Egyre több városban van elektromos töltő

Az elektromobilitást teljes ökoszisztémaként kell értelmezni, amibe a járműveken kívül beletartozik a töltőállomás, az energiaelosztás kérdésköre, az IT infrastruktúra, az elszámolás, illetve a mérési folyamat és a kényelmi szolgáltatások is. Ahhoz, hogy ugrásszerűen megnövekedjen az elektromos autók piaca, meg kell teremteni az elektromos autók napi használati lehetőségeit. Figyelembe kell venni, hogy várhatóan a töltési szokások is átalakulnak a korábbi üzemanyag töltési megszokásokhoz képest: a felhasználók számára optimalizálni kell a töltési folyamatot, hogy egyfajta addicionális szolgáltatássá válhasson. Ez azt jelenti, hogy amíg például moziban vagyunk vagy éppen a hétvégi nagybevásárlást intézzük, addig a bevásárlóközpontban, a parkolóban vagy a parkolóházban feltöltődik az autónk.

Az elektromobilitással kapcsolatban azt is figyelembe kell venni, hogy a töltőállomások fejleszthetőek legyenek, mivel a folyamatos technológiai fejlődésnek köszönhetően akár 1-2 éven belül is jelenhetnek meg újdonságok a piacon – hangzott el a klubesten.

Egyre alacsonyabb árak

Tapasztalható, hogy az elektromos töltők és töltőoszlopok piaci árai a technológiai fejlesztések és a gyártás folyamatos optimalizálásának hatására, illetve az elterjedésnek köszönhetően egyre alacsonyabbak lesznek. A hagyományos gyorstöltők ára a korábbi, átlagosan megközelítőleg másfél milliós összegről mindössze hat-nyolcszázezer forintra, egy villámtöltőé pedig tízmillióról nagyságrendileg hat-nyolcmillió forintra csökkent az elmúlt évek során. A töltők okosmérővel is felszerelhetőek, melyek real-time adatokat szolgáltatnak és elérhetővé teszik az azonnali elszámolást is. Ezen kívül olyan kiegészítő szolgáltatások is létrejöhetnek, mint például egy okos applikáció, amin a töltések követésén kívül a jármű-tulajdonosok megszólíthatóak releváns információkkal.

A magyarországi elektromos autópiac fontos mozgatórugója az alacsony energiafogyasztás mellett a számos kedvezmény is, mint például a parkolási kedvezmények és a bizonyos modellekre igényelhető állami támogatások. A februári klubesten elhangzottak alapján elmondható, hogy összességében hazánk jól halad az elektromostöltő-telepítésben, a megfelelő strukturáltsággal és a hálózat bővítésével pedig még kedvezőbb eredményeket érhetünk el az elektromobilitási piacon.