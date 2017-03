Íme a hét legfontosabb lépés használt autó vásárlásakor

Használt autó vásárlásakor az első és legfontosabb lépés, hogy meghatározzuk saját lehetőségeinket és elképzelésünket: mekkora összegért, milyen típusú autót szeretnénk megvásárolni. Így már könnyebb elindulni a használt autó piacon, mert a kínálat alapvetően óriási. Tavaly közel 142.002 személyautó érkezett külföldről, az országhatáron belül pedig 611.859 használt gépkocsi került új tulajdonoshoz, ezek nagy része azonban megkérdőjelezhető múlttal rendelkezik, éppen ezért fontos, hogy kellőképp körültekintőek legyünk, mert egyéb esetben könnyedén csalók áldozatává válhatunk.

Válasszon megbízható értékesítő partnert!

Miután definiáltuk a keretet, s kiszemeltünk több lehetséges opciót, fontos, hogy a megfelelő partnert válasszuk ki az üzletkötéshez. Számtalan olyan kereskedő tevékeny a piacon, amely a nagyobb haszon érdekében a trükközésektől sem ijed meg, ráadásul, ha úgy alakul, ezek a cégek pillanatok alatt felszívódnak, jótállásos igényeinket pedig biztosan nem tudjuk érvényesíteni. Érdemes tehát olyan cégnél gépkocsit vásárolni, amely több éves múlttal rendelkezik, s láthatóan nem egy murvás, drótkerítéses, bérelt helyen árul. Biztos pont az is, ha az adott kereskedés újautó értékesítéssel is foglalkozik, továbbá az is fokozza a megbízhatóságot, ha több telephellyel rendelkező társasághoz fordulunk. Ezek a cégek a jó környezeten túl a kiegészítő szolgáltatások tekintetében is jóval többet nyújtanak ügyfeleiknek, legyen szó garanciáról, finanszírozásról, autóbeszámításról.

Ne dőljünk be a gyanúsan alacsony árnak!

Legyünk tisztában azzal is, hogy a jó minőségű gépjárművek árai alapesetben csak minimálisan térnek el a piaci átlagtól, így amennyiben jóval kedvezőbb ajánlatot találunk az átlagosnál, három eset állhat fenn: vagy az ÁFA befizetés kapcsán trükközött a kereskedő, azaz egy-két köztes tulajdonos beiktatásával az EU-ban nettó számlával megvett autóból bruttó számlásat „gyártanak”, így 27 százalékos árelőnnyel értékesítik autóikat. A második a kilométeróra tekerés, a harmadik, hogy törött autót próbálnak ránk sózni.

Ne vegyen ismeretlen előéletű autót!

Miután meggyőződtünk a kereskedés tisztaságáról, szerződés kötés előtt igyekezzünk kideríteni a kiszemelt autó múltját. Mindenképpen keressünk fel egy márkaszervizt, ahol egy állapotfelmérés részeként, – az aktuális tulajdonos jelenlétében -, lekérhetjük a hazai vagy akár a nemzetközi szerviztörténetet. Ebből könnyedén kiderül a valós futásteljesítmény, illetve a gépek segítségével a korábbi sérülések, valamint az aktuális hibák is feltárhatóak. Az átvizsgálások márkától függően 10-20.000 forintba kerülnek, azonban hosszútávon ennek sokszorosát spórolhatjuk meg azzal, ha kiszűrjük a rossz állapotú kocsikat.

Ne dőljön be az irreálisan alacsony futásteljesítménynek!

Sokan esnek abba a hibába használt autó vásárlásakor, hogy a keveset futott, tökéletes állapotú autót keresik. A futásteljesítmény kapcsán ne gondolkodjunk naivan, reálisan évi 15-30.000 kilométer kerül egy gépkocsiba, a németországi autók esetében pedig nem ritka a 80.000-es futásteljesítmény sem. Amennyiben az álmunkat kergetve visszatekert autót veszünk, számítanunk kell arra, hogy a megvásárolt négykerekű piaci értéke jóval alacsonyabb annál, amit fizettünk érte, illetve azzal is kalkulálnunk kell, hogy több váratlan hiba is előjöhet. Azzal is szembesülhetünk, hogy az időszaki javításokat nem végeztek el a kocsin (pl. vezérműszíj csere, automata váltó olajcseréje), aminek következtében akár több százezres kárunk keletkezhet.

Vizsgáljuk meg az adás-vételi szerződést!

Elterjedt megoldás, hogy a nepperek biankó szerződést iratnak alá velünk, ahol az eladó hivatalosan nem maga a kereskedő, hanem az a külföldi személy vagy cég, akitől az autó eredetileg származik. Ilyenkor azonnal álljunk el a szerződéskötéstől, hiszen probléma esetén nem fogjuk utolérni az eladót, így nem tudjuk érvényesíteni a jogainkat. Csak az adott kereskedővel szerződjünk, és magyar nyelvű szerződést írjunk alá.

Válasszuk ki a megfelelő finanszírozási formát

A használt autók esetében is eltérő finanszírozási formák állnak rendelkezésünkre, amennyiben nem készpénzért vásárolnánk, a bankok, lízing cégek az igényeinknek megfelelő konstrukciót tudják összeállítani – legyen szó privát vagy céges vételről. A kiszemelt autó szerviz- és javítástörténete a finanszírozás miatt is fontos, mert ezek a tényezők befolyásolhatják az négykerekű értékét, így az önerő igényt, valamint a kamatszintet is. Meg kell győződnünk arról is, hogy van-e elidegenítési tilalom a kocsin, azaz, hogy a gépjárművet a tulajdonos valóban tudja-e értékesíteni.

Ha nem vigyázunk, a NAV és a rendőrség is lefoglalhatja autónkat!

A külföldről behozott kocsik a jelenlegi jogszabályok szerint még nem esnek át eredetiségvizsgálaton a forgalomba helyezés előtt és a bűnügyi nyilvántartásban sem ellenőrzik azokat, ezért abban sem lehetünk biztosak, hogy a jármű minden adata, például az alvázszám stimmel-e? Azt azonban tudnunk kell, ha a fent említett okok egyike miatt rendőrségi vagy NAV eljárás indul a jármű kapcsán, e két szervezet bármikor lefoglalhatja autónkat, mint az történt már több esetben is a közelmúltban.