett a SEAT egyike a legdinamikusabban növekvő márkáknak Európában, az év elején regisztrált forgalomba helyezések ugyanis 20 százalékkal emelkedtek a spanyol márka esetében.

A márka terjeszkedésével kapcsolatban a SEAT elnöke, Luca de Meo kijelentette, hogy:

„A projektek nemzetközivé tételén dolgozunk. Konkrét és aktuális példa erre az algériai termelési helyszínen a második félévben induló gyártásunk. Ez a Volkswagen-csoport projektje, amely az Ibiza és a Golf modellekkel indul, de a SEAT vezetésével. Minden Algériában értékesített Ibiza modellt Martorellben gyártunk, a végső összeszerelést pedig Algériában, az importőr új üzemében végzik majd.”

A SEAT egyik, önmagának felállított célja, hogy az autóiparban mércéül szolgáljon az összekapcsolhatóság és az intelligens mobilitás területén. Ennek érdekében a vállalat áprilisban átadja a barcelonai Metropolis:Lab laboratóriumát, amely a SEAT létesítményeként kapcsolódik a Volkswagen-csoport digitális laboratóriumainak világszintű hálózatához. A márka a következő hónapokban egy kiemelt üzletet nyit Barcelonában, ezzel is szorosabbra fűzve a kapcsolatot ügyfeleivel és a várossal.